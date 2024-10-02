RevitaLash® Cosmetics отдала более 9 млн долларов на борьбу с раком молочной железы

ВЕНТУРА (штат Калифорния), 2 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Бренд RevitaLash® («RevitaLash»), всемирно известный своими инновационными средствами для ухода за ресницами, бровями и волосами, углубляет свою приверженность борьбе с раком молочной железы как в рамках Месяца осведомленности о раке молочной железы, так и на постоянной основе. В этом году компания достигла важного рубежа — с 2008 года она вложила более 9 млн долларов США в пожертвования, разработку продукции и оказание поддержки, а также в инвестирование онкологических исследований и инициатив по уходу за пациентами, сражающимися этой болезнью.

RevitaLash Cosmetics Eternally Pink

С момента своего основания RevitaLash Cosmetics с гордостью поддерживает эту борьбу, отдавая дань уважения своей покойной соучредительнице Гейл Бринкенхофф (Gayle Brinkenhoff), которая мужественно и стойко боролась с раком молочной железы.

В рамках постоянной программы Eternally Pink® компания RevitaLash Cosmetics продолжает свою круглогодичную благотворительную миссию, направляя часть выручки от каждого проданного продукта на прямое финансирование новаторских исследований и делая жизненно важную помощь доступной для все большего числа пациентов.

Влияние бренда ощущается благодаря его глобальному вкладу в терапевтические услуги для онкологических больных и обучение медсестер, расширению возможностей для сбора средств и финансированию важнейших грантов для поддержки передовых исследований в сотрудничестве с такими ключевыми организациями, как City of Hope, Brigham and Women's Hospital, Future Dreams UK и др.

В этом году, отказавшись от ежегодной кампании Global Pink по использованию для продукции бренда символической розовой упаковки, RevitaLash Cosmetics смогла сэкономить 30% на производственных затратах, реинвестировав эти средства в свой глобальный бюджет на гуманитарные цели и добившись реальных и ощутимых результатов. Кроме того, бренд продолжил реализацию инициативы «365» со своими международными партнерами. В этом году в рамках этой программы около 10 международных партнеров бренда по дистрибуции уже вступили в сотрудничество с местными организациями, занимающимися проблемами рака молочной железы, укрепляя партнерские отношения с такими учреждениями, как Институт Рафаэля (Institut Rafaël) в Париже, который предлагает комплексную послераковую реабилитацию пациентам и их семьям. Также бренд второй год подряд получает признание Белого дома за неустанные усилия по созданию более эффективных методов лечения и расширению доступа к онкологической помощи в регионах Африки южнее Сахары.

«Мы невероятно гордимся тем, что превысили рубеж в 9 миллионов долларов по средствам, выделенным на борьбу с раком молочной железы, — говорит Дариэль Сидни (Dariel Sidney), вице-президент Global Philanthropy и старшая дочь Гейл Бринкенхофф. — Это целиком заслуга наших клиентов, ведь именно они, покупая нашу продукцию, позволяют нам продолжать финансирование инициатив, меняющих жизнь, — вместе мы помогаем изменить жизнь тех, кто столкнулся с тяжелым диагнозом, и приближаем мир к открытию способа его излечения».

Программа «Eternally Pink» компании RevitaLash Cosmetic — это ее постоянная миссия. Символическая розовая ленточка на каждой упаковке служит напоминанием об этой значимой и непрерывной приверженности. Сохраняя верность своим принципам, бренд укрепляет свою роль в качестве лидера благотворительности в индустрии красоты и неуклонно выполняет свои добровольные обязательства по оказанию помощи пациентам и людям, пережившим рак, и финансированию медицинских исследований.

За дополнительной информацией об инициативах компании RevitaLash Cosmetics по борьбе с раком молочной железы или о том, как ваша покупка поддерживает эти начинания, обращайтесь на веб-сайт www.revitalash.com/pages/eternally-pink.

О компании RevitaLash® Cosmetics

Бренд RevitaLash Cosmetics является одним из мировых лидером в области разработки современной продукции для ухода за ресницами, бровями и волосами. Ее коллекция, запущенная в 2006 году, включает в себя отмеченные международными наградами кондиционер для ресниц RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner и предлагается в кабинетах косметологов, спа-салонах, салонах красоты и специализированных розничных магазинах более чем в 70 странах мира. Поддерживая некоммерческие инициативы по борьбе с раком молочной железы, компания RevitaLash Cosmetics жертвует часть своей выручки на реализацию научно-исследовательских и образовательных проектов, поддерживая усилия сообщества по борьбе с раком молочной железы в течение всего года, а не только в октябре. За информацией обращайтесь на веб-сайт www.revitalash.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2520068/RevitaLash_Cosmetics_Eternally_Pink.jpg