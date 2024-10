RevitaLash® Cosmetics oznamuje nový míľnik - viac ako 9 miliónov dolárov určených na boj proti rakovine prsníka

VENTURA, Kalifornia, 1. októbra 2024 /PRNewswire/ – Kozmetická spoločnosť RevitaLash® Cosmetics („RevitaLash"), celosvetovo uznávaná pre svoje inovatívne produkty na skrášlenie mihalníc, obočia a vlasov, prehlbuje svoj záväzok v boji proti rakovine prsníka nielen počas mesiaca povedomia o rakovine prsníka. Od roku 2008 dosiahla spoločnosť míľnik viac ako 9 miliónov dolárov v podobe investovaných peňazí, produktov, ako aj podpory a investícií do výskumu rakoviny a iniciatív v oblasti starostlivosti o pacientov.

RevitaLash Cosmetics Eternally Pink

Od svojho založenia RevitaLash Cosmetics hrdo obhajuje túto snahu, motivovanú dedičstvom svojej zosnulej spoluzakladateľky Gayle Brinkenhoff, ktorá bojovala s rakovinou prsníka s odvahou a gráciou.

V rámci svojho trvalého záväzku Eternally Pink® (večne ružová) pokračuje RevitaLash Cosmetics vo svojom celoročnom filantropickom poslaní tým, že venuje časť výnosov z každého predaného produktu na priame financovanie prelomového výskumu a sprístupňuje väčšiemu počtu pacientov starostlivosť, ktorá im zachraňuje život.

Dosah značky sa prejavil prostredníctvom globálnych príspevkov do terapeutických služieb pre pacientov s rakovinou, vzdelávania sestier, posilnenia kampaní a kľúčových grantov na podporu špičkového výskumu v spolupráci s kľúčovými organizáciami ako City of Hope, Brigham and Women's Hospital, Future Dreams UK a ďalšími.

Tento rok, postupným ukončením výročnej iniciatívy balenia značky Global Pink, dokázala spoločnosť RevitaLash Cosmetics ušetriť 30 % výrobných nákladov. Tieto úspory opätovne investovala do svojho globálneho darcovského rozpočtu a realizovala skutočnú a hmatateľnú zmenu. Okrem toho značka pokračovala s medzinárodnými partnermi vo svojej iniciatíve „365". Tento rok sa prostredníctvom tohto programu už takmer 10 medzinárodných distribútorov značky spojilo s miestnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú rakovinou prsníka, čím sa upevnili partnerstvá s inštitúciami, ako je napríklad parížsky Institute Rafael, ktorý ponúka komplexnú starostlivosť pacientom a ich rodinám po skúsenosti s rakovinou. Značku už druhý rok po sebe uznal aj Biely dom za jej neochvejné úsilie o vytvorenie lepšej liečby a prístupu k onkologickej zdravotnej starostlivosti v subsaharských regiónoch Afriky.

„Sme neuveriteľne hrdí, že sme dosiahli míľnik vo výške viac ako 9 miliónov dolárov vyčlenených na boj proti rakovine prsníka," hovorí Dariel Sidney, viceprezidentka pre globálnu filantropiu a najstaršia dcéra Gayle Brinkenhoff. „Za všetko vďačíme našim zákazníkom. Len vďaka ich nákupom môžeme pokračovať vo financovaní iniciatív, ktoré menia životy – spoločne pomáhame zmeniť životy tých, ktorí čelia ťažkej diagnóze, a pomáhame dosahovať pokroky v hľadaní lieku."

Záväzok RevitaLash Cosmetic „Eternally Pink" je celoročnou iniciatívou. Ikonická ružová stužka na každom produkte slúži ako pripomienka tohto zmysluplného a trvalého záväzku. Týmto odhodlaním značka upevňuje svoju úlohu filantropického lídra v kozmetickom priemysle a neochvejne plní svoje poslanie pomáhať pacientom a ľuďom, ktorí prekonali chorobu, ako aj financovať výskum liečby.

Ďalšie informácie o iniciatívach spoločnosti RevitaLash Cosmetics v oblasti rakoviny prsníka alebo o tom, ako svojím nákupom podporíte túto iniciatícu, nájdete na stránke www.revitalash.com/pages/eternally-pink.

O spoločnosti RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics je svetovým lídrom vo vývoji pokročilých produktov na skrášlenie rias, obočia a vlasov. Kolekcia, ktorá vznikla v roku 2006, zahŕňa oceňované sérum RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner a sérum na obočie RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner a je dostupná v ordináciách lekárov, kúpeľoch, salónoch a špecializovaných maloobchodných predajniach vo viac ako 70 krajinách. Spoločnosť RevitaLash Cosmetics ako podporovateľ neziskových iniciatív v oblasti rakoviny prsníka venuje časť výnosov na výskumné a vzdelávacie iniciatívy a podporuje komunitu zasiahnutú rakovinou prsníka celoročne, nielen v októbri. Viac informácií nájdete na stránke www.revitalash.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2520068/RevitaLash_Cosmetics_Eternally_Pink.jpg