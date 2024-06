Peringkat Kantar BrandZ 2024: Haier Jadi Merek Ekosistem IoT Terkemuka yang Berhasil Tercantum Selama Enam Tahun Berturut-turut

Peringkat yang disusun Kantar ini juga mencerminkan sejumlah tren penting, antara lain integrasi yang semakin mendalam antara teknologi dan branding, globalisasi merek yang kian cepat, serta prioritas yang lebih besar pada inisiatif keberlanjutan. Valuasi total dari 100 merek global terbaik pun meningkat 20% secara tahunan hingga menjadi $8,3 triliun, mendekati valuasi tertinggi yang sempat tercapai pada 2022. Sejak pertama kali dilansir pada 2006, valuasi total dari merek-merek terkemuka di dunia ini telah melesat hingga 474%. Sementara, valuasi merek minimum untuk tercantum dalam daftar Kantar ini meningkat dari $4 miliar menjadi $19 miliar, naik sebesar 354%.

Pertumbuhan dan Inovasi Berkelanjutan Menopang Kesuksesan Haier

Peringkat Haier yang terus meningkat dalam daftar ini, pertama kali berada di posisi ke-89 pada 2019 hingga mencapai peringkat ke-58 pada tahun ini, mencerminkan kenaikan valuasi merek yang pesat berkat ekosistem IoT inovatif. Pada tahun buku 2023, Haier membukukan kinerja keuangan yang positif setelah pendapatan global mencapai RMB 371,8 miliar ($52,3 miliar) dan laba mencapai RMB 26,7 miliar ($3,76 miliar). Menurut Zhou Yunjie, Chairman & CEO, Haier Group, kinerja ini tercapai berkat strategi ekosistem merek yang menstabilkan, mendorong, dan mempercepat perkembangan bisnis bermutu tinggi.

"Haier merintis dan memimpin ekosistem dengan paradigma terbaru guna membuat terobosan dalam teknologi orisinal. Dengan inovasi teknologi yang menggerakkan inovasi industri, Haier menentukan arah pertumbuhan industri global," ujar Doreen Wang, CEO, Kantar China, dan Global Head, BrandZ. Dia juga berkata, "Haier adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan intelligent interaction engine di industri. Lewat inovasi ini, Haier mewujudkan berbagai peluang tanpa batas untuk memperkaya kehidupan pengguna dan meningkatkan perkembangan industri bersama mitra-mitra ekosistem. Langkah tersebut ikut meningkatkan valuasi merek dan peringkat Haier."

Memprioritaskan Dua Pilar guna Mendorong Perkembangan Bisnis Bermutu Tinggi di Industri

Haier memimpin ekosistem merek yang berskala global. Tujuannya, mengembangkan pelanggan setia dengan terus berinteraksi dan menyempurnakan pengalaman pengguna.

Lewat merek premium, Casarte, Haier memimpin segmen produk inovatif yang bermutu tinggi, bahkan kinerja Haier di segmen ini meningkat 13 kali lipat selama tujuh tahun terakhir sehingga mengungguli kinerja rata-rata di industri dari sisi harga produk dan pangsa pasar.

Haier Group mengembangkan platform internet industri COSMOPlat dengan prinsip "big enterprises co-creating, smaller enterprises sharing" . Lebih lagi, Haier telah membangun ekosistem di 15 sektor, seperti kimia, mold production , dan otomotif. Haier juga melibatkan lebih dari 900.000 perusahaan dan membantu lebih dari 160.000 pelaku usaha. Bahkan, Haier merumuskan pendekatan pemberdayaan digital secara holistis, mulai dari bisnis hingga kawasan industri, berbagai sektor, serta wilayah perkotaan.

Di sektor kesehatan, mengandalkan kreativitas ilmiah dan digital intelligence, Haier berfokus pada ilmu hayati, obat-obatan klinis, dan bioteknologi. Haier menyediakan solusi mutakhir di sektor-sektor ini sekaligus berkolaborasi dengan lebih dari 60 organisasi internasional yang melayani berbagai negara di luar negeri. Maka, Haier ikut berkontribusi terhadap perkembangan ekosistem kesehatan publik di dunia.

Dengan mempertahankan status sebagai satu-satunya merek ekosistem IoT global yang tercantum dalam daftar "Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2024" selama enam tahun berturut-turut, Haier tak hanya membuktikan keahlian ekosistem merek, namun juga menunjukkan daya tahan dan pertumbuhan konsisten selama berkiprah 40 tahun sejak 1984.

Tentang Haier Group

Berdiri pada 1984, Haier Group adalah perusahaan terkemuka di dunia yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik lewat solusi transformasi digital. Dengan slogan "More Creation, More Possibilities", Haier selalu mengutamakan pengguna, mengandalkan karya teknologi orisinal, serta mengembangkan industri dengan dua pilar: Smart Living dan Industrial Internet. Haier telah membangun 10 pusat litbang (R&D) dan 143 pabrik di seluruh dunia. Haier juga menjadi satu-satunya merek ekosistem IoT yang tercantum dalam peringkat "Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" selama enam tahun berturut-turut. Lebih lagi, Haier telah menempati posisi No.1 dalam daftar "Global Major Appliances Brand" versi Euromonitor selama 15 tahun berturut-turut.

