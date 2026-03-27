Rönesans Holding kündigt neue globale Partnerschaft an

Rönesans und die SJ Group unterzeichnen strategische Partnerschaft zur weiteren Entwicklung des Industriegebiets DAPEK

ISTANBUL, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Rönesans Holding hat im Rahmen der Entwicklung des Projekts „DAPEK" (Petrochemische Industriezone und Hafen im östlichen Mittelmeerraum) in Ceyhan, Adana, eine strategische Partnerschaft mit der SJ Group bekannt gegeben.

Polypropylen-Produktionsanlage und Flüssiggut-Terminal in Ceyhan Erman Ilicak, emeritierter Präsident der Rönesans Holding

Mit einer Fläche von 2.750 Hektar und einer Küstenlinie von zwei Kilometern ist DAPEK ein Logistik- und Energiezentrum der nächsten Generation von nationaler strategischer Bedeutung innerhalb des Energie- und Handelskorridors der Türkei. Das Projekt, dessen Bau 2025 begonnen hat, basiert auf einer Polypropylen-Produktionsanlage von weltweiter Bedeutung und wird durch eine integrierte Infrastruktur unterstützt, zu der Flüssiggut- und Containerterminals, ein Solarkraftwerk sowie eine Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff gehören.

Als Managementpartner wird die SJ Group globale Best Practices in die Entwicklung von DAPEK einbringen. Dazu gehören die Erstellung strategischer Entwicklungspläne, die Flächennutzungsplanung sowie die Integration neuer Hersteller in Industriecluster. Die Zusammenarbeit verbindet das Know-how der Rönesans Holding im Bereich groß angelegter Infrastrukturprojekte mit der renommierten Expertise der SJ Group in der Industrieplanung und ihren Investoren-Netzwerken, insbesondere ihrer Arbeit auf Singapurs Jurong Island.

Die von der Rönesans Holding in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Industrie und Technologie entwickelten Infrastrukturinvestitionen in dem Industriegebiet sind speziell auf die Bedürfnisse globaler Investoren zugeschnitten, wobei der Schwerpunkt auf kapitalintensiven, exportorientierten Investitionen liegt. Aufbauend auf der seit 2025 geleisteten Beratungsunterstützung wird die SJ Group im Rahmen dieser formalisierten Partnerschaft investorenfreundliche Lösungen einführen, darunter optimierte Prozesse, gesteigerte betriebliche Effizienz und verkürzte Projektdurchlaufzeiten.

PARTNERSCHAFT FÖRDERT ZIELE FÜR NACHHALTIGES WACHSTUM

Erman Ilıcak, Ehrenpräsident der Rönesans Holding, sagte: „Wir glauben, dass internationale Partnerschaften ein wichtiger Motor für nachhaltiges Wachstum sind. Diese Kooperationen, die eine globale Perspektive mit starker lokaler Expertise verbinden, stellen ein leistungsstarkes Modell für die industrielle Entwicklung dar. Ein Ansatz, der technologische Innovation mit ökologischer Verantwortung in Einklang bringt, wird dazu beitragen, langfristigen Wert für die Türkei und die gesamte Region zu schaffen.

Bei Rönesans sind wir zudem der Hauptinvestor bei DAPEK und investieren 2 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung einer PDH/PP-Anlage und eines Flüssiggutterminals. Dieses Projekt soll bis Ende 2027 in Betrieb gehen und jährlich etwa 300 Millionen US-Dollar zur Leistungsbilanz der Türkei beitragen. Mit ihrer globalen Erfahrung in den Bereichen industrielle Masterplanung, Energieinfrastruktur und Nachhaltigkeit wird die SJ Group dazu beitragen, die langfristige Strategie von DAPEK zu stärken und unsere Ziele für nachhaltiges Wachstum zu unterstützen."

