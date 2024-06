Classement Kantar BrandZ 2024 : Haier en tête pour la sixième année consécutive en tant que première marque de l'écosystème IoT

QINGDAO, Chine, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Haier, la marque numéro un dans le secteur de l'électroménager, s'est une fois de plus distinguée comme la seule marque de l'écosystème de l'Internet des objets (IoT) à figurer sur la liste 2024 des marques mondiales les plus puissantes de Kantar BrandZ, marquant ainsi la sixième année consécutive qu'elle obtient cette distinction. Cette réussite souligne le leadership mondial durable et l'innovation de Haier dans l'intégration de la technologie aux solutions centrées sur l'utilisateur.

L'annonce de Kantar met en évidence une tendance significative vers une intégration plus poussée de la technologie avec le branding, une mondialisation accélérée des marques, ainsi qu'une plus grande importance accordée à l'évaluation de la durabilité. La valeur totale des 100 premières marques mondiales a bondi de 20 % d'une année sur l'autre pour atteindre 8 300 milliards de dollars, s'approchant ainsi du pic de valeur enregistré en 2022. Depuis sa création en 2006, la valeur totale de marque de ces entités mondiales de premier plan a connu une croissance impressionnante de 474 %, les seuils d'entrée passant de 4 milliards de dollars à 19 milliards de dollars, soit une augmentation de 354 %.

La croissance soutenue et l'innovation stimulent le succès de Haier

L'ascension constante de Haier dans le classement, passant de la 89e place en 2019 à la 58e place cette année, reflète la croissance substantielle de la valeur de la marque facilitée par des écosystèmes pionniers alimentés par l'IoT. Au cours de l'exercice 2023, Haier a enregistré de solides résultats financiers, avec un chiffre d'affaires mondial atteignant 71,8 milliards de yuans (52,3 milliards de dollars) et des bénéfices totalisant 26,7 milliards de yuans (3,76 milliards de dollars). Zhou Yunjie, président-directeur général du groupe Haier, attribue cette performance à leur stratégie de marque d'écosystème qui agit comme un stabilisateur, un moteur et un accélérateur pour un développement d'entreprise de haute qualité.

« Haier est à l'origine et à l'avant-garde du tout nouveau paradigme de l'écosystème, qui s'attache à ouvrir de nouvelles voies technologiques originales. En tirant parti de l'innovation technologique pour stimuler l'innovation industrielle, Haier guide la croissance mondiale de l'industrie, a déclaré Doreen Wang, directrice générale de Kantar China et responsable mondiale de BrandZ. Haier a été la première à introduire un moteur d'interaction intelligent dans l'industrie, ouvrant des possibilités illimitées pour améliorer la vie des utilisateurs et le développement de l'industrie avec des partenaires écologiques, ce qui a conduit à des améliorations continues de la valeur de la marque et des classements. »

Accorder la priorité à deux piliers pour stimuler un développement de haute qualité dans le secteur

Haier est à l'avant-garde du branding de l'écosystème à l'échelle mondiale, visant à fidéliser des clients à vie en interagissant constamment avec les utilisateurs et en affinant leurs expériences.

Casarte, la marque haut de gamme de l'entreprise, illustre la manière dont l'entreprise mène la danse grâce à des offres innovantes haut de gamme qui ont été multipliées par treize en sept ans, dépassant les moyennes du secteur en termes de prix et de croissance de la part de marché.

Grâce à la création de COSMOPlat, une plateforme Internet industrielle créée par le groupe Haier, symbolisant l'initiative « les grandes entreprises co-créent, les petites entreprises partagent », des écosystèmes ont été développés dans 15 domaines, tels que les produits chimiques, la production de moules et l'industrie automobile. Elle a collaboré avec plus de 900 000 entreprises, aidé plus de 160 000 entreprises et formulé une approche holistique de l'autonomisation numérique qui s'étend des entreprises aux parcs industriels, en passant par les secteurs et, en fin de compte, les zones urbaines.

Dans le secteur de la santé, ancrée dans la créativité scientifique et l'intelligence numérique, elle se concentre stratégiquement sur les sciences de la vie, la médecine clinique et la biotechnologie. Elle fournit des solutions d'avant-garde dans ces secteurs tout en s'associant à plus de 60 organisations internationales pour servir plusieurs pays à l'étranger, contribuant ainsi au développement d'un écosystème international de santé publique.

En s'assurant la position de seule marque mondiale d'écosystème IoT sur la liste 2024 des marques mondiales les plus puissantes de Kantar BrandZ pour la sixième fois consécutive, Haier a démontré non seulement sa capacité à diriger le paradigme des marques de l'écosystème, mais aussi sa résilience et sa croissance constante, au cours de ses 40 ans d'existence, depuis 1984.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour une vie meilleure et pour la transformation numérique. En nous appuyant sur l'objectif de « Plus de création, plus de possibilités », depuis toujours nous sommes centrés sur l'utilisateur, nous adhérons à une technologie originale et nous avons construit un paysage reposant sur deux piliers : la vie intelligente et l'Internet industriel. Nous avons construit 10 centres de R&D et 143 centres de production dans le monde. Nous sommes la seule marque d'écosystème IoT au monde à avoir été classée dans le Top 100 des marques les plus puissantes au monde de Kantar BrandZ pendant six années consécutives, et nous avons occupé la première place dans le classement mondial des gros appareils électroménagers d'Euromonitor pendant 15 années consécutives.

