Rönesans Holding annonce un nouveau partenariat mondial

Signature d'un partenariat stratégique entre Rönesans et le groupe SJ, afin de poursuivre la réalisation de la zone industrielle de DAPEK

ISTANBUL, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding a annoncé un partenariat stratégique avec SJ Group, dans le cadre du développement du projet de zone industrialo-portuaire pétrochimique de la Méditerranée orientale (DAPEK) à Ceyhan, Adana.

Usine de production de polypropylène et terminal de vrac liquide de Ceyhan Erman Ilicak, Président émérite de Rönesans Holding

S'étendant sur 2 750 hectares et deux kilomètres de littoral, DAPEK est un centre logistique et énergétique nouvelle génération d'importance stratégique nationale dans le corridor énergétique et commercial turc. Le projet, dont la construction a démarré en 2025, s'appuie sur une installation de production de polypropylène de pointe, soutenue par une infrastructure intégrée comprenant des terminaux de vrac liquide et de conteneurs, une centrale solaire et une installation de production d'hydrogène vert.

En tant qu'associé directeur, le groupe SJ apportera les meilleures pratiques mondiales au développement de DAPEK. Il s'agit de la préparation de plans de développement stratégique, de l'aménagement du territoire et de l'intégration de nouveaux fabricants dans des pôle industriels. Cette collaboration associe le savoir-faire de Rönesans Holding en matière d'infrastructures à grande échelle à l'expertise reconnue de SJ Group en matière de planification industrielle et de réseaux d'investisseurs, notamment dans le cadre de leur travail sur l'île de Jurong à Singapour.

Développés par Rönesans Holding en étroite collaboration avec le Ministère de l'industrie et de la technologie, les investissements en infrastructure dans la zone industrielle sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des investisseurs internationaux, en mettant l'accent sur d'importants investissements à vocation exportatrices. S'appuyant sur les services de conseil fournis depuis 2025, ce partenariat formalisé permettra à SJ Group d'introduire des solutions attrayantes pour les investisseurs, notamment en rationalisant les processus, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en accélérant les délais de livraison des projets.

LE PARTENARIAT FAIT PROGRESSER LES OBJECTIFS DE CROISSANCE DURABLE

Erman Ilıcak, Président émérite de Rönesans Holding, a déclaré : « Nous sommes convaincus que les partenariats internationaux sont un moteur essentiel de la croissance durable. Ces collaborations, qui associent une perspective mondiale à une solide expertise locale, constituent un puissant modèle de développement industriel. Une approche qui associe innovation technologique à responsabilité environnementale contribuera à créer de la valeur à long terme pour la Turquie et l'ensemble de la région.

Rönesans est également l'investisseur principal de DAPEK, avec 2 milliards de dollars investis dans le développement d'une usine PDH/PP et d'un terminal de vrac liquide. Ce projet devrait être opérationnel d'ici fin 2027 et contribuer à hauteur d'environ 300 millions de dollars par an à la balance des paiements courants de la Turquie. Fort de son expérience mondiale en matière de planification industrielle, d'infrastructures énergétiques et de développement durable, le groupe SJ contribuera à renforcer la stratégie à long terme de DAPEK et à soutenir nos objectifs de croissance durable. »

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÉGIONAL

Tan Wooi Leong, Directeur exécutif principal Energie chez SJ, a déclaré : « Notre collaboration avec Rönesans marque une étape importante pour SJ, car nous renforçons notre rôle de conseiller mondial de premier plan dans le développement de grands pôles industriels et portuaires, en particulier ceux qui se concentrent sur la transition énergétique et les technologies émergentes vers un site de fabrication zéro carbone. Notre grande expertise en matière de parcs industriels et de zones économiques contribuera à faire de DAPEK une référence en matière de développement industriel dans la région, tout en renforçant son rôle dans la croissance industrielle à long terme et les ambitions de la Turquie en matière d'infrastructures. »

À propos de Rönesans Group

Rönesans Holding, la principale entité d'investissement du conglomérat dont le siège se trouve à Ankara, est la 50e plus grande entreprise internationale de sous-traitance au monde, et l'une des plus grandes d'Europe. Présent dans 40 pays d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique, avec des filiales telles que Ballast Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp Industrial Solutions GmbH en Allemagne, Rönesans opère depuis plus de 30 ans en tant qu'entrepreneur principal et investisseur dans les domaines de la construction, de l'immobilier, de la consesion, de l'énergie et de l'investissement industriel. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au cœur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets de soutien aux étudiants avec des bourses, des plateformes et des initiatives académiques ; est signataire du Pacte mondial des Nations unies depuis 2015 ; et signataire des principes d'autonomisation des femmes de l'ONU depuis 2016.



Sous la direction de son Président émérite, Erman Ilıcak, Rönesans, avec ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies et la SFI du groupe de la Banque mondiale (actionnaire minoritaire du groupe), a investi plus de 10 milliards de dollars dans des projets pionniers à l'échelle mondiale.

À propos du groupe SJ

SJ est un collectif diversifié de personnes qui résolvent les problèmes liés à l'environnement bâti et qui ne cessent d'imaginer des moyens de créer un avenir intelligent et durable.

Basé à Singapour, le groupe dispose d'un vivier mondial de 16 000 talents dans ses sociétés membres AETOS, Atelier Ten, B+H, CHIL, KTP, Prostruct, Robert Bird Group, SAA, SMEC et Surbana Jurong, réparties dans plus de 120 bureaux dans plus de 40 pays. Il s'agit d'architectes, de concepteurs, de planificateurs, d'ingénieurs, de responsable des installations et d'autres spécialistes aux idées progressistes et créatives visant à façonner un avenir meilleur.

Ses experts techniques proposent des solutions durables qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des projets, de la planification et de la conception à la livraison et à la gestion, ainsi qu'un éventail complet de services de conseil pluridisciplinaires dans divers secteurs, notamment les transports, l'eau, l'aviation, les soins de santé, l'hôtellerie et les énergies renouvelables.

Société internationale de conseil en matière d'urbanisme, d'infrastructures et de services gérés, forte de plus de 70 ans d'expérience dans la réalisation de projets, SJ a construit plus d'un million de logements à Singapour, élaboré des plans directeurs dans plus de 60 pays et aménagé plus de 100 parcs industriels dans le monde entier.

SJ est classé 23e dans le Top 225 International Design Firms de Engineering News-Record, 17e dans le World Architecture 100 2025, et Fournisseur de technologie FM Asie-Pacifique de l'année 2022, décerné par l'International Facility Management Association.

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