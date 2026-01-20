Redefiniendo la era de la ultra claridad: descifrando la tecnología ApexVision de Guide Outdoor

LAS VEGAS, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Con el impulso de SHOTSHOW 2026, la "Era de la Ultra Claridad" impulsada por ApexVision está captando la atención mundial, desde Las Vegas hasta el resto del mundo. Guide Outdoor, especialista en óptica para exteriores, incorpora esta inteligencia térmica "lo que ves es lo que obtienes" a la óptica de observación y caza en exteriores.

Mire dentro de los avances en imágenes térmicas

Derivado de "Apex" (el pico) y "Vision", el nombre representa la búsqueda de Guide Outdoor del máximo rendimiento visual.

Basándose en generaciones de tecnologías de imagen térmica, ApexVision define el futuro de la ultraclaridad con un rendimiento, una eficiencia y una estabilidad inigualables. Redefine la imagen térmica desde cero, combinando un nuevo detector, una nueva plataforma de procesamiento y un nuevo algoritmo para ofrecer imágenes térmicas ultranítidas y sin manchas, durante todo el día, en cualquier condición climática.

1. Una nueva clase de detector térmico

El detector ApexCore S1, una innovación interna, combina materiales termosensibles y las últimas técnicas de fabricación, logrando una alta sensibilidad térmica de <15 mK para capturar diferencias sutiles de temperatura.

2. Rendimiento de procesamiento acelerado

La plataforma Nexus 1.0 supone un avance en el procesamiento en tiempo real. Integra una arquitectura avanzada de IA-ISP con un sistema de control de operaciones (SOC) de alto rendimiento, lo que permite reducir el consumo de energía un 50 % y aumentar la potencia de procesamiento un 200 %. Esto permite la captura de objetivos en movimiento a alta velocidad de fotogramas.

3. Algoritmo optimizado por IA

Entrenado en redes neuronales profundas y datos masivos de escenarios, el algoritmo Hyper-light 2.0 integra profundamente capacidades como mejora de detalles, resaltado de objetivos y supresión de ruido, lo que garantiza una salida estable y confiable en todos los entornos.

Rompiendo barreras en claridad y precisión

Las ópticas de caza con tecnología ApexVision, que incluyen monoculares, binoculares y lentes acoplables, están diseñadas para cazadores profesionales, guardabosques y aficionados a las actividades al aire libre, como la caza, el senderismo, la búsqueda y el rescate. Al observar o rastrear en condiciones climáticas adversas o con poca visibilidad, estas ópticas ayudan a los usuarios a detectar objetivos fácilmente a través de la niebla, la lluvia, la neblina y fondos borrosos. Mantienen contornos, texturas y bordes nítidos, sin desenfoque ni ruido, incluso con zoom alto. El procesamiento de alta velocidad de fotogramas elimina aún más las imágenes fantasma y el retardo para una claridad fluida y en tiempo real.

Experimente ApexVision en SHOTSHOW 2026

Descubra cómo Guide Outdoor está marcando un nuevo hito en termografía. Acompáñenos en el stand n° 40516, planta 1 de Venetian, para demostraciones en vivo de ApexVision y la óptica termográfica de Guide Outdoor.

Guide Outdoor está interesado en explorar oportunidades de colaboración y asociación a nivel mundial. Para más información, visite www.guideoutdoor.com o escriba a [email protected].