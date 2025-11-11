Relatório global que pesquisa 40.000 pessoas descobre que a música ao vivo é a forma de entretenimento favorita do mundo

"Este relatório confirma o que estamos observando em todos os lugares", disse Russell Wallach, presidente global de mídia e patrocínio da Live Nation. "A música ao vivo não está apenas crescendo, está transformando economias, influenciando marcas e definindo a cultura em tempo real. Os fãs tornaram os eventos ao vivo o coração do entretenimento global, e agora eles são uma das forças mais poderosas que estimulam a conexão e o crescimento em todo o mundo."

Fãs escolhem shows como o entretenimento número 1 do mundo

Quase 4 em cada 10 pessoas em todo o mundo (39%) dizem que se pudessem escolher apenas um tipo de entretenimento para a vida, escolheriam música ao vivo – colocando-a à frente de filmes e esportes. Quando confrontados com uma escolha ainda mais difícil, 70% disseram que preferem ver seu artista favorito ao vivo do que fazer sexo.

Os fãs vão aos shows para mostrar quem são

Para 85% dos fãs, a música define quem eles são – e para 84%, as experiências ao vivo são as que lhes dão mais vida. O que eles vestem, compartilham e experimentam em shows tornou-se parte de como eles se expressam e se conectam com os outros.

Os shows são os novos marcos da vida

Os fãs salvam, planejam e até comemoram shows permanentemente – 75% dizem que planejam seus calendários com antecedência em torno dos shows, um em cada quatro fez uma tatuagem temporária ou permanente para marcar uma memória de música ao vivo e quase 80% dizem que os shows aproximam suas famílias.

Palcos globais, fãs globais

Os fãs estão provando que a música fala todas as línguas. Em 2024, eles viajaram 40 bilhões de milhas para ir a shows – o equivalente a 83.000 viagens à lua – 71% das pessoas em todo o mundo ouviram artistas fora de suas línguas nativas e 84% disseram que a música ao vivo reúne pessoas de diferentes países.

Quando os fãs se movem, as economias se movem

Quase seis em cada dez fãs viajam para shows anualmente, o que gera um efeito cascata em hotéis, restaurantes e lojas. De passeios em estádios a festivais de finais de semana, os shows promoveram o turismo e o crescimento econômico local.

Os fãs anseiam por experiências reais

Em uma era de saturação digital, 93% dos fãs afirmam que assistem a shows porque anseiam por experiências reais em detrimento das virtuais, e 80% preferem gastar dinheiro em experiências do que em coisas. Para a maioria das pessoas, os shows continuam a ser a experiência partilhada mais emocionante do mundo.

A música ao vivo tornou-se um impulsionador central da cultura global — o lugar onde a atenção, a lealdade e a influência se encontram. O que antes era entretenimento agora é infraestrutura, e a próxima década de cultura será produzida ao vivo.

Para conhecer Living for Live e suas nove principais tendências globais de fãs, acesse livingforlive.com .

Fontes:

Estudo Global Living for Live da Live Nation, 2025. Resultados baseados em uma amostra de 40.000 entrevistados de 18 a 54 anos em 15 países.

Estudo Global Personalizado da Live Nation, 2025. Resultados baseados em uma amostra de mais de 1.000 usuários assíduos de redes sociais com mais de 18 anos em 8 países.

SOBRE A LIVE NATION ENTERTAINMENT

A Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a empresa líder mundial em entretenimento ao vivo, composta por líderes de mercado globais: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Para obter informações adicionais, acesse

www.livenationentertainment.com .

