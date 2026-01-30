《人文經濟學的江蘇實踐》智庫報告發佈

新聞提供者江蘇省委宣傳部
南京2026年1月30日 /美通社/ -- 1月30日，在江蘇省南京市舉辦的人文經濟學研究成果發佈會上，新華社江蘇分社發佈《人文經濟學的江蘇實踐》智庫報告。該報告全文約3.3萬字，共五個部分，深入闡述人文經濟學江蘇實踐的特色底蘊、非凡氣韻、生成之道、發展旨歸與能級躍升。
江蘇人文鼎盛與經濟繁榮相伴相生、相得益彰，是研究人文經濟學的典型樣本。「多元一體、和而不同」的文化格局成為江蘇人文精神的鮮明標識，也為持續的經濟與社會創新提供了精神資源。
報告認為，解碼人文經濟學江蘇實踐，在於讀懂其間的融通與辯證關係：一方面，文化賦能激活發展動力，「四千四萬」精神、蘇州「三大法寶」等凝聚起強大向心力，崇文尚德、求精務實、開放包容等價值共識引領經濟發展，文化產業與其他產業融合共進形成新的經濟增長點；另一方面，經濟資源與技術的創新加持、經濟形態的迭代升級、經濟要素的聚合與創新，不斷煥新文化內涵；最終實現物質文明與精神文明齊頭並進的時代風貌。
報告指出，人文經濟學的江蘇實踐始終把增進人民福祉、促進人的全面發展作為出發點和落腳點。江蘇持續將一般公共預算支出的75%以上用於民生；構築全民終身教育體系；公眾對生態環境的滿意度持續保持90%以上。
該報告由江蘇省委宣傳部、新華社江蘇分社、新華社中國經濟信息社江蘇中心聯合出品。
