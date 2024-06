Ranking Kantar BrandZ 2024: Haier szósty rok z rzędu potwierdza pozycję topowej marki ekosystemów bazujących na internecie rzeczy

QINGDAO, Chiny, 13 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ - Haier, numer jeden w branży sprzętu AGD, po raz kolejny została jedyną marką ekosystemów bazujących na internecie rzeczy (IoT), którą wyróżniono w tworzonym przez Kantar BrandZ rankingu najwartościowszych międzynarodowych marek (Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2024). Firma zdobyła to wyróżnienie już szósty rok z rzędu. Jest to osiągnięcie, które potwierdza wieloletnią pozycję Haier jako światowego lidera i innowatora w dziedzinie łączenia technologii z rozwiązaniami zorientowanymi na potrzeby użytkownika.

Sukces Haier w rankingu Kantar sygnalizuje istotną tendencję w kierunku pogłębiania procesu integracji technologii i brandingu, jak również przyspieszającą globalizację rynku i rosnąca rolę zrównoważenia jako kryterium oceny. Łączna wartość 100 czołowych międzynarodowych marek wzrosła na przestrzeni roku aż o 20%, kształtując się na poziomie 8,3 bld USD, a więc blisko rekordu odnotowanego w 2022 r. Od czasu powstania rankingu w 2006 r. nastąpił imponujący wzrost łącznej wartości marek tych podmiotów - o 474%. Zdecydowanie wyższy jest również próg wejścia do pierwszej setki - z poziomu 4 mld USD przesunął się on do pułapu 19 mld USD, wzrósł więc o 354%.

Konsekwentny wzrost i innowacyjność czynnikami napędzającymi sukces Haier

Marka Haier cały czas wspina się po szczeblach rankingu. Zadebiutowała na 89. miejscu, by w tegorocznej edycji uplasować się już na 58. pozycji, co pokazuje, jak istotnie wzrosła jej wartość dzięki pionierskim ekosystemom bazującym na internecie rzeczy. W roku obrotowym 2023 odnotowała znakomite wyniki finansowe, osiągając globalny przychód na poziomie 371,8 mld RMB (52,3 mld USD) i zyski wynoszące 26,7 mld RMB (3,76 mld USD). Zhou Yunjie, prezes zarządu i CEO Haier Group, uważa, że to zasługa strategii marki opartej na ekosystemie, która stabilizuje, napędza i przyspiesza prace nad wysokiej jakości rozwiązaniami.

„Haier stworzyła i rozwija zupełnie nowy paradygmat ekosystemowy, pracując nad otwieraniem kolejnych przestrzeni rozwojowych w obszarze oryginalnych technologii. Poprzez napędzające rozwój innowacje technologiczne marka kreuje trajektorię wzrostu branży na świecie" - powiedziała Doreen Wang, CEO Kantar China i Global Head w BrandZ. - Marka Haier jako pierwsza wprowadziła do branży inteligentny silnik interakcji, otwierając nieograniczone możliwości poprawy jakości życia użytkowników oraz rozwoju branży we współpracy z eko-partnerami, co przynosi stały wzrost wartości marki i coroczne awanse w rankingach".

Koncentracja na dwóch filarach rozwoju wysokiej jakości rozwiązań branżowych

Haier wytyczna nowe szlaki w brandingu ekosystemowym na skalę globalną, budując bazę klientów, którzy pozostaną wierni marce przez całe życie, poprzez ciągłą interakcję z nimi i udoskonalanie oferowanych im produktów i rozwiązań.

Doskonały przykład tej wiodącej roli daje należąca do Hier marka premium Casarte - jej oferta wysokiej klasy produktów doprowadziła do trzykrotnego wzrostu sprzedaży na przestrzeni siedmiu lat, a także przekroczenia średnich wartości branżowych w zakresie pułapów cenowych i wzrostu udziału w rynku.

Powstanie COSMOPlat, branżowej platformy internetowej stworzonej przez Haier Group w ramach inicjatywy realizowanej pod hasłem „współtworzenie przez duże przedsiębiorstwa, współdzielenie przez mniejsze", wiązało się z opracowaniem ekosystemów w 15 branżach, w tym chemicznej, form czy motoryzacyjnej. Współpracę z platformą nawiązało ponad 900 tys. firm i wsparło ją przeszło 160 tys. przedsiębiorstw, a marka opracowała holistyczne podejście do wzmacniania potencjału cyfrowego, które swym zasięgiem obejmuje przedsiębiorstwa, parki przemysłowe, całe sektory czy wreszcie obszary miejskie.

W sektorze zdrowia marka stawia na kreatywność naukową i inteligencję cyfrową, kładąc strategiczny nacisk na nauki o życiu, medycynę kliniczną i biotechnologię. Opracowuje awangardowe rozwiązania dla tych sektorów, współpracując przy tym z ponad 60 organizacjami międzynarodowym. Z rozwiązań tych korzysta szereg państw, co przekłada się na rozwój międzynarodowego ekosystemu zdrowia publicznego.

Trafiając do rankingu Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2024 jako jedyna marka ekosystemów bazujących na internecie rzeczy po raz szósty z rzędu, Haier nie tylko pokazała swój liderski potencjał w ekosystemowym paradygmacie marki, ale również udowodniła odporność i zdolność do konsekwentnego wzrostu w trakcie 40 lat istnienia.

Haier Group

Założona w 1984 r. Grupa Haier jest wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie poprawy jakości życia i transformacji cyfrowej. Zgodnie z ideą przewodnią: „Więcej tworzenia, więcej możliwości", firma zawsze była skoncentrowana na użytkowniku, trzymała się oryginalnej technologii i zbudowała krajobraz oparty na dwóch filarach: inteligentnym stylu życia (Smart Living) i internecie przemysłowym (Industrial Internet). Haier posiada 10 ośrodków badawczo-rozwojowych i 143 ośrodki produkcyjne na całym świecie. Jest jedyną na świecie marką ekosystemów bazujących na IoT, która przez sześć kolejnych lat znalazła się w tworzonym przez Kantar BrandZ rankingu najwartościowszych międzynarodowych marek (Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands). Może też poszczycić się utrzymywaną przez 15 lat z rzędu pozycją lidera w opracowywanym przez Euromonitor rankingu największych światowych marek AGD (Global Major Appliances Brand).

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2436795/Haier_Leads_Sixth_Consecutive_Year_Premier_IoT_Ecosystem_Brand.jpg