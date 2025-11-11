全球 40,000 人調查報告發現，全球最受歡迎娛樂形式是現場音樂表演

Live Nation 全球傳媒與贊助主席 Russell Wallach 表示：「這份報告確認我們於各個地點所目睹的情況。現場音樂表演不僅正在增長，還即時塑造經濟、影響品牌和定義文化。粉絲們已將現場表演成為全球娛樂脈搏，而現在成為推動全球聯繫與成長的最強大力量之一。」

粉絲選擇演唱會為全球 #1 娛樂

全球近 40% 受訪者 (39%) 表示，如果一生僅可選擇一種娛樂方式，便選擇現場音樂表演——位列於電影和體育之上。面對更難選擇時，70% 受訪表示欣賞最喜歡歌手的現場演出，而不進行性行為。

粉絲欣賞表演，展現身份認同。

85% 粉絲認為音樂定義自身身份，84% 粉絲認為現場體驗給予他們大部份生活。他們在演唱會的穿著、分享和體驗，已經成為他們表達自己和聯繫他人方式的一部份。

演唱會是新人生里程碑

粉絲們預留時間、計劃，甚至永遠懷念多場演唱會。75% 粉絲表示會提前安排時間，觀看演唱會。四分之一粉絲為了現場音樂表演留念，而接受暫時或永久紋身。近 80% 粉絲表示，演唱會令自身家庭更加緊密。

全球舞台，全球粉絲

粉絲們正在證明，音樂超越語言界限。2024 年，粉絲為了欣賞演唱會，而遨遊 400 億英里，相當於登陸月球 83,000 次。全球 71% 粉絲收聽非母語歌手的歌曲，84% 粉絲表示現場音樂表演超越國界，團結人類。

粉絲旅遊，帶動經濟。

每年近六成粉絲為了觀看演出而旅遊，而於酒店、餐廳和零售業造成連鎖反應。從體育館巡迴演唱會到音樂節週末，多個演唱會促進旅遊業與當地經濟增長。

粉絲渴望現場體驗。

在數碼資訊飽和的時代，93% 粉絲表示欣賞演出。這是因為渴望現場體驗，而非虛擬體驗。80% 粉絲寧願花費於體驗，而非物品。對大多數粉絲而言，演唱會仍然是地球上最能觸動情感的集體體驗。

現場音樂表演已成為全球文化核心驅動力——關注、忠誠與影響的薈萃。過去的娛樂現已成為基礎設施，而未來十年的文化，將於現場活動中建立。

如欲查看《Living for Live》及其九大全球粉絲趨勢，請瀏覽 livingforlive.com 。

Live Nation 的 2025 年《Living for Live》全球研究 。調查結果：根據 15 個國家/地區內 40,000 名 18 至 54 歲受訪者為樣本。

Live Nation 的 2025 年客製化全球研究。調查結果：根據 8 個國家/地區內超過 1000 名 18 歲以上重度社群媒體使用者為樣本。

