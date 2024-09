QUE CHOVAM DIAMANTES: DAR GLOBAL E MOUAWAD HIGH JEWELLERY HOUSE APRESENTAM PROJETO RESIDENCIAL HISTÓRICO DE SAR 880 MILHÕES

LONDRES, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Dar Global (LSE: DAR), empresa imobiliária internacional listada na Bolsa de Valores de Londres, firmou uma parceria histórica com a Mouawad, joalheria de luxo, para lançar um projeto residencial exclusivo de SAR 880 milhões (GBP 180 milhões) próximo à World Expo 2030, no norte de Riad. A colaboração de alto nível representa a estreia da Dar Global no mercado saudita, um marco significativo na estratégia de expansão internacional da empresa. O projeto também marca a mudança planejada da Mouawad para o setor residencial de luxo, onde utilizará sua reputação de líder em artesanato sofisticado para expandir suas operações para novas fronteiras.

LET IT RAIN DIAMONDS: DAR GLOBAL AND MOUAWAD HIGH JEWELLERY HOUSE UNVEIL SAR 880 MILLION LANDMARK RESIDENTIAL PROJECT

Previsto para ser entregue no quarto trimestre de 2026, o luxuoso empreendimento de 200 vilas residenciais se tornará um dos endereços mais prestigiados de Riad, reunindo a experiência da Dar Global, conhecida por sua abordagem inovadora em imóveis de alto padrão, e o legado de maestria criativa e artística de Mouawad.

Os proprietários de imóveis residenciais com valor igual ou superior a 4 milhões de riais sauditas são elegíveis para a Residência para Proprietários de Imóveis do programa Saudi Premium Residency. O programa, juntamente com as ofertas de imóveis de luxo com marcas conjuntas, aumentou o apelo do Reino para os investidores internacionais e reforçou ainda mais o status de Riad como um destino global emergente para a vida de luxo.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "Este é um momento de orgulho para a Dar Global, pois trazemos nossa experiência internacional e nossos altos padrões de vida para o mercado saudita. Nossa parceria com a Mouawad, uma marca sinônimo de diamantes, luxo e artesanato artístico, é a personificação da nossa visão compartilhada de oferecer uma experiência de vida única e inspirada no mundo todo em Riad.Nosso objetivo é que este projeto seja uma referência de luxo e elegância, assim como as renomadas Bulgari Residences. Isso reforça nosso compromisso de aprimorar a oferta de imóveis no Reino, com empreendimentos que se destacam na combinação de modernidade, elegância e design atemporal."

Pascal Mouawad, coadministrador da quarta geração da Mouawad, comentou: "Há mais de um século, a Mouawad é uma referência de luxo e elegância constante. Nossa colaboração com a Dar Global nos permite expandir nosso legado para o âmbito das residências de marca, infundindo nossa identidade exclusiva em empreendimentos de prestígio em todo o mundo. Acreditamos que esse marco estabelecerá um novo padrão de vida de luxo no mercado imobiliário."

