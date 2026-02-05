A Queen Elizabeth's School, em Gurugram, nomeia os diretores fundadores da escola preparatória

GURUGRAM, Índia, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Refirmando seu compromisso com a excelência acadêmica e a liderança de nível internacional, a Queen Elizabeth's School, em Gurugram, nomeou dois renomados líderes educacionais para sua equipe de liderança fundadora. O Dr. Craig Cook foi nomeado diretor fundador, enquanto a Sra. Sonal Chatrath se junta à equipe como diretora fundadora da escola preparatória. Essas nomeações históricas representam um passo importante na criação do primeiro campus da Queen Elizabeth na Índia, cuja inauguração está prevista para agosto de 2026.

O Dr. Craig Cook é um líder internacionalmente consagrado na área da educação, com mais de três décadas de experiência no ensino básico e secundário e no ensino superior nos Estados Unidos, na Ásia e no Sudeste Asiático. Recentemente, exerceu as funções de diretor e presidente da Woodstock School, em Mussoorie, um dos internatos internacionais mais antigos e respeitados da Índia, onde liderou uma importante transformação acadêmica, estratégica e infraestrutural. Ele teve sucesso na condução de escolas que passaram por complexos processos de credenciamento e inspeção, supervisionou grandes projetos de melhoria de infraestrutura e campus e orientou funcionários e famílias durante períodos de mudanças significativas. Sua trajetória de liderança também inclui cargos acadêmicos de alto nível nos Estados Unidos e na Indonésia.Doutor em Sociologia, o Dr. Cook traz uma forte perspectiva intercultural e um profundo compromisso com a preparação dos alunos para assumirem posições de liderança, prestação de serviços e envolvimento global significativo.

Como diretor fundador, o Dr. Cook desempenhará um papel fundamental na definição da visão acadêmica, da cultura e dos padrões da Queen Elizabeth's School, em Gurugram, certificando-se de que a escola reflita a excelência, o espírito e os resultados que caracterizam o legado da Queen Elizabeth's School.

A Sra. Sonal Chatrath ingressa na Queen Elizabeth's School, em Gurugram, como diretora fundadora da escola preparatória, trazendo consigo uma vasta experiência em educação infantil e preparatória, liderança acadêmica e desenvolvimento escolar integral. Mais recentemente, ela atuou como diretora da escola preparatória na John Lyon School e, anteriormente, ocupou cargos de diretoria na Danes Hill School, incluindo vice-diretora acadêmica e diretora de apoio à aprendizagem. Combinando sua sólida formação acadêmica em Gestão e Liderança Educacional pela Universidade de Leicester com sua profunda experiência em educação infantil e apoio ao aprendizado, a Sra. Chatrath é amplamente reconhecida por seu foco no ensino de alta qualidade, na proteção, no cuidado pedagógico e no desenvolvimento holístico das crianças. Sua filosofia de liderança prioriza o desenvolvimento de alunos confiantes, valorizando os educadores e construindo uma cultura escolar sólida e orientada por valores desde os primeiros anos.

Em sua nova função, a Sra. Chatrath comandará o desenvolvimento da Escola Preparatória, plantando as sementes para a excelência acadêmica, o bem-estar emocional e o amor pela aprendizagem por toda a vida.

A propósito das nomeações, Caroline Pendleton-Nash, diretora executiva da Queen Elizabeth's Global Schools, comentou: "A nomeação do Dr. Craig Cook e da Sra. Sonal Chatrath reflete nosso compromisso inabalável com a excelência ao abrirmos a Queen Elizabeth's School na Índia. Os líderes fundadores definem o caráter, a cultura e os padrões acadêmicos de uma escola para as gerações futuras. Tanto o Dr. Cook quanto a Sra. Chatrath trazem consigo uma experiência, integridade e visão extraordinárias, e temos a certeza de que irão criar um ambiente onde as crianças serão desafiadas academicamente, apoiadas socialmente e educadas como jovens equilibrados."

