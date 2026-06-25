جمهورية تشاد وXange.com توقّعان مذكرة تفاهم لاستثمار إمكانات الأصول البيئية السيادية في إطار اتفاق باريس

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Xange.com

25 يونيو, 2026, 18:04 AST

الاتفاق يفعّل الرصد الوطني، وحل البنية التحتية الموحدة للأسواق البيئية (UEMIS)، والتحقق عبر شهادات رقمية ببيانات وصفية غير قابلة للتغيير (IMDC) مثبتة على Aptos، لتسريع دخول تشاد إلى أسواق المادة 6 للمناخ

لوكسمبورغ, 25 يونيو 2026  /PRNewswire/ -- أعلنت جمهورية تشاد وXange.com اليوم توقيع مذكرة تفاهم لنشر أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمي (dMRV) التابعة لـXange.com، وحل البنية التحتية الموحدة للأسواق البيئية (UEMIS)، دعماً لمشاركة تشاد في الأسواق البيئية الدولية في إطار الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس. وكجزء من عملية النشر، ستُثبَّت بيانات التخفيف السيادية المتحقق منها على Aptos عبر شهادات رقمية ببيانات وصفية غير قابلة للتغيير (IMDC)، بما ينشئ طبقة تحقق قابلة للتدقيق لأصول تشاد البيئية.

يوفر الاتفاق لتشاد قدرات الرصد الوطني والتحقق والبنية التحتية للسوق اللازمة لتحويل أصولها البيئية السيادية إلى نتائج تخفيف قابلة للتداول دولياً.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر Xange.com لتشاد ثلاث قدرات أساسية:

  • الرصد الوطني عبر أنظمة dMRV. نظام وطني آني لتتبع الظروف البيئية في أنحاء تشاد كافة، بما في ذلك تنبيهات المخاطر المرتبطة بحرائق الغابات والظواهر الجوية المتطرفة.
  • حل البنية التحتية الموحدة للأسواق البيئية (UEMIS). إدارة شاملة للبرامج المتوافقة مع اتفاق باريس من مرحلة الاستحداث حتى التسوية، بما في ذلك سجل وطني يحوّل بيانات التخفيف المتحقق منها إلى أصول بيئية.
  • التحقق باستخدام شهادات IMDC على Aptos. تُثبَّت البيانات التي تجمعها أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمي التابعة لـXange.com على سلسلة الكتل (البلوك تشين) الخاصة بـAptos عبر شهادات IMDC، بما ينشئ سجلاً قابلاً للتحقق تشفيرياً وقابلاً للتدقيق لكل نتيجة من نتائج التخفيف. توفّر Aptos طبقة التحقق، إذ تجمع بين قدرة معالجة بمستوى مؤسسي، ونهائية المعاملات في أقل من ثانية، ومسار تدقيق مُصمَّم لتلبية معايير هيئات المعاهدات والتمويل المناخي الدولي.

وقال Esteban van Goor، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـXange.com: "تمتلك تشاد أصولاً بيئية سيادية كبيرة. ما كان ينقصها هو البنية التحتية اللازمة للتحقق من هذه الأصول وتسجيلها وطرحها في الأسواق الدولية. يمنح هذا الاتفاق تشاد الأدوات اللازمة للانتقال من مرحلة الإمكانات إلى المشاركة الفعلية، وجني القيمة الكاملة لنتائج التخفيف لديها في إطار اتفاق باريس."

من خلال نشر حلول البنية التحتية المتكاملة التي توفرها Xange.com، يمكن لتشاد تسريع مسارها نحو المشاركة في أسواق المادة 6، وتحويل البيانات البيئية المتحقق منها إلى أصول سيادية متاحة للمشترين الدوليين ومؤسسات التمويل المناخي.

نبذة عن Xange.com

Xange.com International Holding S.à r.l. شركة مقرها لوكسمبورغ ومتخصصة في برمجيات الذكاء البيئي والبنية التحتية للأسواق، وتخدم الحكومات والمؤسسات عبر أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمي، وحلول البنية التحتية للسوق، وإعداد تقارير الاستدامة، والمشاركة في الأسواق البيئية المتوافقة مع المادة 6. www.xange.com 

نبذة عن Aptos Foundation

تكرّس Aptos Foundation جهودها لدعم تطوير بروتوكول Aptos ومنظومته. من خلال إتاحة سلسلة كتل تتسم بسهولة وسلاسة الاستخدام، تهدف Aptos Foundation إلى تعميم فوائد اللامركزية على الجميع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.aptosfoundation.org

للتواصل الإعلامي:

[email protected] 

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2865603/Xange_Logo.jpg 

 

 

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