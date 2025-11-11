Relatório global que pesquisa 40.000 pessoas descobre que a música ao vivo é a forma de entretenimento favorita do mundo

"Este relatório confirma o que estamos observando em todos os lugares", disse Russell Wallach, presidente global de mídia e patrocínio da Live Nation. "A música ao vivo não está apenas crescendo, está transformando economias, influenciando marcas e definindo a cultura em tempo real. Os fãs tornaram os eventos ao vivo o coração do entretenimento global, e agora eles são uma das forças mais poderosas que estimulam a conexão e o crescimento em todo o mundo."
Fãs escolhem shows como o entretenimento número 1 do mundo
Quase 4 em cada 10 pessoas em todo o mundo (39%) dizem que se pudessem escolher apenas um tipo de entretenimento para a vida, escolheriam música ao vivo – colocando-a à frente de filmes e esportes. Quando confrontados com uma escolha ainda mais difícil, 70% disseram que preferem ver seu artista favorito ao vivo do que fazer sexo.
Os fãs vão aos shows para mostrar quem são
Para 85% dos fãs, a música define quem eles são – e para 84%, as experiências ao vivo são as que lhes dão mais vida. O que eles vestem, compartilham e experimentam em shows tornou-se parte de como eles se expressam e se conectam com os outros.
Os shows são os novos marcos da vida
Os fãs salvam, planejam e até comemoram shows permanentemente – 75% dizem que planejam seus calendários com antecedência em torno dos shows, um em cada quatro fez uma tatuagem temporária ou permanente para marcar uma memória de música ao vivo e quase 80% dizem que os shows aproximam suas famílias.
Palcos globais, fãs globais
Os fãs estão provando que a música fala todas as línguas. Em 2024, eles viajaram 40 bilhões de milhas para ir a shows – o equivalente a 83.000 viagens à lua – 71% das pessoas em todo o mundo ouviram artistas fora de suas línguas nativas e 84% disseram que a música ao vivo reúne pessoas de diferentes países.
Quando os fãs se movem, as economias se movem
Quase seis em cada dez fãs viajam para shows anualmente, o que gera um efeito cascata em hotéis, restaurantes e lojas. De passeios em estádios a festivais de finais de semana, os shows promoveram o turismo e o crescimento econômico local.
Os fãs anseiam por experiências reais
Em uma era de saturação digital, 93% dos fãs afirmam que assistem a shows porque anseiam por experiências reais em detrimento das virtuais, e 80% preferem gastar dinheiro em experiências do que em coisas. Para a maioria das pessoas, os shows continuam a ser a experiência partilhada mais emocionante do mundo.
A música ao vivo tornou-se um impulsionador central da cultura global — o lugar onde a atenção, a lealdade e a influência se encontram. O que antes era entretenimento agora é infraestrutura, e a próxima década de cultura será produzida ao vivo.
Para conhecer Living for Live e suas nove principais tendências globais de fãs, acesse livingforlive.com.
Fontes:
- Estudo Global Living for Live da Live Nation, 2025. Resultados baseados em uma amostra de 40.000 entrevistados de 18 a 54 anos em 15 países.
- Estudo Global Personalizado da Live Nation, 2025. Resultados baseados em uma amostra de mais de 1.000 usuários assíduos de redes sociais com mais de 18 anos em 8 países.
