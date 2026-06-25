República do Chade e Xange.com assinam Memorando de Entendimento para desbloquear ativos ambientais soberanos sob o Acordo de Paris

O acordo implementa o monitoramento nacional, a infraestrutura de mercado UEMIS e a verificação IMDC ancorada em Aptos para acelerar a entrada do Chade nos mercados climáticos do Artigo 6

LUXEMBURGO, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A República do Chade e a Xange.com anunciaram hoje um Memorando de Entendimento (MoU) para implantar os sistemas digitais de Monitoramento, Relatórios e Verificação (dMRV) da Xange.com e as Soluções Unificadas de Infraestrutura de Mercado Ambiental (UEMIS), em apoio à participação do Chade nos mercados ambientais internacionais sob o Artigo 6.2 do Acordo de Paris. Como parte da implantação, os dados soberanos de mitigação verificados serão ancorados na Aptos por meio de Certificações Digitais de Metadados Imutáveis (IMDCs), criando uma camada de verificação auditável para os ativos ambientais do Chade.

O acordo fornece ao Chade o monitoramento nacional, a verificação e a infraestrutura de mercado necessários para converter seus ativos ambientais soberanos em resultados de mitigação comercializáveis internacionalmente.

No âmbito do MoU, a Xange.com fornecerá ao Chade três recursos centrais:

Monitoramento nacional dMRV. Um sistema nacional em tempo real para rastrear as condições ambientais em todo o território do Chade, incluindo alertas de risco para incêndios florestais e eventos climáticos extremos.

Um sistema nacional em tempo real para rastrear as condições ambientais em todo o território do Chade, incluindo alertas de risco para incêndios florestais e eventos climáticos extremos. Infraestrutura de mercado UEMIS. Gestão ponta a ponta de programas alinhados ao Acordo de Paris, desde a origem até a liquidação, incluindo um registro nacional que converte dados de mitigação verificados em ativos ambientais.

Gestão ponta a ponta de programas alinhados ao Acordo de Paris, desde a origem até a liquidação, incluindo um registro nacional que converte dados de mitigação verificados em ativos ambientais. Verificação IMDC na Aptos. Os dados capturados pelos sistemas dMRV da Xange.com são ancorados na blockchain da Aptos por meio das IMDCs, criando um registro criptograficamente verificável e auditável para cada resultado de mitigação. A Aptos fornece a camada de verificação, combinando capacidade de processamento em nível institucional, finalização em frações de segundo e uma trilha de auditoria construída para atender aos padrões de órgãos de tratados e do financiamento climático internacional.

"O Chade detém ativos ambientais soberanos significativos. O que tem faltado é a infraestrutura para verificar, registrar e levar esses ativos aos mercados internacionais", disse Esteban van Goor, CEO e fundador da Xange.com. "Este acordo dá ao Chade as ferramentas para passar do potencial à participação e capturar todo o valor de seus resultados de mitigação sob o Acordo de Paris."

Ao implantar as soluções completas de infraestrutura da Xange.com, o Chade pode acelerar seu caminho para a participação nos mercados do Artigo 6, convertendo dados ambientais verificados em ativos soberanos acessíveis a compradores internacionais e instituições de financiamento climático.

Sobre a Xange.com

A Xange.com International Holding S.à r.l. é uma empresa de software de inteligência ambiental e infraestrutura de mercado com sede em Luxemburgo, que atende governos e empresas com sistemas digitais de MRV, soluções de infraestrutura de mercado, relatórios de sustentabilidade e participação em mercados ambientais alinhados ao Artigo 6. www.xange.com

Sobre a Aptos Foundation

A Aptos Foundation está dedicada a apoiar o desenvolvimento e o ecossistema do protocolo Aptos. Ao desbloquear uma blockchain com usabilidade perfeita, a Aptos Foundation visa trazer os benefícios da descentralização para as massas. Para mais informações, acesse www.aptosfoundation.org

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FONTE Xange.com