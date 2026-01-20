Queen Elizabeth's Global Schools eröffnet einen Zweigcampus in Gurugram

GURUGRAM, Indien, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf mehr als 450 Jahren akademischer Exzellenz in Großbritannien hat die Queen Elizabeth's School, Barnet, in Partnerschaft mit GEDU Global Education ihren ersten Zweigcampus in Indien angekündigt, der sich in Gurugram befinden und im August 2026 eröffnet werden soll.

Die Queen Elizabeth's School, Barnet, gehört zu den renommiertesten Schulen der Welt und kann auf ein Erbe zurückblicken, das auf akademischen Auszeichnungen beruht. Die 1573 durch eine königliche Charta von Königin Elisabeth I. gegründete Schule hat in den Bereichen akademische Exzellenz, Charakterbildung und Führungsqualitäten immer wieder neue Maßstäbe gesetzt. Der Campus in Gurugram stellt das nächste Kapitel auf dieser Reise dar und bringt das gleiche Erbe, den gleichen Ethos und die gleiche akademische Strenge nach Indien.

Der indische Campus wird die Bildungsphilosophie widerspiegeln, die die Queen Elizabeth's School zu einem der angesehensten Namen im weltweiten K12-Bildungswesen gemacht hat. Sie wird einen Lehrplan anbieten, der auf akademischer Tiefe, intellektueller Disziplin und ganzheitlicher Entwicklung beruht und die Studierenden auf Führungsaufgaben in einer zunehmend vernetzten Welt vorbereiten soll.

Die Schule wird ein außergewöhnliches, lebendiges Campusleben bieten, das sich auf akademische Exzellenz und außerschulische Aktivitäten konzentriert und den Schülern ein Lernumfeld bietet, das sowohl von der Gründungsschule als auch vom weiteren lokalen Kontext in Gurugram inspiriert ist.

Es wird Sporteinrichtungen von Weltklasse, ein Schwimmbad und spezielle Einrichtungen für kreative und darstellende Künste umfassen.

Caroline Pendleton-Nash, Chief Executive Officer von Queen Elizabeth's Global Schools, sagte bei dieser Gelegenheit: „Die Eröffnung der Queen Elizabeth's School in Gurugram ist ein weiterer Meilenstein für unsere Organisation."

„Kinder, die heute in Indien geboren werden, werden im Jahr 2047 ihren Abschluss machen und in die Arbeitswelt einer wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Supermacht eintreten.

„Eine erstklassige K12-Ausbildung wird entscheidend sein, um sicherzustellen, dass diese Menschen die sich ihnen bietenden Chancen ergreifen und die Bestrebungen von Viksit Bharat 2047 unterstützen.

„Wir fühlen uns geehrt, das Erbe, die Werte und die hohen Standards der Queen Elizabeth's School, Barnet, den indischen Schülern und Familien näher zu bringen. Mit dem langfristigen Engagement von GEDU Global Education in Indien bauen wir eine Schule auf, die selbstbewusste, fähige und prinzipientreue junge Menschen hervorbringt, die darauf vorbereitet sind, in einer sich schnell verändernden und wettbewerbsorientierten Welt eine Führungsrolle zu übernehmen."

Mit einem zweiten Queen Elizabeth's School Campus, der für 2027-28 geplant ist, hat sich GEDU außerdem verpflichtet, in den nächsten drei Jahren weitere 150 bis 200 Millionen Pfund in die indische K12- und Hochschullandschaft zu investieren. Die Investitionen und Partnerschaften von GEDU im Land spiegeln die langfristige Vision wider, ein Netzwerk von außergewöhnlichen K12- und Hochschuleinrichtungen aufzubauen. Durch diese Bemühungen will GEDU den Zugang, die Qualität und die Chancen im gesamten indischen Bildungssektor deutlich verbessern.

