SANY estreia o primeiro caminhão-bomba híbrido inteligente do mundo

XANGAI, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A SANY recentemente realizou um evento de lançamento de produto com o tema "Inaugurar um Novo Capítulo com Inovação Elétrica Inteligente" na China, onde apresentou o primeiro caminhão-bomba híbrido inteligente do mundo, junto com vários outros modelos elétricos inteligentes. O evento atraiu quase 600 clientes do setor, profissionais e representantes da mídia, com uma audiência online ultrapassando um milhão.

Caminhão-bomba híbrido inteligente da SANY enfrentando desafios da autonomia

"Por meio de investimentos contínuos em P&D, estamos trazendo uma nova geração de produtos ao mercado, incluindo o caminhão-bomba híbrido inteligente, caminhão-betoneira elétrico e caminhão bombeador de 33 metros – todos projetados para atender às preocupações dos clientes sobre custos de energia e alcance operacional", disse Yuan Yue, presidente da Concrete & Road Machinery BU.

Primeiro caminhão-bomba híbrido inteligente do mundo resolve desafios de alcance

O recém-lançado caminhão-bomba híbrido inteligente combina um trem de força inteligente com um sistema híbrido de extensão de autonomia, projetado para superar desafios antigos em equipamentos de construção elétrica.

- Alcance Estendido: Testes mostram que o veículo atinge alcance máximo de 1.400,5 quilômetros, com capacidade contínua de bombeamento superior a 650 metros cúbicos. Ele estabeleceu recordes do setor com 84 dias consecutivos de operação ininterrupta, um volume acumulado de bombeamento superior a 120.000 metros cúbicos e bombeamento sustentado em alta pressão a 20 MPa, estabelecendo um novo padrão de durabilidade em máquinas de construção.

- Eficiência de Custos: Em condições típicas de operação de 50 a 100 metros cúbicos por dia, os custos operacionais são reduzidos de 50% a 75%. Para operações com média de 100 a 200 metros cúbicos por dia, os custos são reduzidos de 30% a 50%.

Melhorias em Eficiência Energética e Segurança para Aplicações em Locais de Trabalho Confinados

O evento também apresentou a betoneira E-truck 2026, com foco em baixo consumo de energia e maior segurança.

O sistema de freios inteligentes EBI alcança uma taxa de recuperação de energia de até 30%. Equipado com o pacote "Segurança em Primeiro Lugar" mais completo do setor, o caminhão inclui uma detecção de isolamento de um botão que completa o diagnóstico de falhas em apenas três minutos. Capacidades inteligentes adicionais de segurança incluem alerta de saída de faixa, frenagem de emergência frontal AEB e frenagem de emergência REB para curvas à direita, que juntas ajudam a reduzir as taxas de acidentes de 15% a 20%.

Dois modelos compactos adicionais — a betoneira E-truck 206 e o caminhão bombeador de 33 metros — também foram introduzidos, voltados para canteiros de obras mais estreitos e aplicações de construção rural.

Desde seu foco no desenvolvimento de tecnologia central até a transição para soluções elétricas inteligentes, a SANY continua alinhando seus esforços com iniciativas globais de baixo carbono. Aproveitando suas capacidades de inovação, o Grupo está integrando ainda mais tecnologias inteligentes e elétricas para impulsionar a próxima evolução das soluções de bombeamento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941934/SANY_s__Intelligent_Hybrid_Pump_Truck_Addressing_Range_Challenges.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

FONTE SANY Group