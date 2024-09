LASS ES DIAMANTEN REGNEN: DAR GLOBAL UND MOUAWAD HIGH JEWELLERY HOUSE ENTHÜLLEN EIN 880 MILLIONEN SAR SCHWERES WOHNPROJEKT

LONDON, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE: DAR), das an der Londoner Börse notierte internationale Immobilienunternehmen, ist eine bahnbrechende Partnerschaft mit dem Luxusjuwelier Mouawad eingegangen, um in der Nähe der Weltausstellung Expo 2030 im Norden von Riad ein einzigartiges Wohnprojekt im Wert von 880 Mio. SAR (180 Mio. GBP) zu realisieren. Diese hochkarätige Zusammenarbeit ist das Debüt von Dar Global auf dem saudischen Markt und ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie des Unternehmens. Das Projekt markiert auch den geplanten Schritt von Mouawad in den Bereich der Luxuswohnungen, wo das Unternehmen seinen Ruf als führendes Unternehmen für raffinierte Handwerkskunst nutzen wird, um seine Aktivitäten auf neue Gebiete auszuweiten.

LET IT RAIN DIAMONDS: DAR GLOBAL AND MOUAWAD HIGH JEWELLERY HOUSE UNVEIL SAR 880 MILLION LANDMARK RESIDENTIAL PROJECT

Das Luxusprojekt mit 200 Villen, das im vierten Quartal 2026 übergeben werden soll, wird zu einer der prestigeträchtigsten Adressen in Riad werden. Es vereint das Know-how von Dar Global, das für seinen innovativen Ansatz im Bereich hochwertiger Immobilien bekannt ist, mit dem kreativen und künstlerischen Erbe von Mouawad.

Eigentümer von Wohnimmobilien im Wert von 4 Millionen saudischen Riyals und mehr haben im Rahmen des Saudi Premium Residency-Programms Anspruch auf einen Wohnsitz für Immobilienbesitzer. Das Programm und das Angebot von Luxusimmobilien mit Co-Branding haben die Attraktivität des Königreichs für internationale Investoren erhöht und den Status von Riad als aufstrebendes globales Ziel für luxuriöses Wohnen weiter gestärkt.

Ziad El Chaar, Geschäftsführer von Dar Global, sagte: „Dies ist ein stolzer Moment für Dar Global, da wir unser internationales Know-how und unsere hohen Lebensstandards auf den saudischen Markt bringen. Unsere Partnerschaft mit Mouawad, einer Marke, die für Diamanten, Luxus und Kunsthandwerk steht, verkörpert unsere gemeinsame Vision, ein einzigartiges, von der Welt inspiriertes Wohnerlebnis in Riad zu bieten.Wir möchten, dass dieses Projekt ein Maßstab für Luxus und Eleganz wird, ähnlich wie die berühmten Bulgari-Residenzen. Es unterstreicht unser Engagement, das Immobilienangebot des Königreichs mit Projekten aufzuwerten, die an der Schnittstelle von Modernität, Eleganz und zeitlosem Design stehen."

Pascal Mouawad, Co-Guardian in vierter Generation von Mouawad, kommentierte: „Seit mehr als einem Jahrhundert ist Mouawad ein Markenzeichen für Luxus und zeitlose Eleganz. Unsere Zusammenarbeit mit Dar Global ermöglicht es uns, unser Erbe auf den Bereich der Markenwohnungen auszuweiten und unsere einzigartige Identität in prestigeträchtige Projekte auf der ganzen Welt einzubringen. Wir glauben, dass dieser Meilenstein einen neuen Standard für luxuriöses Wohnen auf dem Immobilienmarkt setzen wird."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2514267/Dar_Global_Mouawad.jpg