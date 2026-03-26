Rönesans Holding 宣佈達成新的全球合作夥伴關係

Rönesans 與 SJ Group 簽訂策略合作協議，共同推動 DAPEK 工業區持續發展

伊斯坦堡2026年3月26日 /美通社/ -- Rönesans Holding 宣佈與 SJ Group 達成策略合作，攜手發展位於阿達納省傑伊漢的東地中海石化工業區與港口 (DAPEK) 項目。

DAPEK 佔地 2,750 公頃，擁有兩公里長的海岸線，在土耳其的能源與貿易走廊中，屬於具國家策略意義的新一代物流及能源樞紐。 項目於 2025 年動工，核心是一座世界級聚丙烯生產設施，並輔以綜合基礎設施，包括液體散貨碼頭、集裝箱碼頭、太陽能發電廠以及綠色氫氣生產設施。

Ceyhan Polypropylene Production Plant and Liquid Bulk Terminal Erman Ilicak, President Emeritus of Rönesans Holding

SJ Group 將以管理合作夥伴的身份，將全球最佳實踐引入 DAPEK 的發展中。 當中涵蓋制定策略發展規劃、規劃土地用途，以及協助新製造商融入產業集群。 是次合作發揮 Rönesans Holding 在大型基建領域的專業知識，以及 SJ Group 在工業規劃及投資者網絡方面的卓越專長，其在新加坡裕廊島的項目便是當中的典範。

此工業區由 Rönesans Holding 與工業和技術部緊密協作開發，區內基建投資專為迎合全球投資者的需求而設，份外注重高資本投入及出口導向的項目。 基於自 2025 年起提供的諮詢支持，是次正式確立的合作夥伴關係將讓 SJ Group 引入多項有利投資者的解決方案，包括簡化審批流程、提升營運效率和加快項目交付進度。

合作夥伴關係推動可持續增長目標

Rönesans Holding 榮譽主席 Erman Ilıcak 表示：「我們相信，國際合作夥伴關係是可持續增長的重要動力。 這類合作結合全球視野與深厚的本地專業知識，為工業發展樹立強而有力的範例。 這種技術創新與環境責任並重的做法，將有助為土耳其及廣泛地區創造長遠價值。

在 Rönesans，我們也是 DAPEK 的核心投資者，投入 20 億美元發展一座丙烷脫氫 (PDH) / 聚丙烯 (PP) 工廠及一個液體散貨碼頭。 此項目預計於 2027 年底投入運作，每年可為土耳其的經常賬收支貢獻約 3 億美元。 SJ Group 憑著其在工業總體規劃、能源基建及可持續發展領域的全球經驗，將協助鞏固 DAPEK 的長遠戰略，並支持我們實現可持續增長目標。」

區域工業發展模範

SJ 能源部高級執行董事 Tan Wooi Leong 表示：「我們與 Rönesans 的合作是 SJ 的重要里程碑，強化我們作為全球領先顧問的地位，致力發展大型工業及港口集群，尤其是那些專注於能源轉型及邁向淨零排放製造的新興技術領域。 我們在工業園區及經濟特區方面的深厚專業知識，將有助 DAPEK 成為該區工業發展的典範，同時加強其在推動土耳其長遠工業增長及基建宏圖中的角色。」

關於 Rönesans Group

Rönesans Holding 是該集團的旗艦投資機構，總部設於安卡拉，位列全球第 50 大國際承包公司，同時也是歐洲規模數一數二的承包公司。 Rönesans 的業務遍及歐洲、中亞及非洲 40 個國家，旗下子公司包括荷蘭的 Ballast Nedam 及德國的 Heitkamp Industrial Solutions GmbH。該公司在建築、房地產、特許經營、能源及工業投資等領域，以主要承包商及投資者身份成功營運超過 30 年。 Rönesans 將透過創新實現穩健基礎及強大增長作為公司核心，並優先推動可持續發展及社會進步。公司透過獎學金、學術平台及多項計劃支持學生發展，並自 2015 年起簽署聯合國全球契約 (UN Global Compact)，自 2016 年起簽署聯合國賦權予婦女原則 (UN Women's Empowerment Principles)。



在榮譽主席 Erman Ilıcak 的帶領下，Rönesans 連同其合作夥伴 GIC、Meridiam Infrastructure、Sojitz、Samsung C&T、TotalEnergies 及 World Bank Group 旗下的 IFC（集團少數股東），已向全球多個開創性項目投資超過 100 億美元。

關於 SJ Group

SJ 是一個匯聚多元智慧的團隊，專注解決建築環境領域的問題，不斷革新思維，共創可持續發展的智能未來。

集團總部設於新加坡，旗下成員公司包括 AETOS、Atelier Ten、B+H、CHIL、KTP、Prostruct、Robert Bird Group、SAA、SMEC 及 Surbana Jurong，匯聚全球 16,000 名專業人才，並於超過 40 個國家設有 120 多個辦事處。 團隊成員雲集建築師、設計師、規劃師、工程師、設施經理及其他專業人士，發揮前瞻思維及創新理念，共塑更美好的未來。

技術專家提供貫穿項目整個生命週期的可持續解決方案，涵蓋規劃設計以至交付管理各個階段，並提供全面的多學科諮詢服務，服務領域廣泛，包括交通、水務、航空、醫療、款待及可再生能源。

SJ 是一間全球領先的城市、基建及管理服務諮詢公司，擁有逾 70 年成功交付項目的經驗。該公司在新加坡建造了超過 100 萬間住宅，為 60 多個國家制定總體規劃，並在全球開發了超過 100 個工業園區。

SJ 在 Engineering News-Record 的「225 強國際設計公司」中位列第 23，在《2025 年世界建築 100 強》(World Architecture 100 2025) 中位列第 17，並榮獲 International Facility Management Association 頒發的「2022 年亞太區設施管理技術供應商」大獎 (Asia Pacific FM Technology Provider of the Year 2022)。

SOURCE Rönesans Holding