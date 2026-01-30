Lanzamiento del informe del grupo de expertos The Jiangsu Practice of Humanomics

NANJING, China, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 30 de enero, la sucursal de Jiangsu de la Agencia de Noticias Xinhua publicó el informe del grupo de expertos The Jiangsu Practice of Humanomics en la Conferencia de lanzamiento sobre los resultados de la investigación de la humanómica celebrada en Nanjing, provincia de Jiangsu. Con aproximadamente 33.000 palabras en cinco secciones, el informe ofrece una exploración sistemática de los fundamentos distintivos de Jiangsu, la vitalidad dinámica, las vías de crecimiento, los objetivos de desarrollo y el avance de las capacidades en la práctica de la Humanómica.

La tradición humanista de Jiangsu ha crecido junto con su prosperidad económica, y los dos se refuerzan mutuamente, lo que convierte a la provincia en un caso representativo para el estudio de la humanómica. Su paisaje cultural, caracterizado por la "unidad en la diversidad" y la "armonía sin uniformidad", se ha convertido en un sello distintivo del espíritu humanista de Jiangsu, al tiempo que sirve como fuente de inspiración para la innovación económica y social sostenida.

El informe subraya la importancia de comprender con precisión las relaciones integradoras y dialécticas en el corazón de la práctica de la humanómica de Jiangsu. Por un lado, la cultura potencia el crecimiento al desencadenar un impulso endógeno: el espíritu de "Cuatro mil y cuatro decenas de miles", que simboliza el impulso intrínseco y el carácter cultural que las personas de Jiangsu aportan al desarrollo económico, junto con las "Tres fortalezas estratégicas" de Suzhou, que representan las prácticas sistemáticas y las innovaciones institucionales que guían el desarrollo regional, fomentan conjuntamente una fuerte cohesión. Los valores compartidos (respeto por la cultura y la virtud, búsqueda de la excelencia y el pragmatismo, y apertura e inclusión) sirven para guiar el progreso económico. Al mismo tiempo, la integración de las industrias culturales con otros sectores ha dado lugar a nuevos motores de crecimiento. Por otro lado, la innovación en recursos económicos y tecnología, la evolución progresiva de los modelos económicos y la agregación y recombinación creativa de factores económicos enriquecen continuamente el contenido y la expresión cultural. Juntas, estas dinámicas culminan en un paisaje contemporáneo en el que la civilización material y espiritual avanzan a la par.

El informe señala que la práctica de la Humanómica de Jiangsu ha priorizado constantemente tanto la mejora del bienestar público como el desarrollo integral de su gente. La provincia ha asignado durante mucho tiempo más del 75 por ciento de su presupuesto de gasto público general a los servicios públicos, ha establecido un sistema de educación permanente accesible para todos y ha mantenido la satisfacción pública con el medio ambiente ecológico en más del 90 por ciento.

El informe del grupo de expertos The Jiangsu Practice of Humanomics fue producido conjuntamente por el Departamento de Publicidad del Comité Provincial de Jiangsu del CPC y la sucursal de Jiangsu de la Agencia de Noticias Xinhua.

