RevitaLash® Cosmetics informuje o przekroczeniu kwoty 9 milionów dolarów przekazanych na rzecz walki z rakiem piersi

VENTURA, Kalifornia, 1 października 2024 r. /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics („RevitaLash"), znana na całym świecie marka innowacyjnych produktów upiększających do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów, zwiększa swoje zaangażowanie w walkę z rakiem piersi nie tylko podczas Miesiąca Świadomości Raka Piersi, ale także po jego zakończeniu. Firma osiągnęła kolejny kamień milowy w postaci przekroczenia kwoty 9 milionów dolarów przekazanych łącznie od 2008 roku na badania nad leczeniem nowotworów i inicjatywy związane z opieką nad pacjentami.

RevitaLash Cosmetics Eternally Pink

Od samego początku RevitaLash Cosmetics z dumą podejmuje działania w tym obszarze, kierując się dziedzictwem swojej zmarłej współzałożycielki, Gayle Brinkenhoff, która z odwagą i wdziękiem toczyła walkę z nowotworem piersi.

W ramach zobowiązania Eternally Pink® firma RevitaLash Cosmetics kontynuuje swoją całoroczną misję filantropijną, przekazując część dochodów z każdego sprzedanego produktu jako bezpośrednie wsparcie finansowe na rzecz przełomowych badań i zapewnienia opieki ratującej życie większej liczbie pacjentów.

Wpływ marki stał się odczuwalny poprzez jej globalny wkład w zapewnienie opieki terapeutycznej pacjentom chorym na raka, a także w szkolenie pielęgniarek, wspieranie podmiotów gromadzących fundusze i zapewnianie kluczowych grantów wspierających zaawansowane badania we współpracy z wiodącymi organizacjami, takimi jak: City of Hope, Brigham and Women's Hospital czy Future Dreams UK.

Ograniczając w tym roku zakres corocznej inicjatywy marki związanej z opakowaniami Global Pink, RevitaLash Cosmetics zaoszczędziła 30% na kosztach produkcji, reinwestując uzyskane w ten sposób oszczędności w swój globalny budżet na działania charytatywne i umożliwiając wprowadzenie realnych zmian. Ponadto marka kontynuuje realizację inicjatywy „365" wspólnie z międzynarodowymi partnerami. Na chwilę obecną w ramach inicjatywy blisko 10 międzynarodowych dystrybutorów marki nawiązało już w tym roku współpracę z lokalnymi organizacjami na rzecz walki z rakiem piersi. Umocniono partnerstwa z takimi organizacjami jak Institute Rafael w Paryżu, który oferuje kompleksową opiekę po leczeniu nowotworu pacjentom i ich rodzinom. Marka została również drugi rok z rzędu wyróżniona przez Biały Dom za nieustanne wysiłki na rzecz zapewnienia skuteczniejszych metod leczenia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób chorych na raka w Afryce Subsaharyjskiej.

„Jesteśmy niesamowicie dumni, że osiągnęliśmy kamień milowy w postaci przekroczenia kwoty 9 milionów dolarów przeznaczonych na walkę z rakiem piersi - powiedziała Dariel Sidney, wiceprezes ds. globalnej filantropii i najstarsza córka Gayle Brinkenhoff. - Wszystko zawdzięczamy naszym klientom, których zakupy umożliwiają dalsze finansowanie inicjatyw zmieniających życie. Razem pomagamy zmieniać życie osób zmagających się z przykrą diagnozą i przybliżyć świat do wynalezienia lekarstwa".

Eternally Pink®" to całoroczna inicjatywa RevitaLash Cosmetic. Charakterystyczna różowa wstążka na każdym produkcie stanowi przypomnienie tego znaczącego i wciąż aktualnego zobowiązania. Dzięki swojemu zaangażowaniu marka wzmacnia swoją rolę filantropijnego lidera w branży kosmetycznej, nieustannie realizując misję wspierania pacjentów i osób, które przeżyły chorobę oraz finansując badania służące wynalezieniu skutecznego leku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podejmowanych przez RevitaLash Cosmetics inicjatyw na rzecz walki z rakiem piersi lub dowiedzieć się, w jaki sposób można je wesprzeć poprzez zakup produktów, zapraszamy na stronę: www.revitalash.com/pages/eternally-pink.

RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics jest globalnym liderem w opracowywaniu zaawansowanych produktów upiększających do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów. Kolekcja produktów tej założonej w 2006 r. firmy obejmuje nagradzaną odżywkę do pielęgnacji rzęs RevitaLash® Advanced i odżywkę do pielęgnacji brwi RevitaBrow® Advanced i dostępna jest w gabinetach lekarskich, spa, salonach kosmetycznych i specjalistycznych sklepach w ponad 70 krajach. Spółka RevitaLash® Cosmetics, wspierająca charytatywne inicjatywy na rzecz walki z rakiem piersi, przekazuje część dochodów na programy badawcze i edukacyjne na rzecz społeczności pacjentek zmagających się z tą chorobą, przez cały rok, nie tylko w październiku. Więcej informacji na stronie: www.revitalash.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2520068/RevitaLash_Cosmetics_Eternally_Pink.jpg