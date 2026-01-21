Queen Elizabeth's Global Schools abre un campus situado en Gurugram

GURUGRAM, India, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Con más de 450 años de excelencia académica en Reino Unido, Queen Elizabeth's School, Barnet, en colaboración con GEDU Global Education, ha anunciado su primer campus en India, ubicado en Gurugram, con apertura prevista en agosto de 2026.

Contando con un legado de distinción académica, Queen Elizabeth's School, Barnet se encuentra entre las instituciones más prestigiosas del mundo. Fundada en el año 1573 por Cédula Real de la Reina Isabel I, la escuela ha establecido constantemente referentes mundiales en excelencia académica, formación del carácter y desarrollo de liderazgo. El campus de Gurugram representa el siguiente paso en esta trayectoria, trayendo la misma herencia, ética y rigor académico a India.

El campus en India reflejará la filosofía educativa que ha convertido a Queen Elizabeth's School en uno de los nombres más respetados de la educación K12 global. Impartirá un plan de estudios basado en la profundidad académica, la disciplina intelectual y el desarrollo holístico, diseñado para preparar a los estudiantes para el liderazgo en un mundo cada vez más interconectado.

La escuela ofrecerá una vida universitaria excepcional y vibrante, centrada en la excelencia académica y las actividades extracurriculares, brindando a los estudiantes un entorno de aprendizaje inspirado tanto en la escuela fundadora como en el contexto local más amplio de Gurugram.

Incluirá instalaciones deportivas de primer nivel, una piscina e instalaciones especializadas para las artes creativas y escénicas.

En su intervención para la ocasión, Caroline Pendleton-Nash, consejera delegada de Queen Elizabeth's Global Schools, declaró: "La apertura de la Queen Elizabeth's School en Gurugram marca otro hito para nuestra organización".

"Los niños nacidos en la India se graduarán en 2047 y se incorporarán al mercado laboral de una superpotencia económica, política y cultural".

"Una educación primaria y secundaria de primer nivel será fundamental para garantizar que estas personas aprovechen las oportunidades que se les presenten y apoyen las aspiraciones de Viksit Bharat 2047".

"Nos sentimos honrados de llevar la herencia, los valores y los exigentes estándares de la Queen Elizabeth's School, Barnet, a los estudiantes y familias indias. Gracias al compromiso a largo plazo de GEDU Global Education con la India, estamos construyendo una escuela que formará jóvenes seguros, capaces e íntegros, preparados para liderar con propósito en un mundo competitivo y en constante cambio".

Con un segundo campus de Queen Elizabeth's School planificado para el curso 2027-28, GEDU también se ha comprometido a invertir entre 150 y 200 millones de libras esterlinas adicionales durante los próximos tres años en el sector de la educación primaria y secundaria (K12) y superior de la India. Las inversiones y colaboraciones de GEDU en el país reflejan su visión a largo plazo de construir una red de instituciones de educación primaria y secundaria excepcionales. Mediante estos esfuerzos, GEDU busca mejorar significativamente el acceso, la calidad y las oportunidades en todo el sector educativo de la India.

Neil Enright, director de Queen Elizabeth's School de Barnet, declaró: "Estamos encantados de tener esta oportunidad de ofrecer una educación integral y enriquecedora de QE a los niños de la India, compartiendo oportunidades y apoyando a los estudiantes para que se conviertan en líderes de su generación. Nuestro colegio en Barnet se basa en los altos niveles de aspiración, dedicación y participación activa de nuestra comunidad isabelina, y creemos que estos son valores que resonarán con fuerza en Gurugram".

"Nos entusiasma el potencial de colaboración internacional, que, con el tiempo, creará una red global de isabelinos en beneficio de nuestros nuevos estudiantes, así como de los del sector público de Barnet".

Queen Elizabeth's School de Barnet fue nombrada recientemente "Escuela Secundaria Estatal del Año" por The Sunday Times, y también recibió el reconocimiento nacional como "Escuela Estatal del Año" por su Excelencia Académica y sus exámenes de nivel avanzado (A-levels). El colegio ocupó el primer puesto a nivel nacional en su sector en los resultados de GCSE y A-levels.

"La experiencia de QE es mucho más que lo que sucede en el aula", añadió Enright. "La amplitud y profundidad de nuestras actividades co-curriculares (desde deportes hasta artes, debates hasta robótica), atención pastoral personalizada y orientación experta, significa que tenemos éxito en nuestra misión duradera de producir jóvenes integrales que sean seguros, capaces y responsables".

Alison Barrett MBE, directora de país para India del British Council, afirmó: "Felicito a Queen Elizabeth's School por la apertura de su primer campus en India, en Gurugram, lo que fortalecerá las conexiones y creará mayores oportunidades para los jóvenes tanto de India como del Reino Unido. Esta iniciativa complementa la Visión 2035 del Reino Unido-India para internacionalizar la educación y ayudar a los jóvenes a comprender mejor sus respectivos países, especialmente los actuales Reino Unido e India, a la vez que fomenta la confianza y les proporciona las habilidades necesarias para tener éxito en cualquier parte del mundo".

Alba Smeriglio, Alta Comisionada Adjunta de la Alta Comisión Adjunta Británica en Chandigarh, comentó: "La educación es uno de los puentes más sólidos entre el Reino Unido y la India. La apertura de Queen Elizabeth's School en Gurugram es un hito importante para los lazos entre el Reino Unido y la India y contribuirá al desarrollo de habilidades, promoverá el intercambio de buenas prácticas y ampliará las oportunidades para que los jóvenes de Haryana accedan a una educación británica de primer nivel".

En las próximas semanas se anunciará la dirección de la escuela, compuesta por un equipo internacional de expertos con décadas de experiencia en educación global.

Si desea más información visite la página web www.qegurugram.com

Acerca de GEDU

GEDU Global Education (GEDU) está transformando vidas a través de la educación y marcando una diferencia fundamental en la calidad de vida y el acceso al aprendizaje a nivel mundial. Operamos en 16 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Malta, Emiratos Árabes Unidos, India, Arabia Saudita, Australia, Irlanda y Canadá.

Ofrecemos una amplia gama de oportunidades educativas, desde educación primaria y secundaria hasta licenciaturas, maestrías y doctorados/DBA, además de prácticas profesionales y escuelas de idiomas. Nuestra cartera cuenta con más de 85.000 estudiantes, abarca una amplia gama de asignaturas y se caracteriza por un enfoque centrado en la empleabilidad y la experiencia estudiantil para maximizar el retorno de la inversión.