Neil Enright, Schulleiter der Queen Elizabeth's School, Barnet, , sagte: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, Kindern in Indien eine abgerundete und bereichernde QE-Ausbildung zu bieten, die ihnen Chancen eröffnet und sie dabei unterstützt, die Führungskräfte ihrer Generation zu werden. Unsere Schule in Barnet basiert auf den hohen Ansprüchen, der Hingabe und dem aktiven Engagement unserer elisabethanischen Gemeinschaft, und wir glauben, dass diese Werte in Gurugram großen Anklang finden werden".

„Wir sind begeistert von dem Potenzial der internationalen Zusammenarbeit, die im Laufe der Zeit ein globales Netzwerk von Elisabethanern aufbauen wird, von dem sowohl unsere neuen Studenten als auch die des staatlichen Sektors in Barnet profitieren werden."

Die Queen Elizabeth's School, Barnet, wurde kürzlich von der Sunday Times zur staatlichen Sekundarschule des Jahres ernannt und erhielt außerdem eine nationale Auszeichnung als staatliche Schule des Jahres für akademische Exzellenz und für das Abitur. Bei den GCSE- und A-Level-Ergebnissen belegte die Schule landesweit den ersten Platz in der Branche.

„Die QE-Erfahrung ist so viel mehr als das, was im Klassenzimmer passiert", fügte Herr Enright hinzu. „Die Breite und Tiefe unserer außerschulischen Aktivitäten (von Sport über Kunst und Debattieren bis hin zu Robotik), die maßgeschneiderte seelsorgerische Betreuung und die fachkundige Anleitung bedeuten, dass wir unsere dauerhafte Aufgabe erfüllen, junge Menschen hervorzubringen, die selbstbewusst, kompetent und verantwortungsvoll sind."

Alison Barrett MBE, Landesdirektorin Indien. Der British Council sagte: „Ich gratuliere der Queen Elizabeth's School zur Eröffnung ihres ersten Campus in Indien, in Gurugram, der die Verbindungen stärken und mehr Möglichkeiten für junge Menschen sowohl in Indien als auch in Großbritannien schaffen wird. Diese Initiative ergänzt die britisch-indische Vision 2035, die darauf abzielt, die Bildung zu internationalisieren und jungen Menschen zu helfen, ein tieferes Verständnis für das jeweils andere Land zu entwickeln - insbesondere für das moderne Großbritannien und Indien - und gleichzeitig Vertrauen aufzubauen und sie mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um überall auf der Welt erfolgreich zu sein."

Alba Smeriglio, Stellvertretende Hochkommissarin, Britisches Stellvertretendes Hochkommissariat Chandigarh, sagte: „Bildung ist eine der stärksten Brücken zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien. Die Eröffnung der Queen Elizabeth's School in Gurugram ist ein aufregender Meilenstein für die Beziehungen zwischen Großbritannien und Indien und wird dazu beitragen, Kompetenzen zu fördern, den Austausch bewährter Verfahren zu unterstützen und die Möglichkeiten für junge Menschen in Haryana zu erweitern, an einer britischen Bildung von Weltklasse teilzuhaben".

Die Leitung der Schule wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Sie besteht aus einem internationalen Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im globalen Bildungswesen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.qegurugram.com

Über GEDU

GEDU Global Education (GEDU) verändert Leben durch Bildung und trägt weltweit entscheidend zur Verbesserung des Lebensstandards sowie zum Bildungszugang bei. Wir sind in 16 Ländern tätig, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, Malta, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Saudi-Arabien, Australien, Irland und Kanada.

Wir bieten eine Reihe von Bildungsmöglichkeiten - von K-12 über Bachelor, Master und Ph.D./DBA bis hin zu Lehrstellen und Sprachschulen. Unser Portfolio umfasst mehr als 85.000 Studierende, deckt ein breites Spektrum an Fächern ab und zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns sowohl auf die Beschäftigungsfähigkeit als auch auf die Erfahrungen der Studierenden konzentrieren, um die Rentabilität der Investitionen für die Studierenden zu maximieren.