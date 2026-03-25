三一發佈全球首款智混泵車

上海2026年3月25日 /美通社/ -- 三一近日在中國舉辦了以「智電革新 耀啟新程」為主題的產品發佈會，重磅推出全球首款智混泵車，並同步亮相多款全新智電車型。本次發佈會吸引了近600名行業客戶、專業人士及媒體代表到場參與，線上觀看量突破100萬人次。

三一泵路事業部董事長袁躍表示：「通過持續的研發投入，我們將新一代產品推向市場，包括智混泵車、電動攪拌車以及33米泵車，以解決客戶在能源成本與續航里程方面的訴求。」