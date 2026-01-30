Publication du rapport du groupe de réflexion sur la pratique de l'humanomique dans la province de Jiangsu

NANJING, Chine, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 30 janvier, l'agence de presse Xinhua Jiangsu a publié le rapport du groupe de réflexion The Jiangsu Practice of Humanomics lors de la conférence sur les résultats de la recherche en sciences humaines qui s'est tenue à Nanjing, dans la province du Jiangsu. Comprenant environ 33 000 mots répartis en cinq sections, le rapport propose une exploration systématique des fondements distinctifs du Jiangsu, de sa vitalité, de ses voies de croissance, de ses objectifs de développement et de l'évolution de ses capacités dans la pratique de l'humanomique.

The Jiangsu Practice of Humanomics (A Think Tank Report)

La tradition humaniste du Jiangsu s'est développée parallèlement à sa prospérité économique, les deux se renforçant mutuellement, ce qui fait de la province un cas représentatif pour l'étude de l'humanomique. Son paysage culturel, caractérisé par « l'unité dans la diversité » et « l'harmonie sans uniformité », est devenu un signe distinctif de l'éthique humaniste du Jiangsu, tout en servant de source d'inspiration pour une innovation économique et sociale soutenue.

Le rapport souligne l'importance de saisir avec précision les relations intégratives et dialectiques au cœur de la pratique de l'humanomique dans la province de Jiangsu. D'une part, la culture favorise la croissance en libérant une dynamique endogène : l'esprit des « quatre mille et quatre dizaines de mille », qui symbolise le dynamisme intrinsèque et le caractère culturel que les habitants du Jiangsu apportent au développement économique, ainsi que les « trois forces stratégiques » de Suzhou, qui représentent les pratiques systématiques et les innovations institutionnelles guidant le développement régional, favorisent conjointement une forte cohésion. Des valeurs partagées - respect de la culture et de la vertu, recherche de l'excellence et pragmatisme, ouverture et inclusion - servent à guider le progrès économique. Parallèlement, l'intégration des industries culturelles dans d'autres secteurs a donné naissance à de nouveaux moteurs de croissance. D'autre part, l'innovation dans les ressources économiques et la technologie, l'évolution progressive des modèles économiques, ainsi que l'agrégation et la recombinaison créative des facteurs économiques enrichissent continuellement le contenu et l'expression culturels. Ensemble, ces dynamiques aboutissent à un paysage contemporain dans lequel les civilisations matérielle et spirituelle progressent en tandem.

Le rapport note que la pratique de l'humanomique dans le Jiangsu a toujours donné la priorité à l'amélioration du bien-être public et au développement global de la population. La province consacre depuis longtemps plus de 75 % de son budget de dépenses publiques générales aux services publics, a mis en place un système d'éducation permanente accessible à tous et a maintenu le taux de satisfaction de la population à l'égard de l'environnement écologique à plus de 90 %.

Le rapport du groupe de réflexion The Jiangsu Practice of Humanomics a été produit conjointement par le département de la publicité du comité provincial du PCC du Jiangsu et la branche de l'agence de presse Xinhua du Jiangsu.

