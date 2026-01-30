《人文經濟學的江蘇實踐》智庫報告發佈

南京2026年1月30日 /美通社/ -- 1月30日，在江蘇省南京市舉辦的人文經濟學研究成果發佈會上，新華社江蘇分社發佈《人文經濟學的江蘇實踐》智庫報告。該報告全文約3.3萬字，共五個部分，深入闡述人文經濟學江蘇實踐的特色底蘊、非凡氣韻、生成之道、發展旨歸與能級躍升。

江蘇人文鼎盛與經濟繁榮相伴相生、相得益彰，是研究人文經濟學的典型樣本。「多元一體、和而不同」的文化格局成為江蘇人文精神的鮮明標識，也為持續的經濟與社會創新提供了精神資源。