Un informe global revela que la música en vivo es la forma de entretenimiento favorita del mundo

"Este informe confirma lo que estamos viendo en todas partes", afirmó Russell Wallach, Presidente Global de Medios y Patrocinios de Live Nation. "La música en vivo no solo está creciendo, sino que está transformando economías, influyendo en las marcas y definiendo la cultura en tiempo real. Los fans han convertido la música en vivo en el corazón del entretenimiento global, y ahora es una de las fuerzas más poderosas que impulsan la conexión y el crecimiento a nivel mundial".

Los fans eligen los conciertos como el entretenimiento número uno del mundo.

Casi 4 de cada 10 personas en todo el mundo (39%) afirman que si solo pudieran elegir un tipo de entretenimiento para toda la vida, elegirían la música en vivo, por encima del cine y los deportes. Ante una elección aún más drástica, el 70% dijo que preferiría ver a su artista favorito en vivo antes que tener relaciones sexuales.

Los fans van a los conciertos para mostrar quiénes son

Para el 85% de los fans, la música define su identidad; y para el 84%, las experiencias en vivo les dan la vida al máximo. Lo que visten, comparten y viven en los conciertos se ha convertido en parte de su forma de expresarse y conectar con los demás.

Los conciertos son los nuevos hitos de la vida

Los fans guardan, planifican e incluso conmemoran los conciertos para siempre: el 75% afirma planificar su agenda con antelación en torno a los conciertos, uno de cada cuatro se ha hecho un tatuaje, temporal o permanente, para recordar un concierto, y casi el 80% dice que los conciertos unen más a su familia.

Escenarios globales, fans globales

Los fans demuestran que la música no conoce fronteras. En 2024, recorrieron 40 mil millones de millas para asistir a conciertos, el equivalente a 83.000 viajes a la Luna. El 71% de la población mundial escucha a artistas en otros idiomas y el 84% afirma que la música en vivo une a personas de todo el mundo.

Cuando los fans se desplazan, las economías se mueven

Casi seis de cada diez fans viajan anualmente para asistir a conciertos, lo que genera un efecto dominó en hoteles, restaurantes y comercios. Desde giras por estadios hasta festivales de fin de semana, los conciertos han impulsado el turismo y el crecimiento económico local.

Los fans buscan experiencias auténticas

En una era de saturación digital, el 93% de los fans afirma asistir a conciertos porque anhela experiencias reales en lugar de virtuales, y el 80% prefiere gastar su dinero en experiencias que en cosas materiales. Para la mayoría, los conciertos siguen siendo la experiencia compartida más emotiva del planeta.

La música en vivo se ha convertido en un motor fundamental de la cultura global: el punto de encuentro entre la atención, la lealtad y la influencia. Lo que antes era entretenimiento ahora es infraestructura, y la próxima década cultural se construirá en directo.

Para explorar Living for Live y sus nueve tendencias clave entre los fans a nivel mundial, visite livingforlive.com.

Fuentes:

Live Nation Living for Live Global Study 2025. Resultados basados en una muestra de 40.000 encuestados de entre 18 y 54 años en 15 países.

Live Nation Custom Global Study, 2025. Resultados basados en una muestra de más de 1.000 usuarios frecuentes de redes sociales mayores de 18 años en 8 países..

