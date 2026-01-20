Les Queen Elizabeth's Global Schools ouvrent une succursale à Gurugram

GURUGRAM, Inde, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur plus de 450 ans d'excellence académique au Royaume-Uni, l'école Queen Elizabeth, Barnet, en partenariat avec GEDU Global Education, a annoncé son premier campus en Inde, qui sera situé à Gurugram et ouvrira ses portes en août 2026.

Avec un héritage enraciné dans la distinction académique, l'école Queen Elizabeth, Barnet, figure parmi les institutions les plus prestigieuses du monde. Fondée en 1573 par une charte royale de la Reine Elizabeth I, l'école a constamment établi des références mondiales en matière d'excellence académique, de formation du caractère et de développement de l'esprit d'initiative. Le campus de Gurugram représente le prochain chapitre de ce voyage, apportant le même héritage, la même éthique et la même rigueur académique en Inde.

Le campus indien reflétera la philosophie éducative qui a fait de l'école Queen Elizabeth l'un des noms les plus respectés de l'éducation mondiale K12. Il proposera un programme d'études fondé sur la profondeur académique, la discipline intellectuelle et le développement holistique, conçu pour préparer les étudiants à exercer un leadership dans un monde de plus en plus interconnecté.

L'école offrira une vie de campus exceptionnelle et animée, axée sur l'excellence académique et les activités périscolaires, offrant aux élèves un environnement d'apprentissage s'inspirant à la fois de l'école fondatrice et du contexte local plus large de Gurugram.

Il comprendra des installations sportives de classe mondiale, une piscine et des installations spécialisées dans la création et les arts du spectacle.

À cette occasion, Caroline Pendleton-Nash, directrice générale des écoles mondiales de la Reine Elizabeth, a déclaré : « L'ouverture de l'école de la Reine Elizabeth à Gurugram est un autre événement marquant pour notre organisation. »

« Les enfants nés en Inde aujourd'hui seront diplômés en 2047 et entreront dans la vie active d'une superpuissance économique, politique et culturelle.

« Une éducation K12 de classe mondiale sera essentielle pour garantir que ces personnes saisissent les opportunités qui leur sont offertes et soutiennent les aspirations de Viksit Bharat 2047.

« Nous sommes honorés d'apporter l'héritage, les valeurs et les normes rigoureuses de l'école Queen Elizabeth de Barnet aux élèves et aux familles indiennes. Grâce à l'engagement à long terme de GEDU Global Education en Inde, nous construisons une école qui formera des jeunes gens confiants, compétents et dotés de principes, préparés à diriger avec détermination dans un monde compétitif et en rapide évolution. »

Avec un deuxième campus de l'école Queen Elizabeth prévu pour 2027-28, la GEDU s'est également engagée à investir 150 à 200 millions de livres sterling supplémentaires au cours des trois prochaines années dans le paysage de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement supérieur en Inde. Les investissements et les partenariats de la GEDU dans le pays reflètent sa vision à long terme , qui consiste à créer un réseau d'établissements d'enseignement primaire et secondaire et d'enseignement supérieur exceptionnels. Grâce à ces efforts, la GEDU vise à améliorer de manière significative l'accès, la qualité et les opportunités dans le secteur de l'éducation en Inde.

Neil Enright, directeur de l'école Queen Elizabeth, Barnet, , a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'offrir une éducation QE complète et enrichissante aux enfants de l'Inde, de répandre les opportunités et d'aider les élèves à devenir les leaders de leur génération. Notre école de Barnet repose sur les niveaux élevés d'aspiration, de dévouement et d'engagement actif de notre communauté élisabéthaine, et nous pensons que ces valeurs résonneront fortement à Gurugram. »

« Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de collaboration internationale qui, à terme, permettra de créer un réseau mondial d'Élisabéthains au profit de nos nouveaux étudiants et de ceux du secteur public à Barnet. »

L'école Queen Elizabeth, Barnet, a récemment été nommée école secondaire publique de l'année par le Sunday Times, et a également été reconnue au niveau national comme école publique de l'année pour l'excellence académique et pour les examens de fin d'études. L'école s'est classée première du secteur au niveau national pour les résultats au GCSE et au A-level.

« L'expérience QE va bien au-delà de ce qui se passe dans la salle de classe », a ajouté M. Enright. « L'étendue et la profondeur de nos activités périscolaires (du sport aux arts, du débat à la robotique), l'accompagnement pastoral sur mesure et les conseils d'experts nous permettent de mener à bien notre mission permanente, qui est de former des jeunes pleinement épanouis, confiants, compétents et responsables. »

Alison Barrett MBE, directrice nationale pour l'Inde. Le British Council a déclaré : « Je félicite l'école Queen Elizabeth pour l'ouverture de son premier campus en Inde, à Gurugram, qui renforcera les liens et créera de plus grandes opportunités pour les jeunes en Inde et au Royaume-Uni. Cette initiative complète la Vision 2035 Royaume-Uni-Inde, qui vise à internationaliser l'éducation et à aider les jeunes à mieux comprendre leurs pays respectifs - en particulier le Royaume-Uni et l'Inde modernes - tout en instaurant la confiance et en les dotant des compétences nécessaires pour réussir n'importe où dans le monde. »

Alba Smeriglio, haut-commissaire adjoint du British Deputy High Commission Chandigarh, a déclaré : « L'éducation est l'un des liens les plus forts entre le Royaume-Uni et l'Inde. L'ouverture de l'école Queen Elizabeth à Gurugram est une étape importante pour les liens entre le Royaume-Uni et l'Inde. Elle contribuera à développer les compétences, à promouvoir l'échange de bonnes pratiques et à élargir les possibilités pour les jeunes de l'Haryana de bénéficier d'un enseignement britannique de classe mondiale. »

La direction de l'école sera annoncée dans les semaines à venir. Elle sera composée d'une équipe internationale d'experts possédant des dizaines d'années d'expérience dans le domaine de l'éducation mondiale.

Pour plus d'informations, consultez le site www.qegurugram.com

À propos de GEDU

GEDU Global Education (GEDU) change des vies grâce à l'éducation et établit une différence fondamentale dans les niveaux de vie et l'accès à l'apprentissage dans le monde entier. Nous sommes présents dans 16 pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne, Malte, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Australie, l'Irlande et le Canada.

Nous offrons un large éventail de possibilités d'enseignement, de la maternelle à la 12e année, en passant par la licence, la maîtrise et le doctorat/le DBA, ainsi que des apprentissages et des écoles de langues. Notre portefeuille compte plus de 85 000 étudiants, couvre un large éventail de matières et se caractérise par une attention particulière portée à l'employabilité et à l'expérience des étudiants afin de maximiser le retour sur investissement pour ces derniers.