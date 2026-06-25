- La República de Chad y Xange.com firman un memorando de entendimiento para desbloquear activos ambientales soberanos en virtud del Acuerdo de París

El acuerdo implementa el monitoreo nacional, la infraestructura de mercado UEMIS y la verificación IMDC basada en Aptos para acelerar la entrada de Chad en los mercados climáticos del Artículo 6.

LUXEMBURGO, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La República de Chad y Xange.com anunciaron hoy un Memorando de Entendimiento para implementar los sistemas digitales de Monitoreo, Informes y Verificación (dMRV) y las Soluciones Unificadas de Infraestructura para el Mercado Ambiental (UEMIS) de Xange.com, en apoyo a la participación de Chad en los mercados ambientales internacionales, de conformidad con el Artículo 6.2 del Acuerdo de París. Como parte de la implementación, los datos verificados de mitigación soberana se integrarán en Aptos mediante Certificaciones Digitales de Metadatos Inmutables (IMDC), creando una capa de verificación auditable para los activos ambientales de Chad.

El acuerdo proporciona a Chad la infraestructura nacional de seguimiento, verificación y mercado necesaria para convertir sus activos ambientales soberanos en resultados de mitigación comercializables internacionalmente.

En virtud del memorando de entendimiento, Xange.com proporcionará a Chad tres capacidades básicas:

Monitoreo nacional de dMRV . Un sistema nacional en tiempo real para el seguimiento de las condiciones ambientales en todo el territorio de Chad, incluyendo alertas de riesgo por incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos.

. Un sistema nacional en tiempo real para el seguimiento de las condiciones ambientales en todo el territorio de Chad, incluyendo alertas de riesgo por incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos. Infraestructura de mercado UEMIS . Gestión integral de programas alineados con el Acuerdo de París, desde su origen hasta su liquidación, incluyendo un registro nacional que convierte los datos de mitigación verificados en activos ambientales.

. Gestión integral de programas alineados con el Acuerdo de París, desde su origen hasta su liquidación, incluyendo un registro nacional que convierte los datos de mitigación verificados en activos ambientales. Verificación de IMDC en Aptos. Los datos capturados por los sistemas dMRV de Xange.com se almacenan en la cadena de bloques IMDC de Aptos, creando un registro criptográficamente verificable y auditable para cada resultado de mitigación. Aptos proporciona la capa de verificación, combinando un rendimiento de nivel institucional, una finalidad en fracciones de segundo y una pista de auditoría diseñada para cumplir con los estándares de los órganos de tratados y la financiación climática internacional.

"Chad posee importantes activos ambientales soberanos. Lo que faltaba era la infraestructura para verificar, registrar y llevar esos activos a los mercados internacionales", declaró Esteban van Goor, consejero delegado y fundador de Xange.com. "Este acuerdo le brinda a Chad las herramientas para pasar del potencial a la participación y para aprovechar al máximo los resultados de sus medidas de mitigación en el marco del Acuerdo de París".

Mediante la implementación de las soluciones de infraestructura completas de Xange.com, Chad puede acelerar su camino hacia la participación en el mercado del Artículo 6, convirtiendo los datos ambientales verificados en activos soberanos accesibles para compradores internacionales e instituciones de financiación climática.

Acerca de Xange.com

Xange.com International Holding S.à r.l. es una empresa luxemburguesa de software de inteligencia ambiental e infraestructura de mercado, que presta servicios a gobiernos y empresas con sistemas digitales de MRV, soluciones de infraestructura de mercado, informes de sostenibilidad y participación en el mercado ambiental alineada con el Artículo 6. www.xange.com

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La Fundación Aptos se dedica a apoyar el desarrollo y el ecosistema del protocolo Aptos. Al ofrecer una blockchain de fácil uso, la Fundación Aptos busca acercar los beneficios de la descentralización a todos. Para más información, visite www.aptosfoundation.org.

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