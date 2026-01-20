퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨, 인도 구루그램에 분교 캠퍼스 개설

구루그램, 인도, 2026년 1월 20일 /PRNewswire/ -- 450년 이상의 유구한 전통을 자랑하는 영국의 명문학교 퀸 엘리자베스 스쿨 바넷(Queen Elizabeth's School, Barnet)이 GEDU 글로벌 에듀케이션(GEDU Global Education)과 손잡고 인도 구루그램에 첫 분교 캠퍼스를 개설한다. 이 캠퍼스는 2026년 8월 개교할 예정이다.

정통 명문학교로 오랜 명성을 이어온 퀸 엘리자베스 스쿨 바넷은 세계에서 가장 명망 있는 교육기관 중 하나다. 1573년 엘리자베스 여왕(Queen Elizabeth I) 1세의 칙허장(Royal Charter)에 따라 설립된 이 학교는 학문적 우수성, 인성 함양, 리더십 개발 측면에서 세계적인 기준을 꾸준히 정립해 왔다. 구루그램 캠퍼스는 이러한 여정의 다음 장을 열어, 본교의 유산과 교육 철학 및 학문적 엄격함을 인도에 계승할 것으로 기대된다.

인도 캠퍼스는 퀸 엘리자베스 스쿨을 글로벌 K12 교육계에서 가장 존경받는 명문으로 자리매김하게 해준 교육 철학을 반영할 것이다. 학문적 깊이와 지적 훈련, 전인적 발달에 기반한 커리큘럼을 통해 학생들이 연결성이 강화되는 시대 속에서 뛰어난 리더십을 발휘할 수 있도록 도모할 것이다.

인도 캠퍼스는 학생들에게 학문적 우수성과 교과 외 활동에 중점을 둔 특별하고 활기찬 캠퍼스 생활을 지원하며, 본교와 구루그램의 광범위한 지역적 특성을 모두 반영한 학습 환경을 조성할 계획이다.

또한 세계적인 수준의 스포츠 시설과 수영장, 전문적인 창작•공연 예술 시설도 갖출 예정이다.

캐롤라인 펜들턴-내시(Caroline Pendleton-Nash) 퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨 CEO는 다음과 같이 말했다. "구루그램에 퀸 엘리자베스 스쿨을 개교하는 것은 우리 학교에 또 하나의 이정표가 될 것이다."

"지금 인도에서 태어난 아이들은 앞으로 2047년에 졸업하여 경제•정치•문화 초강대국의 노동 시장에 진입하게 될 것이다.

"이들이 자신에게 주어진 기회를 잡을 수 있도록 돕고, 인도 정부가 제시한 '2047년 선진 인도(Viksit Bharat 2047)' 비전의 실현을 지원하는 데 세계적인 수준의 K12 교육이 핵심적인 역할을 할 것이다.

"퀸 엘리자베스 스쿨 바넷의 전통과 가치관, 그리고 엄격한 기준을 인도 학생들과 그 가족들에게 전할 수 있게 되어 영광이다. 인도 교육 발전을 향한 GEDU 글로벌 에듀케이션의 장기적인 노력을 바탕으로, 급변하는 세상과 치열한 경쟁 사회에서 목적의식을 갖고 세상을 이끌 준비가 된, 자신감 넘치고 유능하며 원칙을 지키는 젊은이들을 양성할 학교를 세울 것이다."

GEDU는 2027-28년 개교 예정인 퀸 엘리자베스 스쿨의 두 번째 캠퍼스와 더불어, 향후 3년간 인도 K12 및 고등교육 분야에 추가로 1억 5000만~2억 파운드를 투자하기로 약속했다. GEDU의 인도 내 투자와 파트너십은 탁월한 K12 및 고등교육 기관 네트워크를 구축하려는 장기적 비전과 맥을 같이한다. GEDU는 이러한 노력을 통해 인도 교육 분야 전반에서 접근성과 질 및 교육 기회를 크게 증진하는 것을 목표로 삼고 있다.

닐 엔라이트(Neil Enright) 퀸 엘리자베스 스쿨 바넷 교장은 이렇게 말했다. "퀸 엘리자베스의 균형 잡히고 풍요로운 교육을 인도 어린이들에게도 제공할 수 있게 되어 기쁘다. 이를 통해 기회를 확대하여 학생들이 차세대 리더로 성장할 수 있도록 지원하고자 한다. 바넷에 위치한 우리 학교는 엘리자베스 공동체가 지닌 높은 열망과 헌신, 적극적인 참여를 토대로 설립되었으며, 이러한 가치들은 구루그램에서도 큰 공감대를 형성할 것이라 믿는다."