O Dr. Craig Cook, diretor fundador da Queen Elizabeth's School, em Gurugram, afirmou "É um privilégio assumir a responsabilidade pela fundação da Queen Elizabeth's School em Gurugram. A oportunidade de construirmos uma escola que combine a excelência educacional histórica com a importância global contemporânea é extremamente atraente. Estou ansioso para trabalhar lado a lado com a comunidade e criar uma escola que forme jovens confiantes, capazes e responsáveis."

A Sra. Sonal Chatrath, diretora fundadora do curso preparatório da Queen Elizabeth's School, em Gurugram, afirmou: "É uma honra para mim ingressar na Queen Elizabeth's School nesta fase tão determinante. A educação infantil determina não só o caminho acadêmico, mas também o nível de confiança, os valores e o bem-estar. Estou dedicada a criar um ambiente acolhedor, inspirador e inclusivo, onde todas as crianças sejam conhecidas, apoiadas e motivadas a realizar seu pleno potencial."

Com essas nomeações, a Queen Elizabeth's School, Gurugram, reitera às famílias indianas sua promessa de oferecer uma educação caracterizada pela profundidade acadêmica, excelência pedagógica e perspectiva global, posicionando-se firmemente como uma das novas escolas mais prestigiadas e confiáveis do país.

Patrocinada pela GEDU Global Education, a maior investidora em educação estrangeira da Índia, a Queen Elizabeth's School, em Gurugram, traz para as famílias indianas mais de 450 anos de tradição acadêmica, rigor e valores britânicos. A nomeação de profissionais respeitados mundialmente para cargos acadêmicos de alto nível reforça o foco inabalável da escola na qualidade, na governança e no desenvolvimento integral de cada criança.

Para mais informações, acesse www.qegurugram.com

Sobre a Queen Elizabeth's School, Gurugram

A Queen Elizabeth's School, em Gurugram, faz parte da rede Queen Elizabeth's Global Schools, oferecendo uma educação britânica de nível internacional na Índia, respaldada por mais de 450 anos de tradição acadêmica. Inspirada no legado da Queen Elizabeth's School, Barnet, fundada pela Royal Charter em 1573 no Reino Unido, a escola baseia-se numa longa tradição de rigor intelectual, valores sólidos e educação baseada no caráter.

Com inauguração prevista para agosto de 2026, a Queen Elizabeth's School, em Gurugram, receberá alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental em seu primeiro ano de funcionamento (2026-2027), passando posteriormente a oferecer um ciclo educacional contínuo até o último ano do ensino médio. A escola planeja aplicar o Currículo Internacional de Cambridge, que leva aos cursos IGCSE e A Level, devidamente adaptado ao seu contexto internacional, mantendo os padrões acadêmicos e as expectativas de uma escola britânica de ponta.

A essência da abordagem adotada pela escola é o compromisso com um ensino e uma aprendizagem excepcionais, amparados por uma estrutura escolar coerente que integra a excelência acadêmica com o desenvolvimento pessoal. Os alunos usufruem do programa QE House, que promove o sentimento de pertencimento, a liderança, o trabalho em equipe e a identidade escolar; do QE Futures, que desenvolve a ambição, a independência e a preparação para a vida após a escola; e do QE Flourish, um extenso programa extracurricular que envolve criatividade, serviço, bem-estar, desafios e competição. Juntos, esses pilares garantem uma educação equilibrada e com propósito, que ultrapassa os limites da sala de aula.

Fundamentada nos valores básicos de excelência, curiosidade, integridade, comunidade, ambição e responsabilidade, a missão da escola é formar jovens confiantes, capazes e responsáveis, preparados para levar uma vida feliz e plena e para contribuir com a sociedade de forma significativa.

Para mais informações sobre a Queen Elizabeth's School, Gurugram, acesse: www.qegurugram.com

FONTE Queen Elizabeth's Global Schools