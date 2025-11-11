Un informe mundial basado en una encuesta a 40.000 personas da a conocer que la música en vivo es la forma de entretenimiento favorita en todo el mundo

"Este informe confirma lo que estamos viendo sobre el terreno en todas partes", afirmó Russell Wallach, presidente mundial de Medios y Patrocinios de Live Nation. "La música en vivo no solo está creciendo, sino que está dando forma a las economías, influencia a las marcas y define la cultura en tiempo real. Los fans han convertido los conciertos en vivo en lo más importante del entretenimiento mundial y ahora son una de las fuerzas más poderosas que impulsan la conexión y el crecimiento en todo el mundo".

Los fans eligen los conciertos como el entretenimiento n.º 1 del mundo

Casi 4 de cada 10 personas en todo el mundo (39 %) afirman que, si solo pudieran elegir un tipo de entretenimiento para toda la vida, elegirían la música en vivo, por encima del cine y los deportes. Ante una elección aún más difícil, el 70 % afirmó que preferiría ver a su artista favorito en vivo antes que tener relaciones sexuales.

Los fans van a los conciertos para mostrar quiénes son

Para el 85 % de los fans, la música define quiénes son, y para el 84 %, las experiencias en vivo son lo que más les llena de vida. Lo que visten, comparten y viven en los conciertos se ha convertido en parte de su forma de expresarse y conectar con los demás.

Los conciertos son los nuevos hitos de la vida

Los fans ahorran, planifican e incluso conmemoran los conciertos de forma permanente: el 75 % afirma que planifica su calendario con antelación en función de los conciertos, uno de cada cuatro se ha hecho un tatuaje temporal o permanente para recordar un concierto y casi el 80 % afirma que los conciertos estrechan los lazos familiares.

Escenarios internacionales, aficionados internacionales

Los fans están demostrando que la música habla todos los idiomas. En 2024, recorrieron 40.000 millones de millas para asistir a conciertos, lo que equivale a 83.000 viajes a la Luna. El 71 % de la población mundial escucha a artistas que no cantan en su idioma materno y el 84 % afirma que la música en vivo une a las personas más allá de las fronteras.

Cuando los fans se movilizan, impulsan las economías

Casi seis de cada diez fans viajan cada año para asistir a conciertos, lo que genera un efecto dominó en hoteles, restaurantes y comercios minoristas. Desde visitas a estadios hasta fines de semana de festivales, los conciertos han impulsado el turismo y el crecimiento económico local.

Los fans anhelan experiencias reales

En una era de saturación digital, el 93 % de los fans afirma que asiste a espectáculos porque prefiere las experiencias reales a las virtuales, y el 80 % prefiere gastar dinero en experiencias que en cosas. Para la mayoría, los conciertos siguen siendo la experiencia compartida más emotiva del mundo.

La música en vivo se ha convertido en un motor fundamental de la cultura mundial, el lugar donde se unen la atención, la lealtad y la influencia. Lo que antes era entretenimiento ahora es infraestructura, y la próxima década de la cultura se construirá en vivo.

Para explorar Living for Live y sus nueve tendencias clave entre los fans de todo el mundo, visite livingforlive.com .

Fuentes:

Estudio mundial Live Nation Living for Live 2025. Resultados basados en una muestra de 40.000 encuestados de entre 18 y 54 años en 15 países.

Estudio mundial personalizado de Live Nation, 2025. Resultados basados en una muestra de más de 1.000 usuarios habituales de redes sociales mayores de 18 años en ocho países.

