Queen Elizabeth's Global Schools abrirá una sucursal en Gurugram

GURUGRAM, India, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Sobre la base de más de 450 años de excelencia académica en el Reino Unido, Queen Elizabeth's School, Barnet, en asociación con GEDU Global Education, anunció su primer campus sucursal en la India, que se ubicará en Gurugram, que se inaugurará en agosto de 2026.

Con un legado arraigado en la distinción académica, Queen Elizabeth's School, Barnet se encuentra entre las instituciones más prestigiosas del mundo. Fundada en 1573 por una Carta Real de la Reina Isabel I, la escuela ha establecido constantemente puntos de referencia mundiales en excelencia académica, desarrollo de carácter y desarrollo de liderazgo. El campus de Gurugram representa el siguiente capítulo en este viaje, aportando el mismo patrimonio, espíritu y rigor académico a la India.

El campus de la India reflejará la filosofía educativa que ha hecho de Queen Elizabeth's School uno de los nombres más respetados en la educación global K12. Ofrecerá un plan de estudios basado en la profundidad académica, la disciplina intelectual y el desarrollo holístico, diseñado para preparar a los estudiantes para el liderazgo en un mundo cada vez más interconectado.

La escuela ofrecerá una vida de campus excepcional y vibrante que se centra en la excelencia académica y las actividades co-curriculares, proporcionando a los estudiantes un entorno de aprendizaje inspirado tanto en la escuela fundadora como en el contexto local más amplio de Gurugram.

Incluirá instalaciones deportivas de clase mundial, una piscina e instalaciones especializadas en artes creativas y escénicas.

Al hablar sobre la ocasión, Caroline Pendleton-Nash, directora ejecutiva de Queen Elizabeth's Global Schools, dijo: "La apertura de Queen Elizabeth's School en Gurugram es otro momento histórico para nuestra organización".

"Los niños nacidos en la India ahora se graduarán en 2047, entrando en la fuerza laboral de una superpotencia económica, política y cultural.

"Una educación K12 de clase mundial será fundamental para garantizar que estas personas aprovechen las oportunidades que se les presentan y apoyen las aspiraciones de Viksit Bharat 2047.

"Nos sentimos honrados de llevar la herencia, los valores y los estándares exigentes de Queen Elizabeth's School, Barnet a los estudiantes y familias indias. Con el compromiso a largo plazo de GEDU Global Education con la India, estamos construyendo una escuela que nutrirá a jóvenes confiados, capaces y con principios que estén preparados para liderar con un propósito en un mundo rápidamente cambiante y competitivo ".

Con un segundo campus de Queen Elizabeth's School planificado para 2027-28, GEDU también se ha comprometido a invertir entre £ 150 y £ 200 millones adicionales durante los próximos tres años en el panorama de la educación K12 y superior de la India. Las inversiones y asociaciones de GEDU en el país reflejan su visión a largo plazo de construir una red de instituciones excepcionales de educación K12 y superior. A través de estos esfuerzos, GEDU tiene como objetivo elevar significativamente el acceso, la calidad y las oportunidades en todo el sector educativo de la India.

Neil Enright, director de Queen Elizabeth's School, Barnet, dijo: "Estamos encantados de tener esta oportunidad de ofrecer una educación de QE completa y enriquecedora a los niños de la India, difundiendo oportunidades y apoyando a los estudiantes para que se conviertan en los líderes de su generación. Nuestra escuela en Barnet se basa en los altos niveles de aspiración, dedicación y participación activa de nuestra comunidad isabelina, y estos son valores que creemos que resonarán fuertemente en Gurugram ".

"Estamos entusiasmados con el potencial de colaboración internacional, que, con el tiempo, construirá una red global de isabelinos en beneficio de nuestros nuevos estudiantes, así como de los del sector estatal en Barnet".

Queen Elizabeth's School, Barnet fue nombrada recientemente Escuela Secundaria Estatal del Año por The Sunday Times, y también ganó reconocimiento nacional como Escuela Estatal del Año por su Excelencia Académica y por sus A-levels. La escuela ocupó el primer lugar en el sector a nivel nacional por los resultados de GCSE y A-level.

"La experiencia de QE es mucho más que lo que sucede dentro del aula", agregó el Sr. Enright. "La amplitud y profundidad de nuestras actividades co-curriculares (desde el deporte hasta las artes, el debate y la robótica), el cuidado pastoral a medida y la orientación de expertos, significa que tenemos éxito en nuestra misión duradera de producir jóvenes totalmente completos que sean seguros, capaces y responsables".

Alison Barrett MBE, Directora de India. El British Council dijo: "Felicito a Queen Elizabeth's School por abrir su primer campus en la India, en Gurugram, que fortalecerá las conexiones y creará mayores oportunidades para los jóvenes tanto en la India como en el Reino Unido. Esta iniciativa complementa la Visión 2035 del Reino Unido y la India, para internacionalizar la educación y ayudar a los jóvenes a comprender mejor los países de cada uno, especialmente el Reino Unido y la India modernos, al tiempo que genera confianza y los equipa con las habilidades para tener éxito en cualquier parte del mundo ".

Alba Smeriglio, Alta Comisionada Adjunta, Alta Comisionada Adjunta británica Chandigarh, dijo: "La educación es uno de los puentes más fuertes entre el Reino Unido y la India. La apertura de Queen Elizabeth's School en Gurugram es un hito emocionante para los lazos entre el Reino Unido y la India y ayudará a fomentar las habilidades, promover el intercambio de mejores prácticas y ampliar las oportunidades para que los jóvenes de Haryana participen en la educación británica de clase mundial ".

La dirección de la escuela se anunciará en las próximas semanas, compuesta por un equipo internacional de expertos con décadas de experiencia en educación global.

Para más información, visite www.qegurugram.com

Acerca de GEDU

GEDU Global Education (GEDU) está cambiando vidas a través de la educación y marcando una diferencia fundamental en los niveles de vida y el acceso al aprendizaje a nivel mundial. Tenemos operaciones en 16 países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania, España, Malta, Emiratos Árabes Unidos, India, Arabia Saudita, Australia, Irlanda y Canadá.

Ofrecemos una variedad de oportunidades educativas, desde K-12 hasta licenciaturas, maestrías y Ph.D./DBA, además de aprendizajes y escuelas de idiomas. Nuestro portafolio tiene más de 85,000 estudiantes, cubre una amplia gama de temas y se caracteriza por un gran enfoque tanto en la empleabilidad como en la experiencia, para maximizar el retorno de la inversión para los estudiantes.

FUENTE Queen Elizabeth's Global Schools