Think Tank-Bericht „Die Jiangsu-Praxis der Humanomik" veröffentlicht

NANJING, China, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. Januar veröffentlichte die Xinhua News Agency Jiangsu Branch den Think Tank-Bericht The Jiangsu Practice of Humanomics auf der Release Conference on Research Outcomes of Humanomics in Nanjing, Provinz Jiangsu. Der Bericht umfasst etwa 33.000 Wörter in fünf Abschnitten und bietet eine systematische Untersuchung der besonderen Grundlagen, der dynamischen Vitalität, der Wachstumswege, der Entwicklungsziele und des Kompetenzfortschritts von Jiangsu in der Praxis der Humanomics.

The Jiangsu Practice of Humanomics (A Think Tank Report)

Die humanistische Tradition von Jiangsu hat sich parallel zum wirtschaftlichen Wohlstand entwickelt, wobei sich beide gegenseitig verstärken, was die Provinz zu einem repräsentativen Fall für das Studium der Humanomics macht. Die Kulturlandschaft, die sich durch „Einheit in der Vielfalt" und „Harmonie ohne Uniformität" auszeichnet, ist zu einem Markenzeichen des humanistischen Ethos von Jiangsu geworden und dient gleichzeitig als Inspirationsquelle für nachhaltige wirtschaftliche und soziale Innovationen.

Der Bericht unterstreicht, wie wichtig es ist, die integrativen und dialektischen Beziehungen, die den Kern der Humanomics-Praxis in Jiangsu bilden, genau zu erfassen. Auf der einen Seite fördert die Kultur das Wachstum, indem sie eine endogene Dynamik freisetzt: Der Geist der „Vier Tausend und Vier Zehntausend", der den inneren Antrieb und den kulturellen Charakter der Menschen in Jiangsu für die wirtschaftliche Entwicklung symbolisiert, und die „Drei strategischen Stärken" von Suzhou, die für die systematischen Praktiken und institutionellen Innovationen stehen, die die regionale Entwicklung leiten, fördern gemeinsam einen starken Zusammenhalt. Gemeinsame Werte - Achtung der Kultur und der Tugenden, Streben nach Spitzenleistungen und Pragmatismus sowie Offenheit und Einbeziehung - dienen als Richtschnur für den wirtschaftlichen Fortschritt. Gleichzeitig hat die Integration der Kulturwirtschaft mit anderen Sektoren neue Wachstumsmotoren hervorgebracht. Andererseits bereichern die Innovation wirtschaftlicher Ressourcen und Technologien, die fortschreitende Entwicklung von Wirtschaftsmodellen sowie die Zusammenführung und kreative Neukombination wirtschaftlicher Faktoren kontinuierlich die kulturellen Inhalte und Ausdrucksformen. Gemeinsam kulminieren diese Dynamiken in einer zeitgenössischen Landschaft, in der sich die materielle und die geistige Zivilisation gemeinsam weiterentwickeln.

Der Bericht stellt fest, dass Jiangsus Humanomics-Praxis sowohl der Verbesserung des öffentlichen Wohlergehens als auch der umfassenden Entwicklung der Menschen in Jiangsu stets Priorität eingeräumt hat. Die Provinz wendet seit langem mehr als 75 Prozent ihres allgemeinen öffentlichen Ausgabenbudgets für öffentliche Dienstleistungen auf, hat ein lebenslanges, für alle zugängliches Bildungssystem eingerichtet und hält die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der ökologischen Umwelt bei über 90 Prozent.

Der Think Tank-Bericht The Jiangsu Practice of Humanomics wurde gemeinsam von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Provinzkomitees der KPCh Jiangsu und der Xinhua News Agency Jiangsu Branch erstellt.

