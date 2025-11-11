Globaler Bericht mit Umfrage unter 40 000 Menschen: Live-Musik ist weltweit die beliebteste Form der Unterhaltung

„Dieser Bericht bestätigt, was wir überall vor Ort sehen", sagte Russell Wallach, weltweiter Präsident Medien und Sponsoring bei Live Nation. „Live-Musik wächst nicht nur, sie prägt die Wirtschaft, beeinflusst Marken und definiert Kultur in Echtzeit. Fans haben Live zum Herzschlag der globalen Unterhaltung gemacht und es ist jetzt eine der stärksten Kräfte, die Verbindung und Wachstum weltweit vorantreiben.

Fans wählen Konzerte zur beliebtesten Unterhaltungsform weltweit

Fast 4 von 10 Menschen weltweit (39 %) geben an, dass sie, wenn sie sich ein Leben lang nur für eine Unterhaltungsform entscheiden könnten, Live-Musik wählen würden – noch vor Kino und Sport. Vor die Wahl gestellt, gaben 70 % der Befragten an, dass sie lieber ihren Lieblingskünstler live sehen würden als Sex zu haben.

Fans gehen zu Shows, um zu zeigen, wer sie sind

Für 85 % der Fans definiert die Musik, wer sie sind – und für 84 % sind es Live-Erlebnisse, die sie am meisten beleben. Was sie bei Konzerten tragen, mit anderen teilen und erleben, ist zu einem Teil ihrer Selbstdarstellung und ihres Kontakts mit anderen geworden.

Konzerte sind die neuen Meilensteine des Lebens

Fans sparen, planen und erinnern sich sogar ständig an Konzerte – 75 % geben an, dass sie ihren Kalender frühzeitig um Konzerte herum planen, jeder Vierte hat sich ein zeitweises oder dauerhaftes Tattoo stechen lassen, um eine Erinnerung an Live-Musik zu kennzeichnen, und fast 80 % sagen, dass Konzerte ihre Familie näher zusammenbringen.

Weltweite Bühnen, weltweites Publikum

Fans beweisen, dass Musik jede Sprache spricht. 2024 reisten sie insgesamt 40 Milliarden Meilen für Konzerte – das entspricht 83 000 Reisen zum Mond. 71 % der Menschen weltweit hören Künstler in anderen Sprachen als ihrer Muttersprache und 84 % sagen, dass Live-Musik über Grenzen hinweg verbindet.

Wenn Fans sich bewegen, bewegt sich die Wirtschaft

Fast sechs von zehn Fans reisen jährlich zu den Veranstaltungen, was sich auf Hotels, Restaurants und den Einzelhandel auswirkt. Von Stadiontouren bis zu Festivalwochenenden haben Konzerte den Tourismus und das lokale Wirtschaftswachstum angekurbelt.

Fans sehnen sich nach echten Erlebnissen

Im Zeitalter der digitalen Sättigung geben 93 % der Fans an, dass sie Konzerte besuchen, weil sie reale Erlebnisse virtuellen vorziehen, und 80 % würden ihr Geld lieber für Erlebnisse als für Dinge ausgeben. Für die meisten sind Konzerte nach wie vor das emotionalste gemeinsame Erlebnis auf der Welt.

Live-Musik ist zu einem zentralen Motor der globalen Kultur geworden – der Ort, an dem sich Aufmerksamkeit, Loyalität und Einfluss treffen. Was früher Unterhaltung war, ist heute Infrastruktur, und das kommende Jahrzehnt der Kultur wird live gestaltet.

