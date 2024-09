UNE PLUIE DE DIAMANTS : DAR GLOBAL ET LA MAISON DE HAUTE JOAILLERIE MOUAWAD DÉVOILENT UN PROJET RÉSIDENTIEL HISTORIQUE DE 880 MILLIONS DE SAR

LONDRES, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE : DAR), la société immobilière internationale cotée à la Bourse de Londres, a conclu un partenariat historique avec Mouawad, le joaillier de luxe, afin de lancer un projet résidentiel unique de 880 millions SAR (180 millions GBP) à proximité de l'Exposition universelle de 2030, dans le nord de Riyad. Cette collaboration prestigieuse représente les débuts de Dar Global sur le marché saoudien et constitue une étape importante dans la stratégie d'expansion internationale de l'entreprise. Ce projet marque également l'entrée prévue de Mouawad dans le secteur résidentiel de luxe, où la société mettra à profit sa réputation de leader en matière d'artisanat raffiné pour étendre ses activités à de nouvelles frontières.

LET IT RAIN DIAMONDS: DAR GLOBAL AND MOUAWAD HIGH JEWELLERY HOUSE UNVEIL SAR 880 MILLION LANDMARK RESIDENTIAL PROJECT

Prévu pour être livré au quatrième trimestre 2026, le luxueux projet de 200 villas résidentielles deviendra l'une des adresses les plus prestigieuses de Riyad, réunissant l'expertise de Dar Global, connu pour son approche innovante de l'immobilier haut de gamme, et l'héritage de Mouawad en matière de maîtrise créative et artistique.

Les propriétaires de biens résidentiels d'une valeur égale ou supérieure à 4 millions de riyals saoudiens peuvent prétendre à la résidence de propriétaire immobilier dans le cadre du programme Saudi Premium Residency. Le programme, associé à des offres immobilières de luxe co-marquées, a renforcé l'attrait du Royaume pour les investisseurs internationaux et le statut de Riyad en tant que destination mondiale émergente pour la vie de luxe.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré : « Il s'agit d'un moment de fierté pour Dar Global, car nous apportons notre expertise internationale et nos normes de vie élevées au marché saoudien. Notre partenariat avec Mouawad, une marque synonyme de diamants, de luxe et d'artisanat d'art, incarne notre vision commune d'offrir à Riyad une expérience de vie unique, inspirée du monde entier. Nous souhaitons que ce projet devienne une référence en matière de luxe et d'élégance, à l'instar des célèbres Bulgari Residences. Il souligne notre engagement à améliorer l'offre immobilière du Royaume avec des développements qui se situent à l'intersection de la modernité, de l'élégance et d'un design intemporel ».

Pascal Mouawad, quatrième génération de co-dirigeants de Mouawad, a commenté l'événement : « Depuis plus d'un siècle, Mouawad est synonyme de luxe et d'élégance durable. Notre collaboration avec Dar Global nous permet d'étendre notre héritage au domaine des résidences de marque, en insufflant notre identité unique dans des développements prestigieux à travers le monde. Nous sommes convaincus que cette étape marquera un nouveau standard de luxe sur le marché de l'immobilier ».

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2514267/Dar_Global_Mouawad.jpg