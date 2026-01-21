Redefinir la era de la ultraclaridad: cómo funciona la tecnología ApexVision de Guide Outdoor

LAS VEGAS, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras continúa el impulso de la feria SHOTSHOW 2026, la "era de la ultraclaridad" impulsada por ApexVision está captando la atención mundial, desde Las Vegas hasta todo el mundo. Guide outdoor, el especialista en óptica para actividades al aire libre, incorpora esta inteligencia térmica "lo que se ve es lo que se obtiene" a equipos de observación al aire libre y de óptica de caza.

Eche un vistazo a los avances en imagen térmica

Derivado de "Apex" (la cima) y "Vision", el nombre representa la búsqueda de Guide outdoor por alcanzar el máximo rendimiento visual.

Basándose en generaciones de tecnologías de imagen térmica, ApexVision define el siguiente capítulo en ultraclaridad con un rendimiento, una eficiencia y una estabilidad sin igual. Redefine la imagen térmica desde cero, al combinar un nuevo detector, una nueva plataforma de procesamiento y un nuevo algoritmo para ofrecer imágenes térmicas, ultranítidas y sin distorsiones, durante todo el día, en cualquier clima y en cualquier condición.

1. Una nueva clase de detector térmico

El detector ApexCore S1, una innovación propia, incorpora materiales termosensibles y las últimas técnicas de fabricación, lo que le permite alcanzar una alta sensibilidad térmica de <15 mK para captar diferencias de temperatura muy sutiles.

2. Rendimiento de procesamiento acelerado

La plataforma Nexus 1.0 impulsa un gran avance en el procesamiento en tiempo real. Integra una arquitectura avanzada de procesamiento de señal de imagen con inteligencia artificial (AI-ISP, por sus siglas en inglés) con un sistema en un solo chip (SOC, por sus siglas en inglés) de alto rendimiento, lo que permite reducir el consumo de energía en un 50 % y aumentar la potencia de cálculo en un 200 %. Esto permite capturar objetivos en movimiento con alta velocidad de fotogramas.

3. Algoritmo optimizado con IA

Entrenado con redes neuronales profundas y datos de escenarios masivos, el algoritmo Hyper-light 2.0 integra profundamente capacidades como la mejora de detalles, el resaltado de objetivos y la supresión de ruido, lo que garantiza un resultado estable y confiable en todos los entornos.

Romper barreras de claridad y precisión

Los dispositivos ópticos para caza con tecnología ApexVision, que incluyen monoculares, binoculares y accesorios acoplables, están diseñados para cazadores profesionales, guardabosques y entusiastas de las actividades al aire libre, como la caza, el senderismo y las operaciones de búsqueda y rescate. Al observar o rastrear en condiciones climáticas adversas o de baja visibilidad, estas ópticas ayudan a los usuarios a detectar objetivos fácilmente a través de la niebla, la lluvia, la bruma y los fondos desordenados. Mantienen contornos, texturas y bordes nítidos sin desenfoque ni ruido, incluso con un zoom elevado. El procesamiento de alta velocidad de fotogramas elimina aún más el efecto fantasma y el retraso para ofrecer una claridad fluida y en tiempo real.

Descubra ApexVision en SHOTSHOW 2026

Descubra cómo Guide outdoor marca un nuevo estándar en el campo de las imágenes térmicas. Visítenos en el stand n.º 40516, nivel 1 del Venetian, para ver demostraciones en vivo de la óptica de imagen térmica de ApexVision y Guide outdoor.

Guide outdoor está interesado en explorar oportunidades de colaboración y alianzas a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.guideoutdoor.com o contacte con [email protected].