EIN MODELL FÜR REGIONALE INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Tan Wooi Leong, Senior Executive Director, Energy bei SJ, sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit Rönesans ist ein bedeutender Meilenstein für SJ, da wir unsere Rolle als weltweit führender Berater bei der Entwicklung großer Industrie- und Hafencluster stärken, insbesondere solcher, die sich auf die Energiewende und neue Technologien für einen CO2-neutralen Produktionsstandort konzentrieren. Unsere umfassende Expertise in Industrieparks und Wirtschaftszonen wird dazu beitragen, DAPEK als Vorbild für die industrielle Entwicklung in der Region zu etablieren und gleichzeitig seine Rolle bei der Förderung des langfristigen industriellen Wachstums und der Infrastruktur der Türkei zu stärken."

Informationen zur Rönesans-Gruppe

Die Rönesans Holding, die führende Investmentgesellschaft des Konglomerats mit Sitz in Ankara, ist das 50. größte internationale Bauunternehmen weltweit und eines der größten in Europa. Mit Niederlassungen in 40 Ländern in Europa, Zentralasien und Afrika, darunter Tochtergesellschaften wie Ballast Nedam in den Niederlanden und die Heitkamp Industrial Solutions GmbH in Deutschland, ist Rönesans seit mehr als 30 Jahren erfolgreich als Generalunternehmer und Investor in den Bereichen Bauwesen, Immobilien, Konzessionen, Energie und Industrieinvestitionen tätig. Während Rönesans Resilienz und Wachstum durch Innovation mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und sozialer Entwicklung in den Mittelpunkt des Unternehmens stellt, entwickelte das Unternehmen Projekte, um Studierende mit Stipendien, akademischen Plattformen sowie Initiativen zu unterstützen, ist seit 2015 Unterzeichner des UN Global Compact und seit 2016 Unterzeichner der UN Women's Empowerment Principles.



Unter der Leitung seines Ehrenpräsidenten Erman Ilıcak hat Rönesans gemeinsam mit seinen Partnern GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies und der IFC der Weltbankgruppe (Minderheitsaktionär der Gruppe) weltweit mehr als 10 Milliarden US-Dollar in wegweisende Projekte investiert.

Informationen zur SJ-Gruppe

SJ ist ein vielfältiges Kollektiv von Problemlösern für die gebaute Umwelt, das kontinuierlich neue Wege zur Gestaltung einer intelligenten und nachhaltigen Zukunft entwickelt.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Singapur verfügt über einen globalen Talentpool von 16.000 Mitarbeitern in ihren Mitgliedsunternehmen AETOS, Atelier Ten, B+H, CHIL, KTP, Prostruct, Robert Bird Group, SAA, SMEC und Surbana Jurong, die in mehr als 120 Büros in über 40 Ländern ansässig sind. Dazu gehören Architekten, Designer, Planer, Ingenieure, Facility Manager und andere Spezialisten, die von fortschrittlichem Denken und kreativen Ideen angetrieben werden, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

Die technischen Experten liefern nachhaltige Lösungen, die den gesamten Projektlebenszyklus abdecken – von der Planung und Konzeption bis hin zur Umsetzung und Verwaltung – sowie ein umfassendes Angebot an multidisziplinären Beratungsdienstleistungen in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Verkehr, Wasser, Luftfahrt, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und erneuerbare Energien.

Als globales Beratungsunternehmen für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Managed Services mit über 70 Jahren Erfahrung in der erfolgreichen Projektabwicklung hat SJ in Singapur mehr als eine Million Wohnungen gebaut, Masterpläne in über 60 Ländern erstellt und weltweit über 100 Industrieparks entwickelt.

SJ belegt Platz 23 in der Liste der Top 225 internationalen Planungsbüros von Engineering News-Record, Platz 17 in der World Architecture 100 2025 und wurde von der International Facility Management Association als „Asia Pacific FM Technology Provider of the Year 2022" ausgezeichnet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941965/Production_Plant_and_Bulk_Terminal.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941966/Erman_Ilicak.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2941964/Renesans_Holding_logo.jpg