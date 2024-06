Рейтинг Kantar BrandZ 2024: Haier лидирует 6-й год подряд как ведущий бренд экосистемы IoT

ЦИНДАО, Китай, 13 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Haier, бренд номер один в секторе бытовой техники, вновь стал единственным брендом экосистемы Интернета вещей (IoT) в рейтинге самых дорогих глобальных брендов по версии компании Kantar за 2024 год (Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2024), отмечая получение этой награды шестой год подряд. Это достижение подчеркивает устойчивое глобальное лидерство и инновации компании Haier в области интеграции технологий и решений, ориентированных на пользователя.

Haier Leads for the Sixth Consecutive Year as Premier IoT Ecosystem Brand

Оглашение рейтинга Kantar указывает на важную тенденцию к более глубокой интеграции технологий с брендингом, на ускорение процесса глобализации брендов, а также на возрастающее внимание к оценке бренда с точки зрения устойчивого развития. Общая стоимость 100 ведущих мировых брендов выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом и достигла 8,3 трлн долларов США, приблизившись к пиковому значению, зафиксированному в 2022 году. С момента создания рейтинга в 2006 году общая стоимость брендов ведущих мировых компаний продемонстрировала впечатляющий рост на 474%, а порог включения в рейтинг вырос с 4 до 19 млрд долларов США, т. е. на 354%.

Устойчивый рост и инновации являются слагаемыми успеха Haier

Последовательное продвижение компании Haier в рейтинге — с дебютного 89-го места в 2019 году до 58-го в этом году — отражает значительный рост стоимости бренда, которому способствуют новаторские экосистемы, опирающиеся на IoT. В 2023 финансовом году компания Haier показала высокие финансовые результаты: ее глобальный доход достиг 371,8 млрд юаней (52,3 млрд долларов США), а прибыль — 26,7 млрд юаней (3,76 млрд долларов США). Чжоу Юньцзе (Zhou Yunjie), председатель правления и генеральный директор Haier Group, объясняет такие результаты экосистемной стратегией бренда, которая выступает в качестве стабилизатора, движущей силы и ускорителя высококачественного корпоративного развития.

«Компания Haier зародилась и находится в авангарде совершенной новой парадигмы экосистемы, открывающей новые горизонты в области оригинальных технологий. Используя технологические новшества для стимулирования отраслевых инноваций, она определяет направление глобального роста отрасли, — говорит Дорин Ван (Doreen Wang), генеральный директор Kantar China и глобальный руководитель BrandZ. — Компания Haier первой в отрасли внедрила интеллектуальный механизм взаимодействия, открывающий неограниченные возможности для совершенствования связей с пользователями и развития отрасли в сотрудничестве с партнерами по экосистеме, что привело к непрерывному повышению ценности бренда и его рейтинга».

Приоритизация двух основных направлений для стимулирования высококачественного развития отрасли

Haier лидирует в области экосистемного подхода к развитию бренда в глобальном масштабе, стремясь удерживать клиентов за счет постоянного контакта и совершения взаимодействия с пользователями.

Премиальный бренд компании Casarte служит примером лидерства благодаря высотехнологичным инновационным предложениям, которые за семь лет выросли в тринадцать раз, превысив средние показатели по отрасли как по ценовым ориентирам, так и по динамике роста доли рынка.

Благодаря внедрению COSMOPlat — промышленной интернет-платформы, созданной Haier Group и воплощающей принцип «совместное создание крупными предприятиями, совместное использование малыми предприятиями», — компания выстроила экосистемы в 15 областях, включая химическую промышленность, производство пресс-форм и автомобильную промышленность. В настоящее время Haier сотрудничает с более чем 900.000 компаний, оказала помощь более 160.000 предприятий и разработала целостный подход к расширению цифровых возможностей, который охватывает все сферы — от предприятий, индустриальных парков и секторов промышленности до целых городских районов.

В секторе здравоохранения, опирающемся на научное творчество и цифровой интеллект, стратегическое внимание уделяется наукам о жизни, клинической медицине и биотехнологиям. Компания предлагает передовые решения в этих секторах, сотрудничая с более чем 60 международными организациями, обслуживая множество стран и способствуя развитию международной экосистемы общественного здравоохранения.

В шестой раз подряд закрепив за собой позицию единственного глобального бренда экосистемы IoT в рейтинге Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2024, компания Haier не только продемонстрировала свою способность лидировать в парадигме бренда экосистемы, но и доказала свою устойчивость и последовательный рост на протяжении своей 40-летней истории, начавшейся в 1984 году.

О корпорации Haier Group

Основанная в 1984 году, Haier Group является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и ускорения цифровой трансформации. Руководствуясь целью «Больше созидания, больше возможностей» (More Creation, More Possibilities), мы всегда ориентируемся на пользователя, применяем оригинальные технологии и создаем экосистему, опирающуюся на два столпа: «Интеллектуальный стиль жизни» (Smart Living) и «Промышленный Интернет» (Industrial Internet). Мы создали 10 центров НИОКР и 143 производственных центра по всему миру. Мы являемся единственным в мире брендом экосистемы IoT, который шесть лет подряд входит в Топ-100 самых дорогих мировых брендов Kantar BrandZ (Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands), и 15 лет подряд занимаем первую строчку в рейтинге крупнейших мировых брендов бытовой техники Euromonitor (Euromonitor's Global Major Appliances Brand).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2436795/Haier_Leads_Sixth_Consecutive_Year_Premier_IoT_Ecosystem_Brand.jpg