SANY stellt die weltweit erste intelligente Hybrid-Autobetonpumpe vor

SHANGHAI, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Usher New Chapter with Intelligent-Electric Innovation" („Mit intelligenter, elektrischer Innovation ein neues Kapitel aufschlagen") präsentierte SANY kürzlich in China die weltweit erste intelligente Hybrid-Autobetonpumpe sowie weitere neue intelligente, elektrische Modelle. An der Veranstaltung nahmen fast 600 Kunden, Fachleute und Medienvertreterinnen und -vertreter teil – online lag die Zahl der Teilnehmenden bei über einer Million.

SANY's Intelligent Hybrid Pump Truck Addressing Range Challenges

„Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung bringen wir eine neue Generation von Produkten auf den Markt, darunter die intelligente Hybrid-Autobetonpumpe, den elektrischen Fahrmischer und den 33-Meter-Autobetonpumpe, die alle darauf ausgelegt sind, die Bedenken der Kunden in Bezug auf Energiekosten und Betriebsreichweite zu zerstreuen", sagte Yuan Yue, Chairman der Concrete & Road Machinery BU bei SANY.

Die weltweit erste intelligente Hybrid-Autobetonpumper für große Reichweite

Die neu auf den Markt gebrachte intelligente Hybrid-Autobetonpumpe kombiniert einen intelligenten Antriebsstrang mit einem Hybridsystem mit erhöhter Reichweite, das die seit langem bestehenden Herausforderungen bei elektrischen Baumaschinen überwinden soll.

- Erhöhte Reichweite: Tests zeigen, dass das Fahrzeug eine maximale Reichweite von 1.400,5 Kilometern bei einer kontinuierlichen Pumpleistung von mehr als 650 Kubikmetern erreicht. Mit 84 ununterbrochenen Betriebstagen, einem kumulativen Pumpvolumen von mehr als 120.000 Kubikmetern und einer anhaltenden Hochdruckförderung mit 20 MPa setzte sie neue Maßstäbe für die Ausdauer von Baumaschinen.

- Kosteneffizienz: Bei typischen Betriebsbedingungen mit Fördermengen von 50 bis 100 Kubikmetern pro Tag werden die Betriebskosten um 50 bis 75 % gesenkt. Bei Fördermengen von durchschnittlich 100 bis 200 Kubikmetern pro Tag werden die Kosten um 30 bis 50 % gesenkt.

Verbesserungen bei Energieeffizienz und Sicherheit für Arbeiten in beengten Baustellenbereichen

Auf der Veranstaltung wurde auch der E-Fahrmischer 2026 vorgestellt, der sich durch geringen Energieverbrauch und verbesserte Sicherheit auszeichnet.

Das intelligente Bremssystem EBI erreicht eine Energierückgewinnungsrate von bis zu 30 %. Ausgestattet mit dem branchenweit umfangreichsten Safety First"-Paket verfügt der Fahrmischer über eine Ein-Knopf-Isolationserkennung, die eine Fehlerdiagnose in nur drei Minuten ermöglicht. Zu den weiteren intelligenten Sicherheitsfunktionen gehören der Spurhalteassistent, die automatische Notbremsung (Autonomous Emergency Braking, AEB) und der Rechtsabbiegeassistent mit Notbremsung (Right-Turn Emergency Braking, REB), die zusammen dazu beitragen, die Unfallzahlen um 15 bis 20 % zu senken.

Ebenfalls vorgestellt wurden zwei kompakte Modelle, der 206 E-Fahrmischer und die Autobetonpumpe mit 33-Meter-Ausleger, die auf engere Baustellen und Baustellen in ländlichen Gebieten ausgerichtet sind.

Von der Entwicklung zentraler Technologien bis hin zur verstärkten Ausrichtung auf intelligente, elektrische Lösungen orientiert sich SANY konsequent an globalen Initiativen zur CO₂-Reduktion. Die Gruppe nutzt ihre Innovationskraft, um die Integration intelligenter und elektrischer Technologien voranzutreiben und die nächste Generation von Pumpenlösungen zu entwickeln.

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