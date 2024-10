RevitaLash® Cosmetics anuncia novo marco de mais de US $ 9 milhões comprometidos com a luta contra o câncer de mama

VENTURA, Califórnia, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics ("RevitaLash"), reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores de embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos, está aprofundando seu compromisso com a luta contra o câncer de mama durante o Mês de Conscientização sobre o Câncer de Mama e além. A empresa já atingiu o marco de mais de US $ 9 milhões em dinheiro, produtos e apoio doados e investimentos feitos em pesquisas sobre câncer e iniciativas de atendimento ao paciente desde 2008.

Desde a sua criação, a RevitaLash Cosmetics orgulhosamente defendeu a causa, impulsionada pelo legado de sua falecida co-fundadora, Gayle Brinkenhoff, que lutou contra o câncer de mama com coragem e graça.

Como parte de seu compromisso Eternally Pink® em andamento, a RevitaLash Cosmetics continua sua missão filantrópica durante todo o ano, doando uma parte dos rendimentos de cada produto vendido para financiar diretamente pesquisas inovadoras e tornar os cuidados que salvam vidas acessíveis a mais pacientes.

O impacto da marca foi sentido por meio de contribuições globais para serviços terapêuticos para pacientes com câncer, educação em enfermagem, capacitação de arrecadadores de fundos e doações cruciais que apoiam pesquisas de ponta em colaboração com organizações importantes como City of Hope, Brigham and Women's Hospital, Future Dreams UK e muito mais.

Este ano, ao eliminar gradualmente a iniciativa anual de embalagens Rosa Global da marca, a RevitaLash Cosmetics conseguiu economizar 30% nos custos de produção, reinvestindo essas economias em seu orçamento global de doações e promulgando mudanças reais e tangíveis. Além disso, a marca deu continuidade à sua iniciativa de matching "365" com parceiros internacionais. Até agora, este ano, quase 10 dos distribuidores parceiros internacionais da marca já se alinharam com organizações locais associadas ao câncer de mama por meio deste programa, solidificando parcerias com instituições como o Instituto Rafael, em Paris, que oferece atendimento abrangente pós-câncer a pacientes e suas famílias. A marca também foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo pela Casa Branca pelos seus esforços inabaláveis para criar melhores tratamentos e acesso a cuidados de saúde oncológicos nas regiões subsaarianas de África.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de ter atingido o marco de mais de US $ 9 milhões comprometidos com a luta contra o câncer de mama", diz Dariel Sidney, vice-presidente de filantropia global e filha mais velha de Gayle Brinkenhoff. "Devemos tudo aos nossos clientes, cujas compras nos permitem continuar financiando iniciativas de mudança de vida – juntos, estamos ajudando a fazer a diferença na vida daqueles que enfrentam um diagnóstico difícil e ajudando a aproximar o mundo de uma cura."

O compromisso "Eternally Pink" da RevitaLash Cosmetic é uma iniciativa que dura o ano todo. A icônica fita rosa em cada produto serve como um lembrete desse compromisso significativo e contínuo. Por meio dessa dedicação, a marca reforça seu papel de líder filantrópica no setor de beleza, firme em sua missão de ajudar a capacitar pacientes e sobreviventes e financiar pesquisas para uma cura.

Para obter mais informações sobre as iniciativas de câncer de mama da RevitaLash Cosmetics ou para saber como sua compra apoia a causa, visite www.revitalash.com/pages/eternally-pink.

RevitaLash Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados de embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, a coleção inclui o premiado RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner e o RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner, e está disponível em consultórios médicos, spas, salões e varejistas especializados em mais de 70 países. Apoiadora de iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama, a RevitaLash Cosmetics doa uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, retribuindo à comunidade de câncer de mama durante todo o ano, não apenas em outubro. Para obter informações, visite www.revitalash.com.

