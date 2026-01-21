Neudefinition der Ära der Ultra-Klarheit: Entschlüsselung der ApexVision-Technologie von Guide Outdoor

LAS VEGAS, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Während die Dynamik der SHOTSHOW 2026 weiter anhält, erregt die von ApexVision ausgelöste „Ära der Ultra-Klarheit" weltweite Aufmerksamkeit – von Las Vegas bis hin zu den internationalen Märkten. Guide Outdoor, der Spezialist für Outdoor-Optik, bringt diese Wärmebildtechnologie nach dem Motto „Sie-bekommen genau das, was Sie sehen" in die Outdoor-Beobachtungs- und Jagdoptik.

Ein Blick auf die Durchbrüche in der Wärmebildtechnik

Der Name leitet sich von „Apex" (Gipfel) und „Vision" ab und steht für das Streben von Guide Outdoor nach ultimativer visueller Leistung.

ApexVision baut auf Generationen von Wärmebildtechnologien auf und definiert das nächste Kapitel der Ultra-Klarheit mit unvergleichlicher Leistung, Effizienz und Stabilität. Es definiert die Wärmebildgebung von Grund auf neu und kombiniert einen neuen Detektor, eine neue Verarbeitungsplattform und einen neuen Algorithmus, um ultraklare, schmierfreie Wärmebilder zu liefern – den ganzen Tag, bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen.

1. Eine neue Klasse von Wärmedetektoren

Der ApexCore S1 Detektor, eine hauseigene Innovation, vereint wärmeempfindliche Materialien und die neuesten Fertigungstechniken und erreicht eine hohe thermische Empfindlichkeit von <15 mK, um selbst geringfügige Temperaturunterschiede zu erfassen.

2. Beschleunigte Verarbeitungsleistung

Die Nexus-1.0-Plattform sorgt für einen Sprung in der Echtzeitverarbeitung. Sie integriert eine fortschrittliche KI-ISP-Architektur mit einem leistungsstarken SOC und erreicht so einen um 50 % geringeren Stromverbrauch und eine um 200 % höhere Rechenleistung. Dies unterstützt die Erfassung beweglicher Ziele mit hoher Bildrate.

3. KI-optimierter Algorithmus

Der Hyper-light 2.0-Algorithmus wurde auf Basis tiefer neuronaler Netze und umfangreicher Szenariodaten trainiert und integriert Funktionen wie Detailverbesserung, Zielhervorhebung und Rauschunterdrückung, um eine stabile und zuverlässige Ausgabe in allen Umgebungen zu gewährleisten.

Barrieren bei der Klarheit und Präzision überwinden

Die mit ApexVision ausgestatteten Jagdoptiken, darunter Monokulare, Ferngläser und Aufsteckgeräte, sind speziell auf professionelle Jäger, Wildhüter und Outdoor-Enthusiasten in den Bereichen Jagd, Wandern, Suche und Rettung zugeschnitten. Bei der Beobachtung oder Verfolgung unter widrigen Wetterbedingungen oder bei schlechter Sicht helfen diese Optiken dem Benutzer, Ziele trotz Nebel, Regen, Dunst und unübersichtlichem Hintergrund leicht zu erkennen. Sie sorgen für scharfe Konturen, Texturen und Kanten ohne Unschärfe oder Rauschen, selbst bei hohem Zoom. Die Verarbeitung mit hoher Bildfrequenz eliminiert darüber hinaus Geisterbilder und Verzögerungen und sorgt für flüssige Klarheit in Echtzeit.

Erleben Sie ApexVision auf der SHOTSHOW 2026

Sehen Sie, wie Guide Outdoor neue Maßstäbe in der Wärmebildtechnik setzt. Besuchen Sie uns am Stand Nr. 40516, Venetian Level 1, und erleben Sie Live-Demonstrationen von ApexVision und den Wärmebildoptiken von Guide Outdoor.

Guide Outdoor ist an globalen Partnerschaften und Kooperationsmöglichkeiten interessiert. Erfahren Sie mehr unter www.guideoutdoor.com oder kontaktieren Sie [email protected].