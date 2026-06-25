La République du Tchad et Xange.com signent un protocole d'accord visant à mobiliser les actifs environnementaux souverains dans le cadre de l'Accord de Paris

Cet accord prévoit la mise en place d'un système national de suivi, d'une infrastructure de marché UEMIS et d'un système de vérification IMDC basé sur Aptos afin d'accélérer l'entrée du Tchad sur les marchés carbone prévus par l'article 6 de l'Accord de Paris

LUXEMBOURG, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- La République du Tchad et Xange.com ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord visant à déployer les systèmes numériques de suivi, de déclaration et de vérification (dMRV) de Xange.com ainsi que ses solutions d'infrastructure unifiée pour les marchés environnementaux (UEMIS), afin de soutenir la participation du Tchad aux marchés carbone internationaux au titre de l'article 6.2 de l'Accord de Paris. Dans le cadre de ce déploiement, les données vérifiées relatives aux mesures d'atténuation souveraines seront enregistrées sur Aptos sous forme de certifications numériques de métadonnées immuables (IMDC), créant ainsi une couche de vérification auditable pour les actifs environnementaux du Tchad.

Cet accord dote le Tchad des infrastructures nationales de suivi, de vérification et de marché nécessaires pour transformer ses actifs environnementaux souverains en résultats d'atténuation transférés au niveau international.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, Xange.com mettra trois compétences clés à la disposition du Tchad :

Suivi national du dMRV. Un système national en temps réel permettant de suivre les conditions environnementales sur l'ensemble du territoire tchadien, comprenant notamment des alertes en cas de risques d'incendies de forêt et de phénomènes météorologiques extrêmes.

Un système national en temps réel permettant de suivre les conditions environnementales sur l'ensemble du territoire tchadien, comprenant notamment des alertes en cas de risques d'incendies de forêt et de phénomènes météorologiques extrêmes. Infrastructure de marché UEMIS. Gestion de bout en bout des programmes conformes à l'Accord de Paris, de leur conception jusqu'à leur règlement, y compris un registre national transformant les données vérifiées relatives à l'atténuation en actifs environnementaux.

Gestion de bout en bout des programmes conformes à l'Accord de Paris, de leur conception jusqu'à leur règlement, y compris un registre national transformant les données vérifiées relatives à l'atténuation en actifs environnementaux. Vérification IMDC sur Aptos. Les données collectées par les systèmes dMRV de Xange.com sont enregistrées sur la blockchain Aptos sous forme d'IMDC, créant ainsi un registre cryptographiquement vérifiable et auditable pour chaque résultat d'atténuation. Aptos fournit la couche de vérification, alliant un débit de niveau institutionnel, une finalisation des transactions en moins d'une seconde et une piste d'audit conçue pour répondre aux normes des organes conventionnels et de la finance climatique internationale.

« Le Tchad dispose d'importants atouts environnementaux souverains. Ce qui manquait, c'était l'infrastructure nécessaire pour vérifier, enregistrer et mettre ces actifs sur les marchés internationaux », a déclaré Esteban van Goor, PDG et fondateur de Xange.com. « Cet accord donne au Tchad les moyens de passer du potentiel à la participation, et de tirer pleinement parti de ses résultats en matière d'atténuation dans le cadre de l'Accord de Paris ».

En déployant l'ensemble des solutions d'infrastructure proposées par Xange.com, le Tchad peut accélérer son accession au marché prévu par l'article 6, en transformant des données environnementales vérifiées en actifs souverains accessibles aux acheteurs et aux institutions de la finance climatique internationaux.

À propos de Xange.com

Xange.com International Holding S.à r.l. est une société luxembourgeoise spécialisée dans les logiciels d'intelligence environnementale et les infrastructures de marché. Elle propose aux gouvernements et aux entreprises des systèmes numériques de MRV, des solutions d'infrastructure de marché, des services d'établissement de rapports de durabilité, ainsi qu'une participation aux marchés environnementaux conforme à l'article 6 de l'Accord de Paris. www.xange.com

À propos de l'Aptos Foundation

L'Aptos Foundation a pour mission de soutenir le développement et l'écosystème du protocole Aptos. En offrant une expérience blockchain fluide et intuitive, l'Aptos Foundation vise à apporter les avantages de la décentralisation au plus grand nombre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aptosfoundation.org.

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