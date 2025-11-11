Un rapport mondial portant sur 40 000 personnes révèle que la musique live est la forme de divertissement préférée dans le monde

« Ce rapport confirme ce que nous constatons partout sur le terrain », a déclaré Russell Wallach, président mondial des médias et du parrainage de Live Nation. « La musique en direct ne se contente pas de se développer, elle façonne les économies, influence les marques et définit la culture en temps réel. Les fans ont fait du direct le cœur du divertissement mondial, et c'est aujourd'hui l'une des forces les plus puissantes qui stimulent les connexions et la croissance dans le monde entier. »

Les fans choisissent les concerts comme premier divertissement au monde

Près de 4 personnes sur 10 dans le monde (39 %) déclarent que si elles ne pouvaient choisir qu'un seul type de divertissement dans leur vie, elles choisiraient la musique en direct, devant le cinéma et le sport. Confrontés à un choix encore plus difficile, 70 % ont déclaré qu'ils préféraient voir leur artiste préféré en concert plutôt que d'avoir des relations sexuelles.

Les fans se rendent aux spectacles pour affirmer leur identité

Pour 85 % des fans, la musique définit leur identité et pour 84 % d'entre eux, c'est l'expérience de la scène qui les font vraiment vibrer. Ce qu'ils portent, ce qu'ils partagent et ce qu'ils vivent lors des concerts fait désormais partie de leur manière de s'exprimer et d'entrer en contact avec les autres.

Les concerts sont les nouvelles étapes de la vie

Les fans économisent, planifient et commémorent même les concerts de manière permanente : 75 % d'entre eux déclarent planifier leur calendrier à l'avance en fonction des spectacles, un sur quatre s'est fait faire un tatouage temporaire ou permanent pour marquer un souvenir de musique live, et près de 80 % affirment que les concerts rapprochent les membres de leur famille.

Scènes internationales, fans internationaux

Les fans prouvent que la musique est universelle. En 2024, ils ont parcouru 40 milliards de kilomètres pour assister à des concerts, soit 83 000 voyages sur la lune. 71 % des personnes dans le monde écoutent des artistes qui ne chantent pas leur langue maternelle et 84 % affirment que la musique en direct rapproche les gens, quelles que soient les frontières.

Quand les fans bougent, l'économie bouge

Près de six fans sur dix se déplacent chaque année pour assister à des spectacles, ce qui a des répercussions sur les hôtels, les restaurants et le commerce de détail. Des tournées dans les stades aux week-ends de festival, les concerts ont stimulé le tourisme et la croissance économique locale.

Les fans sont avides d'expériences concrètes

À l'ère de la saturation numérique, 93 % des fans déclarent assister à des spectacles parce qu'ils préfèrent les expériences réelles aux expériences virtuelles, et 80 % d'entre eux préfèrent dépenser de l'argent pour des expériences plutôt que pour des objets. Pour la plupart d'entre eux, les concerts restent l'expérience partagée la plus chargée d'émotion au monde.

La musique en direct est devenue un moteur central de la culture mondiale, le lieu où se rencontrent l'attention, la loyauté et l'influence. Ce qui était autrefois un divertissement est aujourd'hui une infrastructure, et la prochaine décennie culturelle se construira en direct.

Pour découvrir Living for Live et ses neuf grandes tendances mondiales, consultez le site livingforlive.com .

Sources :

Live Nation Living for Live Global Study 2025. Résultats basés sur un échantillon de 40 000 répondants âgés de 18 à 54 ans dans 15 pays.

Live Nation Custom Global Study, 2025. Conclusions provenant d'un échantillon de plus de 1 000 utilisateurs assidus des réseaux sociaux, âgés de 18 ans et plus, répartis dans huit pays.

À PROPOS DE LIVE NATION ENTERTAINMENT

Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est la première entreprise de divertissement au monde, composée des leaders du marché mondial : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Sponsorship. Pour plus d'informations, consultez le site

www.livenationentertainment.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814872/Live_Nation_Entertainment_global_report_Living_for_Live.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2814964/Live_Nation_Entertainment.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2486209/LNE_Aug_2024_Logo.jpg