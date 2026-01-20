Queen Elizabeth's Global Schools abrirá campus filial em Gurugram

GURUGRAM, Índia, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Com base em mais de 450 anos de excelência acadêmica no Reino Unido, a Queen Elizabeth's School, Barnet, em parceria com a GEDU Global Education, anunciou sua primeira filial na Índia, localizada em Gurugram, com inauguração em agosto de 2026.

Com um legado enraizado na distinção acadêmica, a Queen Elizabeth's School, a Barnet está entre as instituições mais prestigiadas do mundo. Fundada em 1573 por uma Carta Régia da Rainha Elizabeth I, a escola tem consistentemente estabelecido referências globais em excelência acadêmica, construção de caráter e desenvolvimento de liderança. O campus Gurugram representa o próximo capítulo desta jornada, trazendo a mesma herança, ethos e rigor acadêmico para a Índia.

O campus da Índia refletirá a filosofia educacional que tornou a Queen Elizabeth's School um dos nomes mais respeitados na educação K12 global. Ele fornecerá um currículo fundamentado em profundidade acadêmica, disciplina intelectual e desenvolvimento holístico, projetado para preparar os alunos para a liderança em um mundo cada vez mais interconectado.

A escola oferecerá uma vida excepcional e vibrante no campus, focada em excelência acadêmica e atividades co-curriculares, proporcionando aos alunos um ambiente de aprendizagem inspirado tanto na escola fundadora quanto no contexto local mais amplo do Gurugram.

Incluirá instalações esportivas de classe mundial, uma piscina e instalações especializadas em criação e artes cênicas.

Falando na ocasião, Caroline Pendleton-Nash, Diretora Executiva das Escolas Globais da Rainha Elizabeth , disse: "A abertura da Escola da Rainha Elizabeth em Gurugram é outro momento marcante para a nossa organização."

"As crianças nascidas na Índia agora se formarão em 2047, entrando na força de trabalho de uma superpotência econômica, política e cultural.

"Uma educação K12 de classe mundial será fundamental para garantir que esses indivíduos aproveitem as oportunidades que lhes são apresentadas e apoiem as aspirações da Viksit Bharat 2047.

"Estamos honrados em trazer a herança, os valores e os padrões exigentes da Queen Elizabeth's School, Barnet, para estudantes e famílias indianas. Com o compromisso de longo prazo da GEDU Global Education com a Índia, estamos construindo uma escola que irá nutrir jovens confiantes, capazes e com princípios que estão preparados para liderar com propósito em um mundo em rápida mudança e competitivo."

Com um segundo campus da Queen Elizabeth's School planejado para 2027-28, a GEDU também se comprometeu a investir £ 150–£ 200 milhões adicionais nos próximos três anos no K12 da Índia e no cenário do ensino superior. Os investimentos e parcerias da GEDU no país refletem sua visão de longo prazo de construir uma rede de instituições excepcionais de ensino fundamental e médio e superior. Por meio desses esforços, a GEDU visa elevar significativamente o acesso, a qualidade e as oportunidades em todo o setor educacional da Índia.

Neil Enright, diretor da Queen Elizabeth's School, Barnet, disse "Estamos muito satisfeitos por ter esta oportunidade de oferecer uma educação de QE completa e enriquecedora para crianças na Índia, espalhando oportunidades e apoiando os alunos a se tornarem os líderes de sua geração. Nossa escola em Barnet foi construída com base nos altos níveis de aspiração, dedicação e engajamento ativo de nossa comunidade elisabetana, e esses são valores que achamos que ressoarão fortemente no Gurugram."

"Estamos entusiasmados com o potencial de colaboração internacional, que, com o tempo, construirá uma rede global de elisabetanos em benefício de nossos novos alunos, bem como dos do setor estatal em Barnet."

A Queen Elizabeth's School, Barnet foi recentemente nomeada Escola Secundária do Ano do The Sunday Times State, ganhando também reconhecimento nacional como Escola Estadual do Ano para Excelência Acadêmica e para os níveis A. A escola ficou em primeiro lugar no setor a nível nacional em termos de GCSE e resultados de nível A.

"A experiência de QE é muito mais do que o que se passa dentro da sala de aula", acrescentou o Sr. Enright. "A amplitude e a profundidade das nossas atividades co-curriculares (do desporto às artes, do debate à robótica), o cuidado pastoral personalizado e a orientação especializada, significam que temos sucesso na nossa missão duradoura de produzir jovens totalmente completos que sejam confiantes, capazes e responsáveis."

Alison Barrett MBE, Diretora Nacional da Índia. O British Council disse: "Felicito a Queen Elizabeth's School pela abertura de seu primeiro campus na Índia, em Gurugram, que fortalecerá as conexões e criará maiores oportunidades para os jovens na Índia e no Reino Unido. Esta Iniciativa complementa a Visão Reino Unido-Índia 2035, para internacionalizar a educação e ajudar os jovens a obter uma compreensão mais profunda dos países uns dos outros — especialmente o Reino Unido e a Índia modernos — enquanto constroem confiança e os equipam com as habilidades para ter sucesso em qualquer lugar do mundo."

Alba Smeriglio, Alta Comissária Adjunta do Alto Comissariado Britânico, Chandigarh, disse: "A educação é uma das pontes mais fortes entre o Reino Unido e a Índia. A abertura da Queen Elizabeth's School em Gurugram é um marco importante para os laços entre o Reino Unido e a Índia e ajudará a cultivar habilidades, promover o intercâmbio de melhores práticas e expandir as oportunidades para os jovens em Haryana se envolverem com a educação britânica de classe mundial ".

A liderança da escola será anunciada nas próximas semanas, composta por uma equipe internacional especializada com décadas de experiência em educação global.

Para obter mais informações, acesse www.qegurugram.com

Sobre a GEDU

A GEDU Global Education (GEDU) está mudando vidas por meio da educação e fazendo uma diferença fundamental nos padrões de vida e no acesso à aprendizagem em todo o mundo. Temos operações em 16 países, incluindo EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Malta, Emirados Árabes Unidos, Índia, Arábia Saudita, Austrália, Irlanda e Canadá.

Oferecemos uma variedade de oportunidades educacionais - desde o ensino fundamental (K-12) até bacharelado , mestrado e Ph.D./dBA, além de estágios e escolas de idiomas. Nosso portfólio tem mais de 85.000 alunos, abrange uma ampla gama de assuntos e é caracterizado por um grande foco na empregabilidade e na experiência do aluno para maximizar o retorno do investimento para os alunos.

FONTE Queen Elizabeth's Global Schools