"우리는 국제 협력이 가져올 가능성에 큰 기대를 걸고 있다. 이는 앞으로 바넷 지역의 공립 학교 학생들과 새로운 학생들을 위한 엘리자베스 스쿨 글로벌 동문 네트워크를 형성할 것이다."

퀸 엘리자베스 스쿨 바넷은 최근 '더 선데이 타임스(The Sunday Times)'에 의해 '올해의 공립 중등학교(State secondary School of the Year)'로 선정됐으며, 학문적 우수성(Academic Excellence)과 A레벨(A-levels) 부문에서도 '올해의 공립학교(State School of the Year)'로 선정되는 등, 자국 내에서도 인정을 받았다. 또한 GCSE와 A레벨 성적에서 영국 공립학교 부문 전국 1위를 차지했다.

엔라이트 교장은 "퀸 엘리자베스에서의 경험은 교실 안에서 이루어지는 것 그 이상"이라며 이렇게 덧붙였다. "스포츠부터 예술, 토론과 로봇공학에 이르는 폭넓고 깊이 있는 교과 외 활동, 맞춤형 학생 지도 및 전문가의 지도 덕분에 우리는 자신감 있고 유능하며 책임감 있는 전인적 인재를 양성한다는 오랜 사명을 성공적으로 이어가고 있다."

앨리슨 배럿 MBE(Alison Barrett MBE) 영국문화원(British Council) 인도 지부장은 이렇게 말했다. "구루그램에 인도의 첫 엘리자베스 캠퍼스 개교를 앞둔 퀸 엘리자베스 스쿨에게 축하의 뜻을 전한다. 이번 개교는 양국 청소년 간 유대를 강화하고 더 많은 기회를 창출하는 계기가 될 것이다. 이 이니셔티브는 교육의 국제화를 목표로 하는 '영국-인도 비전 2035(UK-India Vision 2035)'를 완성하는 것으로, 특히 현대 영국과 인도에 대한 양국 청소년들의 깊은 이해를 도모하고, 신뢰를 구축하며, 학생들이 세계 어디서든 성공할 수 있는 역량을 갖추도록 도와줄 것이다."

알바 스메릴리오(Alba Smeriglio) 찬디가르 영국 부고등판무관부(British Deputy High Commission)의 부고등판무관은 다음과 같이 말했다. "교육은 영국과 인도를 잇는 가장 강력한 가교 중 하나다. 구루그램 지역의 퀸 엘리자베스 스쿨 설립은 영국과 인도의 유대감을 강화할 중요한 이정표다. 이는 하리아나주 청년들이 세계적인 수준의 영국 교육을 접할 수 있는 기회를 확대하고, 역량을 함양하며, 모범적인 교육 사례의 교류를 촉진하는 데 기여할 것이다."

학교 운영진은 향후 수주 내에 발표될 예정이며, 글로벌 교육 분야에서 수십 년 동안 경험을 쌓아온 전문가들로 구성된 국제 팀이 맡을 예정이다.

자세한 정보는 www.qegurugram.com에서 확인할 수 있다.

GEDU 소개

GEDU 글로벌 에듀케이션(GEDU)은 교육을 통해 삶을 변화시키며, 전 세계 생활 수준과 학습 접근성의 근본적인 변화를 주도하고 있다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 몰타, 아랍에미리트(UAE), 인도, 사우디아라비아, 호주, 아일랜드, 캐나다 등 16개국에서 사업을 운영하고 있다.

GEDU는 K-12 과정부터 학사, 석사, 박사 및 경영학박사(Ph.D./DBA) 과정은 물론, 견습 프로그램과 어학당에 이르기까지 다양한 교육 기회를 제공한다. 8만 5000명 이상의 학생이 재학 중인 GEDU의 교육 프로그램은 광범위한 학문 분야를 아우르며, 학생들의 투자 대비 가치를 극대화하기 위해 고용 가능성 및 학생 경험 수준 고양을 핵심 가치로 삼고 있다.

SOURCE Queen Elizabeth's Global Schools