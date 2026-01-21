Redefinindo a Era da Ultra-Clareza: decodificando a tecnologia ApexVision da Guide Outdoor

LAS VEGAS, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que o impulso da SHOTSHOW 2026 continua, uma "Era da Ultra-Clareza" desencadeada pela ApexVision está atraindo a atenção global — de Las Vegas para o mundo inteiro. A Guide outdoor, especialista em óptica para atividades ao ar livre, está incorporando essa inteligência térmica "o-que-você-vê-é-o-que-você-obtém" às soluções de observação ao ar livre e às ópticas de caça.

Explore por dentro das inovações em imagem térmica

Derivado de "Apex" (o ápice) e "Vision", o nome representa a busca da Guide outdoor pelo desempenho visual máximo.

Aproveitando gerações de tecnologias de imagem térmica, a ApexVision define o próximo capítulo da Ultra-Clareza, oferecendo desempenho, eficiência e estabilidade sem precedentes. Ela redefine a imagem térmica desde a base, combinando um novo detector, uma nova plataforma de processamento e um novo algoritmo para oferecer imagens térmicas ultra nítidas, sem borrões — em qualquer hora do dia, em qualquer clima e em qualquer condição.

1. Uma nova classe de detectores térmicos

O Detector ApexCore S1, inovação desenvolvida internamente, reúne materiais termossensíveis e as mais recentes técnicas de fabricação, alcançando uma alta sensibilidade térmica de <15mK para capturar diferenças sutis de temperatura.

2. Desempenho de processamento acelerado

A plataforma Nexus 1.0 promove um salto no processamento em tempo real. Ela integra uma arquitetura avançada de AI-ISP com um SOC de alto desempenho, alcançando 50% menos consumo de energia e 200% mais poder de computação. Isso possibilita a captura em alta taxa de quadros de alvos em movimento.

3. Algoritmo otimizado pela IA

Treinado em redes neurais profundas e em vastos dados de cenários, o algoritmo Hyper-light 2.0 integra de forma completa recursos como aprimoramento de detalhes, destaque de alvos e supressão de ruído, garantindo resultados estáveis e confiáveis em todos os ambientes.

Quebrando barreiras em clareza e precisão

As ópticas de caça equipadas com ApexVision, incluindo monoculares, binóculos e clip-ons, são desenvolvidas para atender caçadores profissionais, guardas florestais e entusiastas de atividades ao ar livre em caça, trilhas e operações de busca e resgate. Ao observar ou rastrear em condições climáticas adversas ou de baixa visibilidade, essas ópticas ajudam os usuários a detectar alvos com facilidade através de neblina, chuva, névoa e cenários visualmente carregados. Eles mantêm contornos, texturas e bordas nítidas, sem borrões ou ruídos, mesmo em alto nível de zoom. O processamento em alta taxa de quadros elimina ainda mais o efeito fantasma e a latência, proporcionando uma clareza suave e em tempo real.

Experimente o ApexVision na SHOTSHOW 2026

Veja como a Guide outdoor está estabelecendo um novo padrão em imagem térmica. Compareça ao estande #40516, nível 1 do Venetian, para demonstrações ao vivo do ApexVision e das ópticas de imagem térmica da Guide outdoor.

A Guide outdoor está interessada em explorar oportunidades globais de parcerias e colaboração. Saiba mais em www.guideoutdoor.com ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

FONTE Guide outdoor