Quantinuum 獲選 DARPA 至推進量子基準測試計劃 B 階段

Quantinuum 憑藉業界最先進量子系統和成熟擴展能力，預計於 2030 年代初實現公用事業規模量子運算。

科羅拉多州布布隆菲 2025年11月8日 /美通社/ -- Quantinuum 是全球量子運算領袖，已獲美國國防高級研究計劃局 (DARPA) 選為承包商，推進 DARPA 量子基準測試計劃 (QBI) 的 B 階段。

DARPA 正在利用 QBI 評估實用規模量子電腦的科技可能性，最遲 2033 年投入使用。這是個多階段計劃，六個月的 A 階段工作後，進行B 階段。在 A 階段中，Quantinuum 為一個名為「Lumos」的公用事業規模系統，發展和交付詳細概念設計。

去年，Quantinuum 發佈直至十年末的公開路線圖。當中 Apollo（一款通用兼完全容錯的量子電腦），計劃於 2029 年推出。Lumos 是 Quantinuum 路線圖上的新成員，Quantinuum 計劃於 2030 年代發展越來越大的系統。

Quantinuum 主席兼行政總裁 Rajeeb Hazra 博士表示：「這次入選是認可我們路線圖的實力與成熟，以及我們團隊已完成的工作。Lumos 擴展我們的路線圖至下一個十年，並為 DARPA 提供一條具體兼降低風險的途徑，實現到 2033 年公用事業規模量子運算。我們期待攜手 DARPA 與我們的生態系統合作夥伴，推動這項重要國家目標。」

B 階段期間，DARPA 的「測試與評估」(Test and Evaluation) 團隊將進行為期一年的表現為本評估。Quantinuum 將為 Lumos 制定詳細的研發路線圖，驗證技術假設、驗證方法和擴展計劃，從而實現 2033 年目標。

昨天，Quantinuum 公司按計劃而部署最新一代系統「Helios」。Helios 擁有任何商業系統中最高準確度的實體量子位元與邏輯量子位元，並採用現代高級程式語言的新一代軟體棧，專為加速量子運算應用而設計。該系統已以前所未有規模，用於模擬高溫超導性和磁性——此兩應用與關鍵工業用途相關。

Quantinuum 是全球量子運算領袖。該公司的量子系統在各行各業基準測試中，均帶來最高表現。Quantinuum 在美國、英國、德國和日本聘任超過 630 名員工，當中包括超過 370 名正在推動量子運算革新的科學家與工程師。

