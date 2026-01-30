Se publica el informe del grupo de expertos "La práctica de la humanómica en Jiangsu"

NANJING, China, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El día 30 de enero, la Agencia de Noticias Xinhua, sucursal de Jiangsu, publicó el informe de un grupo de expertos titulado "La Práctica de la Humanómica en Jiangsu" en la Conferencia de Presentación sobre los Resultados de la Investigación de la Humanómica, celebrada en Nanjing, provincia de Jiangsu. Con una extensión aproximada de 33.000 palabras y cinco secciones, el informe ofrece una exploración sistemática de los fundamentos distintivos de Jiangsu, su vitalidad dinámica, sus vías de crecimiento, sus objetivos de desarrollo y el desarrollo de capacidades en la práctica de la Humanómica.

The Jiangsu Practice of Humanomics (A Think Tank Report)

La tradición humanística de Jiangsu ha crecido junto con su prosperidad económica, reforzándose mutuamente, convirtiendo a la provincia en un caso representativo para el estudio de la Humanómica. Su panorama cultural, caracterizado por la "unidad en la diversidad" y la "armonía sin uniformidad", se ha convertido en un sello distintivo del ethos humanístico de Jiangsu, a la vez que sirve como fuente de inspiración para una innovación económica y social sostenida.

El informe subraya la importancia de comprender con precisión las relaciones integradoras y dialécticas que sustentan la práctica de la Humanómica en Jiangsu. Por un lado, la cultura impulsa el crecimiento al impulsar un impulso endógeno: el espíritu de los "Cuatro Miles y Cuatro Decenas de Miles", que simboliza el impulso intrínseco y el carácter cultural que los habitantes de Jiangsu aportan al desarrollo económico, junto con las "Tres Fortalezas Estratégicas" de Suzhou, que representan las prácticas sistemáticas y las innovaciones institucionales que guían el desarrollo regional, fomentan conjuntamente una sólida cohesión. Los valores compartidos —respeto por la cultura y la virtud, búsqueda de la excelencia y el pragmatismo, y apertura e inclusión— sirven para guiar el progreso económico. Al mismo tiempo, la integración de las industrias culturales con otros sectores ha dado lugar a nuevos motores de crecimiento. Por otra parte, la innovación en recursos económicos y tecnología, la evolución progresiva de los modelos económicos y la agregación y recombinación creativa de factores económicos enriquecen continuamente el contenido y la expresión cultural. En conjunto, estas dinámicas culminan en un panorama contemporáneo en el que la civilización material y espiritual avanzan a la par.

El informe señala que la práctica de la Humanómica en Jiangsu ha priorizado constantemente tanto la mejora del bienestar público como el desarrollo integral de su población. La provincia ha asignado durante mucho tiempo más del 75% de su presupuesto general de gasto público a servicios públicos, ha establecido un sistema de educación permanente accesible para todos y ha mantenido la satisfacción pública con el medio ambiente en más del 90%.

El informe del grupo de expertos "La Práctica de la Humanómica en Jiangsu" fue elaborado conjuntamente por medio del Departamento de Publicidad del Comité Provincial del PCC en Jiangsu y la sucursal de Jiangsu de la Agencia de Noticias Xinhua.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873361/20260130170030_242_2.jpg