SANY présente le premier camion pompe hybride intelligent au monde

SHANGHAI, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- SANY a récemment organisé en Chine un événement de lancement de produits intitulé « Usher New Chapter with Intelligent-Electric Innovation » (Ouvrir un nouveau chapitre avec l'innovation électrique intelligente), au cours duquel la société a présenté le premier camion pompe hybride intelligent au monde, ainsi que plusieurs autres nouveaux modèles électriques intelligents. L'événement a attiré près de 600 clients de l'industrie, professionnels et représentants de la presse, avec une audience en ligne de plus d'un million de personnes.

SANY's Intelligent Hybrid Pump Truck Addressing Range Challenges

« Grâce à des investissements continus en recherche et développement, nous commercialisons une nouvelle génération de produits, notamment le camion pompe hybride intelligent, le camion malaxeur électrique et le camion pompe de 33 mètres, tous conçus pour répondre aux préoccupations des clients en matière de coûts énergétiques et d'autonomie opérationnelle », a déclaré Yuan Yue, président de l'unité commerciale Machinerie béton et routière.

Premier camion pompe hybride intelligent au monde pour relever les défis de l'autonomie

Le nouveau camion pompe hybride intelligent associe un groupe motopropulseur intelligent à un système hybride à autonomie étendue, conçu pour surmonter les difficultés rencontrées depuis longtemps par les engins de chantier électriques.

- Autonomie étendue : les tests montrent que le véhicule atteint une autonomie maximale de 1 400,5 kilomètres, avec une capacité de pompage continue de plus de 650 mètres cubes. Le véhicule a établi des records dans l'industrie avec 84 jours consécutifs de fonctionnement ininterrompu, un volume de pompage cumulé supérieur à 120 000 mètres cubes et un pompage à haute pression soutenu à 20 MPa, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de durabilité pour les machines de construction.

- Rapport coût-efficacité : dans des conditions d'exploitation typiques de 50 à 100 mètres cubes par jour, les coûts d'exploitation sont réduits de 50 à 75 %. Pour des opérations de 100 à 200 mètres cubes par jour en moyenne, les coûts sont réduits de 30 à 50 %.

Efficacité énergétique et amélioration de la sécurité sur les chantiers confinés

L'événement a également permis de présenter le mélangeur E-truck 2026, qui privilégie une faible consommation d'énergie et une sécurité accrue.

Le système de freinage intelligent EBI permet d'atteindre un taux de récupération d'énergie pouvant atteindre 30 %. Équipé de l'ensemble « Safety First » le plus complet de l'industrie, le camion comprend un système de détection d'isolation à bouton unique qui permet de diagnostiquer les défauts en trois minutes seulement. Parmi les autres fonctions de sécurité intelligente, citons l'alerte de franchissement de ligne, le freinage d'urgence avant (AEB) et le freinage d'urgence en cas de virage à droite (REB), qui contribuent à réduire les taux d'accidents de 15 à 20 %.

Deux autres modèles compacts - le mélangeur 206 E-truck et le camion pompe de 33 mètres - ont également été lancés, destinés aux chantiers plus étroits et aux applications de construction en milieu rural.

En se concentrant sur le développement de technologies de base et en s'orientant vers des solutions électriques intelligentes, SANY continue d'aligner ses efforts sur les initiatives mondiales de réduction des émissions de carbone. En s'appuyant sur ses capacités d'innovation, le groupe poursuit l'intégration des technologies intelligentes et électriques pour faire évoluer les solutions de pompage.

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