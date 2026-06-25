Die Republik Tschad und Xange.com unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Erschließung von staatlichem Naturkapital im Rahmen des Pariser Abkommens

Die Vereinbarung sieht die Umsetzung nationaler Überwachungsmaßnahmen, der UEMIS-Marktinfrastruktur sowie der auf Aptos basierenden IMDC-Verifizierung vor, um den Zugang des Tschad zu den Klimamärkten gemäß Artikel 6 zu beschleunigen

LUXEMBURG, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Republik Tschad und Xange.com gaben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt, wonach die digitalen dMRV-Systeme (Monitoring, Reporting and Verification) sowie die UEMIS-Lösungen (Unified Environmental Market Infrastructure Solutions) von Xange.com eingesetzt werden sollen, um die Teilnahme des Tschad an den internationalen Umweltmärkten gemäß Artikel 6.2 des Pariser Abkommens zu unterstützen. Im Rahmen der Umsetzung werden verifizierte Daten zu staatlichen Klimaschutzmaßnahmen über „Immutable Metadata Digital Certifications" (IMDCs) auf Aptos verankert, wodurch eine überprüfbare Verifizierungsschicht für die Naturkapital des Tschad geschaffen wird.

Das Abkommen verschafft dem Tschad die nationalen Überwachungs-, Verifizierungs- und Marktinfrastrukturen, die erforderlich sind, um sein staatliches Umweltkapital in international handelbare Emissionsminderungsgutschriften umzuwandeln.

Im Rahmen der Absichtserklärung wird Xange.com dem Tschad drei Kernkompetenzen zur Verfügung stellen:

Landesweite dMRV-Überwachung. Ein landesweites Echtzeit-System zur Überwachung der Umweltbedingungen auf dem gesamten Staatsgebiet des Tschad, einschließlich Gefahrenwarnungen vor Waldbränden und extremen Wetterereignissen.

Ein landesweites Echtzeit-System zur Überwachung der Umweltbedingungen auf dem gesamten Staatsgebiet des Tschad, einschließlich Gefahrenwarnungen vor Waldbränden und extremen Wetterereignissen. UEMIS-Marktinfrastruktur. Umfassende Verwaltung von Programmen im Einklang mit dem Pariser Abkommen von der Entstehung bis zur Abwicklung, einschließlich eines nationalen Registers, das verifizierte Emissionsminderungsdaten in handelbare Umweltwerte umwandelt.

Umfassende Verwaltung von Programmen im Einklang mit dem Pariser Abkommen von der Entstehung bis zur Abwicklung, einschließlich eines nationalen Registers, das verifizierte Emissionsminderungsdaten in handelbare Umweltwerte umwandelt. IMDC-Verifizierung auf Aptos. Die von den dMRV-Systemen von Xange.com erfassten Daten werden in den IMDCs der Aptos-Blockchain verankert, wodurch für jedes Ergebnis einer Emissionsminderung eine kryptografisch überprüfbare und nachprüfbare Aufzeichnung entsteht. Aptos stellt die Verifizierungsschicht bereit und vereint dabei Durchsatz auf institutionellem Niveau, Finalität innerhalb von weniger als einer Sekunde sowie einen Prüfpfad, der den Standards von Vertragsorganen und der internationalen Klimafinanzierung entspricht.

„Der Tschad verfügt über bedeutendes staatliches Umweltkapital. Was bisher gefehlt hat, ist die Infrastruktur, um dieses Kapital zu überprüfen, zu registrieren und auf internationale Märkte zu bringen", sagt Esteban van Goor, CEO und Gründer von Xange.com. „Diese Vereinbarung gibt dem Tschad die Mittel an die Hand, um den Schritt vom Potenzial zur aktiven Beteiligung zu vollziehen und den vollen Nutzen aus seinen Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen des Pariser Abkommens zu ziehen."

Durch den Einsatz der umfassenden Infrastrukturlösungen von Xange.com kann der Tschad seinen Weg zur Marktteilnahme gemäß Artikel 6 beschleunigen und verifizierte Umweltdaten in staatliche Vermögenswerte umwandeln, die internationalen Käufern und Klimafinanzierungsinstitutionen zugänglich sind.

Informationen zu Xange.com

Xange.com International Holding S.à r.l. ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen für Umweltinformationssoftware und Marktinfrastruktur, das Regierungen und Unternehmen digitale MRV-Systeme, Marktinfrastrukturlösungen, Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie die Teilnahme am Umweltmarkt gemäß Artikel 6 anbietet. www.xange.com

Informationen zur Aptos Foundation

Die Aptos Foundation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung und das Ökosystem des Aptos-Protokolls zu fördern. Durch die Bereitstellung einer Blockchain mit nahtloser Benutzerfreundlichkeit möchte die Aptos Foundation die Vorteile der Dezentralisierung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Weitere Informationen finden Sie auf www.aptosfoundation.org.

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