Redéfinir l'ère de l'ultra clarté : Décodage de la technologie ApexVision du Guide Outdoor

LAS VEGAS, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'élan du SHOTSHOW 2026 se poursuit, une « ère de l'ultra clarté » déclenchée par ApexVision attire l'attention au niveau international, de Las Vegas au reste du monde. Guide outdoor, le spécialiste de l'optique de plein air, apporte l'intelligence thermique fiable à l'optique d'observation et de chasse en plein air.

Découvrez les percées de l'imagerie thermique

Dérivé de « Apex » (le sommet) et de « Vision », le nom représente la recherche, par Guide outdoor, de la performance visuelle ultime.

S'appuyant sur des générations de technologies d'imagerie thermique, ApexVision définit le prochain chapitre de l'ultra clarté avec des performances, une efficacité et une stabilité inégalées. Il redéfinit l'imagerie thermique de A à Z, en combinant un nouveau détecteur, une nouvelle plateforme de traitement et un nouvel algorithme pour fournir une imagerie thermique ultra-claire et sans bavure, tout au long de la journée, par tous les temps et dans toutes les conditions.

1. Une nouvelle classe de détecteurs thermiques

Le détecteur ApexCore S1, une innovation interne, utilise des matériaux thermosensibles et les techniques de fabrication les plus récentes, ce qui lui permet d'atteindre une sensibilité thermique élevée de <15 mK pour capturer les différences de température les plus subtiles.

2. Accélération des performances de traitement

La plateforme Nexus 1.0 permet de faire un bond en avant dans le traitement en temps réel. Elle intègre une architecture AI-ISP avancée avec un SOC haute performance, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie de 50 % et d'augmenter la puissance de calcul de 200 %. Cela permet de capturer des cibles en mouvement à une fréquence d'images élevée.

3. Algorithme optimisé par l'IA

Entraîné sur des réseaux neuronaux profonds et des données de scénario massives, l'algorithme Hyper-light 2.0 intègre en profondeur des capacités telles que l'amélioration des détails, la mise en évidence des cibles et la suppression du bruit, garantissant ainsi des résultats stables et fiables dans tous les environnements.

Briser les barrières de la clarté et de la précision

Les optiques de chasse d'ApexVision, qui comprennent des monoculaires, des jumelles et des dispositifs à clipser, sont conçues pour les chasseurs professionnels, les gardes-chasse et les amateurs d'activités de plein air dans les domaines de la chasse, de la randonnée, de la recherche et du sauvetage. Lors de l'observation ou du suivi par mauvais temps ou dans des conditions de faible visibilité, ces optiques permettent aux utilisateurs de détecter facilement les cibles à travers le brouillard, la pluie, la brume et les arrière-plans encombrés. Ils conservent des contours, des textures et des bords nets, sans flou ni bruit, même avec un zoom élevé. Le traitement à haute fréquence d'images élimine encore davantage le ghosting et la latence, pour une clarté immédiate en temps réel.

Découvrez ApexVision au SHOTSHOW 2026

Découvrez comment Guide outdoor établit une nouvelle référence en matière d'imagerie thermique. Rejoignez-nous au stand 40516, Venetian niveau 1, pour des démonstrations en direct d' ApexVision et des optiques d'imagerie thermique de Guide outdoor.

Guide Outdoor souhaite explorer les possibilités de partenariat et de collaboration sur la scène internationale. Pour en savoir plus, consultez le site www.guideoutdoor.com ou contactez [email protected].