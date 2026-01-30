Relatório do think tank The Jiangsu Practice of Humanomics lançado

NANJING, China, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 30 de janeiro, a agência de notícias Xinhua, filial de Jiangsu, divulgou o relatório do grupo de reflexão The Jiangsu Practice of Humanomics na Conferência de Lançamento sobre Resultados de Pesquisa de Humanomics, realizada em Nanjing, província de Jiangsu. Composto por aproximadamente 33.000 palavras em cinco seções, o relatório oferece uma exploração sistemática dos fundamentos distintos de Jiangsu, vitalidade dinâmica, caminhos de crescimento, objetivos de desenvolvimento e avanço de capacidades na prática da Humanômica.

A Prática da Humanômica em Jiangsu (relatório de um grupo de reflexão) (PRNewsfoto/Jiangsu Provincial Party Committee Propaganda Department)

A tradição humanista de Jiangsu cresceu ao lado de sua prosperidade econômica, com os dois se reforçando, tornando a província um caso representativo para o estudo da Humanômica. Sua paisagem cultural - caracterizada pela "unidade na diversidade" e "harmonia sem uniformidade"- tornou-se uma marca distintiva do ethos humanista de Jiangsu, ao mesmo tempo em que serve como fonte de inspiração para a inovação econômica e social sustentada.

O relatório ressalta a importância de compreender com precisão as relações integrativas e dialéticas no centro da prática de Humanômica de Jiangsu. Por um lado, a cultura capacita o crescimento ao desencadear o impulso endógeno: o espírito "Quatro Mil e Quatro Dezenas de Milhares", simbolizando o impulso intrínseco e o caráter cultural que o povo de Jiangsu traz ao desenvolvimento econômico, juntamente com os "Três Pontos Fortes Estratégicos" de Suzhou, que representam as práticas sistemáticas e as inovações institucionais que orientam o desenvolvimento regional, promovem conjuntamente uma forte coesão. Valores compartilhados - respeito pela cultura e virtude, busca pela excelência e pragmatismo, e abertura e inclusão - servem para orientar o progresso econômico. Ao mesmo tempo, a integração das indústrias culturais com outros setores deu origem a novos motores de crescimento. Por outro lado, a inovação em recursos econômicos e tecnologia, a evolução progressiva dos modelos econômicos e a agregação e recombinação criativa de fatores econômicos enriquecem continuamente o conteúdo e a expressão cultural. Juntas, essas dinâmicas culminam em uma paisagem contemporânea na qual a civilização material e espiritual avançam em conjunto.

O relatório observa que a prática de Humanômica de Jiangsu priorizou consistentemente a melhoria do bem-estar público e o desenvolvimento abrangente de seu povo. A província alocou há muito tempo mais de 75% de seu orçamento geral de gastos públicos para serviços públicos, estabeleceu um sistema de educação ao longo da vida acessível a todos e manteve a satisfação do público com o meio ambiente ecológico em mais de 90%.

O relatório do think tank The Jiangsu Practice of Humanomics foi produzido em conjunto pelo Departamento de Publicidade do Comitê Provincial de Jiangsu do PCC e pela Agência de Notícias Xinhua de Jiangsu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873409/20260130170030_242_2.jpg

