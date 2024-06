Rankings Kantar BrandZ 2024: Haier lidera pelo sexto ano consecutivo como marca líder do ecossistema de IoT (Internet das Coisas)

QINGDAO, China, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Haier, marca número um no setor de eletrodomésticos, mais uma vez se destaca como a única marca de ecossistema de IoT (Internet das Coisas) na lista Kantar BrandZ das Marcas Globais Mais Valiosas de 2024, marcando o sexto ano consecutivo em que conquistou esse reconhecimento. Essa conquista destaca a liderança global duradoura da Haier e sua inovação na integração de tecnologia com soluções centradas no usuário.

A Haier lidera pelo sexto ano consecutivo como a principal marca do ecossistema IoT (Internet das Coisas) (PRNewsfoto/Haier Group)

O anúncio da Kantar destaca uma tendência importante em direção a uma integração mais profunda de tecnologia com a marca, uma globalização acelerada de marcas, juntamente com uma maior ênfase na avaliação da sustentabilidade. O valor total das 100 maiores marcas mundiais aumentou 20% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 8,3 trilhões, aproximando-se do maior valor registrado em 2022. Desde a sua criação em 2006. o valor total da marca dessas entidades líderes globais cresceu impressionantes 474%, com os limiares de entrada subindo de US$ 4 bilhões a US$ 19 bilhões, um aumento de 354%.

Crescimento sustentável e inovação impulsionam o sucesso da Haier

A ascensão constante da Haier nos ranks, da sua estreia na 89ª posição em 2019 até a 58ª este ano, reflete o crescimento significativo em valor de marca favorecido por ecossistemas pioneiros baseados na IoT. No exercício fiscal de 2023, a Haier divulgou resultados financeiros robustos com receitas globais alcançando ¥ 371,8 bilhões (US$ 52,3 bilhões) e lucro total de ¥ 26,7 bilhões (US$ 3,76 bilhões). Zhou Yunjie, presidente e CEO do Grupo Haier, atribui esse desempenho à sua estratégia de marca de ecossistema, que atua como um estabilizador, impulsionador e acelerador para o desenvolvimento corporativo de alta qualidade.

"A Haier deu início e está na vanguarda do mais novo paradigma do ecossistema, dedicado a abrir novos caminhos em tecnologia original. Ao alavancar inovação tecnológica para estimular a inovação do setor, orienta a direção do crescimento da indústria global," disse Doreen Wang, CEO da Kantar China e presidente global da BrandZ, "A Haier foi a primeira a apresentar um mecanismo de interação inteligente no setor, permitindo possibilidades infinitas para melhorar a vida dos usuários e o desenvolvimento do setor com parceiros ecológicos, levando a constantes melhorias no valor da marca e nos rankings."

Priorizar dois pilares impulsiona o desenvolvimento de alta qualidade no setor

A Haier lidera o caminho em branding de ecossistema em escala global, visando formar clientes para toda a vida através da interação constante e do aprimoramento das experiências com os usuários.

Casarte, a marca premium da empresa, exemplifica como lidera através de ofertas inovadoras de ponta que tiveram um aumento de treze vezes ao longo de sete anos, ultrapassando a média do setor em todos os pontos de preço e métricas de crescimento de participação de mercado.

Por meio da criação do COSMOPlat, uma plataforma de internet industrial criada pelo Grupo Haier e que representa a iniciativa de "grandes empresas co-criando, pequenas empresas compartilhando", a empresa desenvolveu ecossistemas em 15 áreas, como produtos químicos, produção de moldes e a indústria automotiva. Já fez contrato com mais de 900.000 empresas, auxiliou mais de 160.000 negócios e formulou uma abordagem holística de capacitação digital que abrange desde empresas a parques industriais, setores e, por fim, áreas urbanas.

No setor da saúde, ancorado na criatividade científica e na inteligência digital, concentra-se estrategicamente em ciências da vida, medicina clínica e biotecnologia. Fornece soluções de vanguarda nesses setores enquanto faz parcerias com mais de 60 organizações internacionais para atender diversos países no exterior, contribuindo para o desenvolvimento de um ecossistema de saúde pública internacional.

Ao garantir, pela sexta vez consecutiva, a posição de única marca global de ecossistema de IoT na lista Kantar BrandZ das Marcas Mais Valiosas de 2024, a Haier demonstrou não apenas sua capacidade de liderar no paradigma de marca de ecossistema, mas também comprovou sua resiliência e crescimento consistente durante sua jornada de 40 anos, iniciada em 1984.

Sobre o Grupo Haier

Fundado em 1984, o Grupo Haier é um fornecedor líder mundial em soluções para uma vida com mais qualidade e transformação digital. Com base no propósito de "Mais Criação, Mais Possibilidades", sempre focamos no usuário, aderimos à tecnologia original e construímos um cenário de dois pilares: Vida Inteligente e Internet Industrial. Construímos 10 centros de P&D e 143 centros de fabricação ao redor do mundo. Somos a única marca de ecossistema de IoT no mundo que por seis anos consecutivos ficou no Top 100 das Marcas Globais Mais Valiosas da Kantar BrandZ e mantivemos a 1ª posição no ranking das Maiores Marcas Globais de Eletrodomésticos da Euromonitor por 15 anos consecutivos.

