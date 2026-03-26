Rönesans Holding anuncia una nueva asociación global

Asociación estratégica firmada entre Rönesans y SJ Group para ayudar a continuar entregando la Zona Industrial DAPEK

ESTAMBUL, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding ha anunciado una asociación estratégica con SJ Group, como parte del desarrollo del proyecto de Puerto y Zona Industrial Petroquímica del Mediterráneo Oriental (DAPEK) en Ceyhan, Adana.

Ceyhan Polypropylene Production Plant and Liquid Bulk Terminal Erman Ilicak, President Emeritus of Rönesans Holding

DAPEK, que abarca 2.750 hectáreas y dos kilómetros de costa, es un centro logístico y energético de próxima generación de importancia estratégica nacional dentro del corredor energético y comercial de Turquía. Iniciado con el comienzo de la construcción en 2025, el proyecto se basa en una instalación de producción de polipropileno a escala mundial, respaldada por una infraestructura integrada que incluye terminales de contenedores y líquidos a granel, una planta de energía solar y una instalación de producción de hidrógeno verde.

Como socio administrativo, SJ Group aportará las mejores prácticas globales al desarrollo de DAPEK. Esto incluye la preparación de planes de desarrollo estratégico, planificación del uso de la tierra y la integración de nuevos fabricantes en grupos industriales. La colaboración combina el conocimiento de infraestructuras a gran escala de Rönesans Holding con la reconocida experiencia de SJ Group en planificación industrial y redes de inversores, en particular su trabajo en la isla Jurong de Singapur.

Desarrolladas por Rönesans Holding en estrecha coordinación con el Ministerio de Industria y Tecnología, las inversiones en infraestructura en la Zona Industrial están diseñadas específicamente para alinearse con las necesidades de los inversores globales, con un enfoque en inversiones de alto capital orientadas a la exportación. Sobre la base del apoyo de consultoría brindado desde 2025, esta asociación formal permitirá a SJ Group introducir soluciones amigables para los inversionistas que incluyen procesos optimizados, eficiencia operativa mejorada y cronogramas de entrega de proyectos acelerados.

LA ASOCIACIÓN IMPULSA OBJETIVOS DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Erman Ilıcak, presidente emérito de Rönesans Holding, dijo: "Creemos que las asociaciones internacionales son un motor clave del crecimiento sostenible. Estas colaboraciones, que reúnen una perspectiva global con una sólida experiencia local, presentan un modelo poderoso para el desarrollo industrial. Un enfoque que alinee la innovación tecnológica con la responsabilidad ambiental ayudará a crear valor a largo plazo para Turquía y la región en general.

En Rönesans también somos el inversor ancla en DAPEK, invirtiendo 2 mil millones de dólares para el desarrollo de una planta de PDH/PP y una terminal de graneles líquidos. Se espera que este proyecto esté operativo a finales de 2027 y aporte aproximadamente 300 millones de dólares anuales al saldo de la cuenta corriente de Turquía. Con experiencia global en planificación maestra industrial, infraestructura energética y sostenibilidad, SJ Group contribuirá a fortalecer la estrategia a largo plazo de DAPEK y respaldará nuestros objetivos de crecimiento sostenible".

UN MODELO DE DESARROLLO INDUSTRIAL REGIONAL

Tan Wooi Leong, director ejecutivo senior de Energía de SJ, dijo: "Nuestra colaboración con Rönesans marca un hito importante para SJ a medida que fortalecemos nuestro papel como asesor global líder en el desarrollo de importantes clústeres industriales y portuarios, particularmente aquellos centrados en la transición energética y las tecnologías emergentes hacia un sitio de fabricación neto cero. Nuestra profunda experiencia en parques industriales y zonas económicas ayudará a establecer a DAPEK como un modelo a seguir para el desarrollo industrial en la región, al tiempo que reforzará su papel en el avance del crecimiento industrial a largo plazo y las ambiciones de infraestructura de Turquía".

Acerca de Rönesans Group

Rönesans Holding, la entidad inversora líder del conglomerado con sede en Ankara, es la 50ª empresa contratista internacional a nivel mundial y una de las más grandes de Europa. Con operaciones en 40 países de Europa, Asia Central y África, incluidas filiales como Ballast Nedam en los Países Bajos y Heitkamp Industrial Solutions GmbH en Alemania, Rönesans ha operado con éxito como principal contratista e inversor durante más de 30 años en construcción, bienes inmuebles, concesiones, energía e inversiones industriales. Al poner la resiliencia y el crecimiento a través de la innovación en el centro de la empresa, con prioridad en la sostenibilidad y el desarrollo social, Rönesans ha desarrollado proyectos que apoyan a los estudiantes con becas, plataformas e iniciativas académicas; ha sido signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2015; y signatario de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU desde 2016.

Bajo el liderazgo de su presidente emérito, Erman Ilıcak, Rönesans, junto con sus socios GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies e IFC del Grupo del Banco Mundial (accionista minoritario del grupo), ha invertido más de 10.000 millones de dólares en proyectos pioneros a nivel mundial.

Acerca de SJ Group

SJ es un colectivo diverso de solucionadores de problemas para el entorno construido, que reinventa continuamente formas de crear un futuro inteligente y sostenible.

Con sede en Singapur, el grupo cuenta con un grupo de talento global de 16.000 en sus empresas miembro AETOS, Atelier Ten, B+H, CHIL, KTP, Prostruct, Robert Bird Group, SAA, SMEC y Surbana Jurong, con sede en más de 120 oficinas en más de 40 países. Incluyen arquitectos, diseñadores, planificadores, ingenieros, administradores de instalaciones y otros especialistas impulsados por un pensamiento progresista e ideas creativas para dar forma a un futuro mejor.

Sus expertos técnicos ofrecen soluciones sostenibles que cubren todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la entrega y la gestión, así como un conjunto completo de servicios de consultoría multidisciplinarios en una amplia gama de sectores, incluidos el transporte, el agua, la aviación, la atención sanitaria, la hostelería y las energías renovables.

SJ, una firma global de consultoría urbana, de infraestructura y de servicios gestionados con más de 70 años de trayectoria en la ejecución exitosa de proyectos, ha construido más de un millón de viviendas en Singapur, ha creado planes maestros en más de 60 países y ha desarrollado más de 100 parques industriales en todo el mundo.

SJ ocupa el puesto 23 en las 225 principales empresas de diseño internacionales de Engineering News-Record, el puesto 17 en World Architecture 100 2025 y Proveedor de tecnología FM de Asia Pacífico del año 2022, otorgado por la Asociación Internacional de Gestión de Instalaciones.

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